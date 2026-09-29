El consumo de los hogares volvió a registrar una contracción en agosto. El Indicador de Consumo (IC) elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) mostró una caída interanual del 1,1% y un retroceso desestacionalizado del 0,8% respecto de julio, después del repunte observado durante el mes anterior.

El resultado interrumpió el avance que se había registrado en julio, cuando el indicador había crecido 2% frente al mismo mes de 2025 y 0,9% respecto de junio en la serie sin efectos estacionales. El comportamiento de los últimos meses volvió así a mostrar oscilaciones entre períodos de crecimiento y contracción.

Según la CAC, la serie desestacionalizada permanece desde fines de 2024 alrededor de niveles relativamente bajos en términos de la historia reciente. En agosto quedó 2,1% por debajo del máximo alcanzado a comienzos de 2025.

Transporte y vehículos tuvo la mayor caída

La evolución de los distintos componentes del índice volvió a mostrar fuertes diferencias entre rubros.

Transporte y vehículos registró en agosto una caída interanual del 11,4%, convirtiéndose en uno de los principales factores que incidieron negativamente sobre el indicador general. Su aporte fue de -1,5 puntos porcentuales.

El desempeño estuvo asociado, entre otros factores, al mercado automotor. El patentamiento de vehículos retrocedió 18,6% frente al mismo mes del año anterior, de acuerdo con los datos incluidos en el informe.

Otro de los sectores con resultado negativo fue recreación y cultura, que cayó 8,2% interanual y restó 0,7 puntos porcentuales al índice general. El rubro volvió a terreno negativo después de haber registrado previamente una variación positiva.

Indumentaria y vivienda mostraron crecimiento

No todos los componentes del consumo presentaron bajas.

Indumentaria y calzado registró un crecimiento estimado del 4,9% interanual y aportó 0,3 puntos porcentuales positivos al resultado general. La CAC aclaró que la comparación está influida por la baja base de agosto de 2025, cuando ese rubro había retrocedido frente al mismo período del año anterior.

También avanzó vivienda, alquileres y servicios públicos, con una suba estimada del 4,8% interanual y una contribución positiva de 0,9 puntos porcentuales. La mayor demanda eléctrica explicó buena parte de ese comportamiento.

El resto de los rubros, considerados en conjunto, mostró una contracción interanual del 0,2%. La CAC señaló que esos consumos se encuentran en niveles apenas superiores a los de agosto de 2019, utilizado como referencia anterior a la pandemia.

Inflación, ingresos y capacidad de consumo

El informe también analizó el escenario en el que se produjo la caída. En agosto, la inflación mensual se ubicó en 1,7%, por debajo del 2,1% registrado en julio, mientras la variación interanual fue del 33,5%.

Para la CAC, la desaceleración de los precios es un factor relevante para la evolución de los ingresos reales. Al mismo tiempo, el reporte indicó que el ingreso disponible de los hogares había retrocedido en términos interanuales durante los meses anteriores.

La combinación entre ingresos, evolución de precios y acceso al financiamiento resulta central para explicar la capacidad de gasto de las familias.

En esa línea, la Cámara indicó que el crédito había mostrado una expansión significativa durante 2024 y 2025, pero durante 2026 cambió la tendencia en algunos segmentos. Las tarjetas de crédito y los préstamos personales y prendarios acumularon varios meses de retroceso después del estancamiento observado hacia fines del año pasado.

El crédito hipotecario, en cambio, continuó creciendo, aunque a un ritmo más moderado.

También retrocedieron algunos bienes durables

La menor dinámica del financiamiento también aparece vinculada con el comportamiento de algunos bienes de mayor valor.

Según la CAC, tanto los patentamientos de automóviles como el consumo de electrodomésticos muestran una contracción durante 2026. Las escrituras de inmuebles, por su parte, dejaron de crecer en los últimos meses, aunque se mantienen en niveles elevados frente a los años anteriores.

En cuanto a los bienes de consumo masivo, el último dato disponible corresponde a julio. Ese mes mostraron una caída interanual del 2,6%, aunque en la comparación mensual desestacionalizada avanzaron 4,2%.

El consumo y las señales de la actividad económica

La CAC destacó que consumo y nivel de actividad suelen evolucionar en una dirección similar, aunque durante 2026 se observaron diferencias entre ambos indicadores.

El reporte señala que en junio el EMAE había avanzado 2,7% interanual mientras el Indicador de Consumo retrocedía, una divergencia que la entidad vinculó con el comportamiento heterogéneo de los distintos sectores de la economía.

Como informó GrupoLaProvincia.com, comercio, industria y construcción estuvieron entre las actividades más afectadas por el deterioro de la actividad económica durante julio, mientras sectores como minería, agro y pesca mostraron un comportamiento diferente.

El dato de agosto sobre consumo agrega así otra señal sobre la evolución del mercado interno: después del crecimiento registrado en julio, el gasto de los hogares volvió a terreno negativo tanto frente al mes anterior como en la comparación con un año atrás.