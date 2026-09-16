La inflación mayorista volvió a acelerarse y sumó un 29,8% anual

El INDEC registró una suba interanual del 29,8%. Qué impulsó los costos y cuál fue el dato que destacó Luis Caputo.

La baja de la inflación encontró un freno en los precios mayoristas. Después de tres meses de desaceleración, el indicador volvió a tomar velocidad en agosto y dejó una señal para seguir de cerca en los costos de producción: subió 2,1%, frente al 0,8% de julio, con el petróleo como principal impulsor.

El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), acumuló un incremento de 19,1% en los primeros ocho meses de 2026 y de 29,8% interanual.

El resultado interrumpió la secuencia de moderación registrada desde abril, cuando había marcado 5,2%, antes de bajar a 2,5% en mayo y a 1,1% en junio.

La aceleración tuvo un componente energético marcado. La división petróleo crudo y gas aumentó 8% durante agosto, dentro de un escenario en el que los productos primarios avanzaron 4,6%, por encima de las manufacturas.

Ese movimiento coincidió con el encarecimiento internacional del crudo. Según explicó a Ámbito el economista de la Fundación Libertad Facundo Beltramone, el barril de Brent pasó de un promedio de US$83,76 en julio a US$91,08 en agosto, una suba cercana al 8,7%. El especialista vinculó ese comportamiento con restricciones en las exportaciones desde Medio Oriente.

La composición del índice ayuda a entender el impacto: los precios mayoristas tienen una exposición importante a bienes comercializados con el exterior y, por eso, resultan sensibles tanto al dólar como a las cotizaciones internacionales.

Cómo se repartieron las subas

El petróleo crudo y el gas aportaron 0,71 puntos porcentuales al resultado general. Detrás quedaron los productos agropecuarios, con 0,25 puntos; alimentos y bebidas, con 0,17; los refinados del petróleo, con 0,14; y vehículos, carrocerías y repuestos, con 0,10.

En conjunto, los bienes nacionales aumentaron 2,1%, mientras que los importados subieron 2,9%. Así, la presión tampoco quedó limitada a la producción local.

Además del repunte de agosto, el balance de los últimos doce meses muestra diferencias marcadas entre rubros. Los productos refinados del petróleo lideraron las subas, con un 52,8%, seguidos por petróleo crudo y gas, con un 51,9%. La energía eléctrica también quedó por encima del promedio mayorista, al registrar un incremento del 48,8%.

Fuera del sector energético, los productos pesqueros aumentaron 49,3% interanual. Las impresiones y la reproducción de grabaciones avanzaron 32,4%; los productos de minerales no metálicos, 31,2%; y el tabaco, 30,6%. En tanto, las sustancias y productos químicos registraron una variación del 27,5%.

En el extremo de menores aumentos quedaron otros medios de transporte, con un 6,9%; los equipos y aparatos de radio y televisión, con un 10,6%; y las máquinas y equipos, con un 13,9%. La dispersión refleja que el encarecimiento mayorista tuvo una intensidad muy distinta según la actividad.

LA INFLACIÓN MAYORISTA EN AGOSTO FUE 2,1% MENSUAL

✅ El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró una variación mensual de 2,1% en agosto. Esta evolución incluyó una suba mensual de 2,1% en los productos nacionales y 2,9% en los productos importados

✅ Los productos… — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 16, 2026

En medio del repunte, el ministro de Economía, Luis Caputo, puso el foco en otro componente del informe: las manufacturas. Señaló que sus precios crecieron 1,3% y destacó que fue el “menor incremento para esta categoría para un mes de agosto desde 2016”.

La diferencia entre sectores también apareció al comparar los indicadores generales. En agosto, el aumento mayorista superó al 1,7% del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, en el acumulado de enero a agosto, los precios al público avanzaron 21,3%, por encima del 19,1% mayorista.

Son mediciones con coberturas distintas. La suba de los costos mayoristas puede generar presión sobre los precios de venta, pero no permite anticipar un traslado automático ni de igual magnitud al bolsillo. Para evaluar ese efecto habrá que observar cómo evolucionan los distintos rubros en las próximas mediciones.