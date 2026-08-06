Doce intendentes, una marcha y la sucesión de Kicillof: la Liga busca un lugar en las decisiones del PJ bonaerense.

El peronismo bonaerense sumó una mesa que pretende intervenir en dos discusiones simultáneas: cómo evitar que la pelea entre Axel Kicillof y el kirchnerismo termine en ruptura y quiénes participarán de las decisiones electorales de 2027. La Liga de Intendentes, surgida del denominado Grupo AFA, reúne ya a doce jefes comunales y prepara su primera demostración conjunta con una columna propia frente al Congreso.

La cumbre realizada el miércoles 5 de agosto en la Quinta de San Vicente dejó una postal con estética futbolera —incluida una bandera inspirada en la Scaloneta—, pero el movimiento excede la puesta en escena.

El espacio busca ser reconocido como una cuarta referencia dentro de Fuerza Patria, junto al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), La Cámpora y el Frente Renovador, sin romper los puentes que sus integrantes mantienen con esos sectores.

Doce distritos y una mesa propia

El núcleo original estuvo integrado por Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Gastón Granados, de Ezeiza; Federico Achával, de Pilar; y Nicolás Mantegazza, de San Vicente. Luego se incorporaron Mariel Fernández, de Moreno; Gustavo Menéndez, de Merlo; Federico Susbielles, de Bahía Blanca; Marisa Fassi, de Cañuelas; Juan de Jesús, del Partido de La Costa; Juan Pablo García, de Dolores; y Hernán Arranz, de Monte Hermoso.

La nómina llegó a doce con el ingreso del intendente de Baradero, Esteban Sanzio, vinculado políticamente al diputado nacional y secretario adjunto de SMATA Mario “Paco” Manrique. La ampliación aporta otro distrito del norte bonaerense, aunque la Liga todavía no definió una conducción formal y sostiene que no pretende funcionar como un grupo cerrado.

Su presentación había ocurrido días antes, durante una reunión de alrededor de tres horas con Kicillof en La Plata. Los alcaldes lo visitaron en su doble condición de gobernador y presidente del PJ bonaerense y analizaron la situación económica y social de los municipios frente al ajuste nacional.

Según pudo reconstruir GRUPOLAPROVINCIA.COM, allí también quedó planteada una convivencia delicada: el MDF continuará extendiendo su estructura territorial, incluso en distritos gobernados por miembros de la Liga, pero sin disputarles el control político local.

Una tregua con 2027 de fondo

El discurso público del grupo procura ubicarse entre los sectores enfrentados. Sus integrantes plantean reivindicar a Cristina Fernández de Kirchner y, al mismo tiempo, respaldar la gestión de Kicillof, evitando que el gobernador sea tratado como un adversario. “Hay que cortar con el internismo”, resumió uno de los jefes comunales en una conversación reciente con la prensa. Otro pidió “poner un pie en el freno y respetar tanto a Axel como a Cristina”.

Federico Susbielles en X.

La convocatoria a la unidad no borra la disputa que viene. La Liga sostiene que la próxima candidatura a la Gobernación debería surgir de la experiencia territorial y defiende las PASO como mecanismo para resolver postulaciones.

En las conversaciones aparecen dirigentes como Otermín, Achával y Fernández, aunque no existe hasta ahora un postulante acordado. La intención declarada es llegar a la mesa electoral con identidad propia y participar de las definiciones de Fuerza Patria. “No somos tres gatos locos”, fue una de las frases transmitidas desde el armado.

El debut callejero

La reunión de San Vicente también sirvió para coordinar la movilización prevista frente al Congreso durante el tratamiento del proyecto denominado Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La iniciativa propone modificar el régimen establecido por la Ley 26.737, sancionada en 2011, y podría flexibilizar las condiciones para la adquisición extranjera de tierras rurales.

Doce intendentes, una marcha y la sucesión de Kicillof: la Liga busca un lugar en las decisiones del PJ bonaerense.

Los intendentes cuestionaron que esa modificación pueda afectar el control sobre el territorio y los recursos naturales. Achával explicitó el argumento del rechazo en un mensaje publicado en X. “Entregar nuestros recursos estratégicos es renunciar a un proyecto de país soberano, con desarrollo, justicia social y oportunidades para todos”, sostuvo el intendente de Pilar. Fassi ratificó la convocatoria al Congreso para rechazar la iniciativa, un llamado que también difundieron Menéndez y Mariel Fernández.

Susbielles vinculó la protesta con la construcción política de la Liga. El intendente de Bahía Blanca afirmó que el grupo busca “seguir construyendo una agenda común de trabajo frente a los desafíos que atraviesan nuestros municipios” y definió la defensa del patrimonio territorial como “una responsabilidad irrenunciable”. Además, reclamó respuestas colectivas para las comunidades.

La protesta funcionará, además, como la primera aparición callejera de la Liga con columna e identidad propias. De la cumbre participaron además el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara; la diputada provincial Marcela Basualdo; el parlamentario del Mercosur y exintendente de Cañuelas Gustavo Arrieta, y el rector de la Universidad Nacional del Oeste, Gustavo Soos. El espacio resolvió movilizarse “en defensa del suelo, de la soberanía y del futuro”.