Fondos de 2021, giros reclamados y una ley por acordar: la Legislatura vuelve sobre los bomberos bonaerenses.

El financiamiento de los Bomberos Voluntarios volvió a reunir a la política bonaerense alrededor de una discusión pendiente: actualizar un fondo cuyo monto máximo permanece atado a valores de 2021. El 5 de agosto, la Cámara de Diputados fue sede de una reunión convocada por la diputada radical Priscila Minnaard para buscar un texto común entre proyectos que circulan por ambas cámaras.

Participaron el diputado de la UCR Valentín Miranda, la senadora radical Nerina Neumann y el equipo de la senadora de La Libertad Avanza Analía Balaudo. Por el sector estuvieron las autoridades de la Federación Bonaerense de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia y la Federación Centro Sur. El universo alcanzado comprende unas 268 asociaciones, más de 300 cuarteles y destacamentos y alrededor de 17.500 voluntarios en los 135 municipios.

Un fondo anclado en 2021

La Ley 14.761 dispone que el fondo provincial se integre con el 3% de lo recaudado por ARBA a través del Impuesto Inmobiliario, además de donaciones, legados y otros aportes. El tope vigente es de $500 millones y, según los fundamentos legislativos relevados, su última actualización efectiva se produjo en 2021. Cada asociación recibe entre $2,5 millones y $3,5 millones anuales, en dos cuotas; en distritos extensos, ese dinero debe repartirse con los destacamentos.

En marzo, Minnaard propuso elevar el máximo a $700 millones y establecer una actualización anual automática, mediante la reglamentación o, si esta faltara, según la inflación del año anterior. El senador provincial del PRO Juan Manuel Rico Zini planteó también un techo de $700 millones, pero sumó un ajuste anual por el IPC del INDEC, una revisión desde el 1° de julio si la inflación del primer semestre supera el 30% e intereses compensatorios ante demoras, calculados con la tasa activa del Banco Provincia. En junio, su expediente aguardaba tratamiento en comisión.

Neumann presentó otra iniciativa para fortalecer el esquema y el equipo de Balaudo se sumó a la mesa convocada para discutir la distribución. El objetivo declarado fue avanzar con las tres federaciones hacia un proyecto conjunto que introduzca modificaciones en la ley.

El reclamo a Nación y el auxilio municipal

La discusión provincial corre en paralelo al reclamo por la Ley nacional 25.054. Miranda, acompañado por las diputadas Alejandra Lordén y Minnaard, presentó un proyecto para pedirle al gobierno de Javier Milei la transferencia urgente de fondos que, según denunciaron, estaban demorados. La norma fija que los subsidios deben girarse dentro de los primeros seis meses del año.

Bomberos voluntarios de la Provincia de Buenos Aires.

Los relevamientos publicados en abril consignaban $52.300 millones presupuestados para 2025 y $40.163 millones asignados en febrero, sin nuevos pagos durante el resto de ese ejercicio. Para 2026 se proyectaban casi $129.000 millones y se habían girado cerca de $120.000 millones al momento de ese informe.

Raúl Brisoliz, presidente de Bomberos Voluntarios de Pehuajó, calculó entonces una deuda de $33 millones de 2025 y más de $94 millones del año en curso; en Carlos Casares se informaron $20 millones y otros $70 millones, respectivamente.

El director bonaerense de Defensa Civil, Fabián García, llevó la preocupación al Consejo Federal de Emergencias 2026 y reclamó recursos para sostener prevención y respuesta. En los municipios aparecieron parches: Pergamino aprobó un subsidio de $50 millones.

Rico Zini recordó que un cargo específico en la factura eléctrica había sido eliminado durante la gestión de María Eugenia Vidal y sugirió una contribución voluntaria. Según describió Minnaard en diálogo con la prensa, numerosos cuarteles cubren gastos con bonos, rifas, empanadas, choripanes y donaciones, pero siguen afrontando gasoil, cubiertas, autobombas y uniformes homologados.

A partir de iniciativas parlamentarias que hemos presentado, buscamos que se actualice la distribución de los recursos, como así también dar previsibilidad y sostenibilidad en el tiempo a un sistema que hoy se encuentra afectado por el desfinanciamiento. — Priscila Minnaard (@PriscilaMinn) August 5, 2026

Del reconocimiento a la negociación

El 10 de junio, Diputados realizó la jornada “El valor de servir”. Minnaard, Lordén y Miranda acompañaron testimonios como los de Juan Alberto Morales, bombero de Daireaux e instructor de Incendios Forestales de la Federación Bonaerense; Irina Fabrizzi, integrante del cuartel de General Cerri; y Carlos González, presidente de la Asociación de Mones Cazón. Morales abordó la salud mental de los brigadistas y Fabrizzi relató su experiencia durante las inundaciones de Bahía Blanca.

También fueron distinguidos Néstor Magno, director de la Escuela de Capacitación de la Federación Centro Sur; Martín Haag, su director de Operaciones; y Daniel Joaquín Vicente, presidente de la Federación Bonaerense. Vicente encabezó además la reunión de Comisión Directiva federativa realizada el 25 de julio en Rivadavia, donde se trató la situación de las licencias de conducir tras el Decreto nacional 196/2025 y se aprobó la afiliación de Bomberos Voluntarios de General La Madrid a la Regional Operativa 6.

Diez días después, las federaciones volvieron a la Legislatura, esta vez para discutir la letra de la reforma. “Es muy positivo que legisladores de distintas fuerzas trabajemos en coordinación junto a las federaciones de Bomberos Voluntarios para que esta ley pueda avanzar”, sostuvo Minnaard.