Escala el reclamo municipal: salarios golpeados y un Consejo todavía pendiente

Fesimubo.

El reclamo de los trabajadores municipales bonaerenses entró este miércoles 5 de agosto en una etapa de mayor exposición. La Regional 7A del Conurbano Oeste de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) resolvió impulsar un plan de lucha con alcance provincial para exigir mejoras salariales y laborales y la convocatoria al Consejo del Empleo Municipal.

La decisión se tomó en la sede del Sindicato de Trabajadores Municipales de Morón, con representantes de La Matanza, Moreno, Merlo, Morón, Hurlingham, Ituzaingó, Marcos Paz, Luján y General Rodríguez. La consigna elegida —“total, permanente y prolongado”— anticipa una protesta sostenida, aunque todavía no se informaron su cronograma ni sus modalidades.

FESIMUBO reclama a los intendentes que revisen salarios, contrataciones y gastos, mientras pide al Ministerio de Trabajo bonaerense que habilite el ámbito previsto por la Ley 14.656. El gremio también vincula el deterioro de las finanzas comunales con la caída de la actividad y la recaudación provocada por la política económica nacional.

De las regionales al reclamo provincial

La reunión de Morón fue precedida por una serie de encuentros territoriales. El 15 de julio, el secretario general de FESIMUBO, Hernán Doval, encabezó junto con Omar Arce —titular del sindicato de San Isidro y de la Regional 5B— un plenario en la sede gremial que reúne a San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas. También asistieron representaciones de otros distritos de la zona norte.

Doval llamó allí a “empezar a planificar un plan de lucha provincial” y planteó que la discusión debía superar el porcentaje de cada paritaria. A su juicio, si la Federación no interviene en cómo se distribuyen los presupuestos y en qué gastan los municipios, los sindicatos quedarán reducidos a “seguir discutiendo 5% más o 5% menos”.

El dirigente cuestionó el peso de las empresas privadas en la prestación de servicios comunales y pidió revisar cuánto dinero destinan las administraciones locales a esas contrataciones. Según sostuvo, existen distritos con recursos para mejorar los haberes y otros que necesitarían asistencia provincial. También mencionó municipios con básicos de 200.000 pesos.

A fines de junio, Doval ya había advertido que numerosos distritos pagaban sueldos “muy bajos, muy miserables”. Aunque entonces dijo no tener reportes de comunas imposibilitadas de afrontar el medio aguinaldo, manifestó dudas sobre diciembre, reclamó auxilio para las administraciones con mayores dificultades y pidió a la CGT construir medidas consensuadas.

Endeudamiento y salarios desparejos

La preocupación también fue analizada en La Plata por la vicegobernadora Verónica Magario, autoridades del Banco Provincia e intendentes del Movimiento Derecho al Futuro en distintas reuniones.

De acuerdo con los datos presentados, la morosidad de las familias pasó del 5% a fines de 2023 a más del 21% en mayo de 2026. Un intendente de la Sexta Sección relató que, sobre una planta de 500 agentes, 48 registraban niveles de endeudamiento 2 y 3 y cinco habían presentado la renuncia para evitar que los descuentos absorbieran sus salarios.

Frente a ese cuadro, el Banco Provincia, presidido por Juan Cuattromo, acordó realizar reuniones personalizadas y regionales para analizar herramientas de refinanciación. La entidad paga los haberes de 265.000 trabajadores municipales y tiene presencia en los 135 distritos bonaerenses.

FESIMUBO busca llevar a una instancia provincial la discusión sobre ingresos, precarización, falsos monotributos y convenios colectivos, sin desconocer las diferencias presupuestarias entre los distritos.

El Consejo que sigue esperando

El Consejo del Empleo Municipal fue creado como órgano consultivo y no vinculante por el artículo 49 de la Ley 14.656, impulsada por FESIMUBO y por Doval durante su paso por la Cámara de Diputados bonaerense. Debe contar con once representantes designados por los intendentes y al menos once del sector sindical; el Ministerio de Trabajo provincial es el encargado de convocarlo.

En septiembre de 2025, el gobernador Axel Kicillof recibió a Doval junto con el ministro Walter Correa y el histórico dirigente Rubén “Cholo” García. Según relató entonces el titular de la Federación, el mandatario asumió el compromiso de realizar la primera convocatoria antes de terminar ese año. Doval sostuvo que el organismo debía estudiar cada distrito, discutir un piso de derechos y abordar el impacto de las contrataciones precarias sobre el IPS y el IOMA.

Kicillof recibió a FESIMUBO.

Un mes después, el sindicalista afirmó que más de ochenta municipios habían suscripto convenios colectivos y que FESIMUBO cumplía, según sus registros, con el piso de afiliación exigido para integrar el cuerpo. Sin embargo, no existe constancia pública de una sesión formal y la organización sostiene que su puesta en funcionamiento continúa postergada.

Doval definió así la consigna surgida de la reunión de Morón: “Total, porque se desarrollará en todos los ámbitos; permanente, porque tendrá continuidad todos los días; y prolongado, porque se sostendrá en el tiempo hasta alcanzar mejoras salariales y mejores condiciones de trabajo para las trabajadoras y los trabajadores municipales”.