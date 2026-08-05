UCR bonaerense: relanzamiento en La Plata, unidad en escena y tres caminos hacia 2027

UCR bonaerense.

Después de dos años de internas, impugnaciones y una conducción de contingencia, la UCR bonaerense buscará mostrar este sábado 8 de agosto que vuelve a caminar con una estructura común. La cita será en el Club Atenas de La Plata: habrá acreditación desde las 9, sesión constitutiva de la Convención Provincial al mediodía y un acto a las 17, con la asunción de autoridades y un homenaje por los 135 años del partido.

La jornada formalizará la conducción del Comité Provincia encabezada por el exdiputado bonaerense Emiliano Balbín, acompañado por Josefina Mendoza en la vicepresidencia y el diputado provincial Matías Civale en la secretaría general, estos últimos referenciados en Evolución.

El platense Pablo Nicoletti es el nombre acordado para presidir la Convención, órgano que deberá definir la política de alianzas. También se designarán la Junta Electoral, los apoderados y una mesa ejecutiva de nueve integrantes.

El 8 de agosto el radicalismo bonaerense se pone en marcha.

Unidad institucional, caminos abiertos

El acuerdo comenzó a gestarse en mayo y quedó formalizado en junio. Reunió al sector del expresidente partidario Miguel Fernández y un grupo de intendentes; Adelante Buenos Aires, referenciado en el senador nacional Maximiliano Abad; y Futuro Radical, identificado con el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y el diputado nacional Martín Lousteau. La diputada bonaerense Alejandra Lordén y el intendente de General Viamonte, Franco Flexas, participaron de ese entendimiento.

La foto conjunta no clausura el debate de fondo. Algunas corrientes exploran acercamientos a Javier Milei, otras mantienen diálogo con Axel Kicillof y un tercer grupo reclama una construcción autónoma. La Convención quedará habilitada para resolver ese esquema, mientras Balbín intenta instalar una agenda opositora centrada en inseguridad, salud, IOMA, educación, infraestructura, rutas y caminos.

“El radicalismo unido se prepara para ser protagonista del cambio que necesita la Provincia”, afirmó Balbín. La nueva vicepresidenta, Josefina Mendoza, dirigente de Daireaux y exdiputada nacional, reivindicó el debate horizontal y sostuvo que la institucionalidad partidaria deberá estar por encima de las diferencias entre las tribus.

UCR bonaerense.

Intendentes y doctrina, las primeras pruebas

La conducción pretende apoyar su relanzamiento en los 27 intendentes radicales y recuperar presencia territorial. En las últimas semanas, Balbín y el jefe del bloque UCR + Cambio Federal en Diputados, Diego Garciarena, recorrieron Dolores, Castelli y Lezama. Antes habían pasado por Luján, San Andrés de Giles, General Villegas y Florentino Ameghino. La renovación alcanzó listas de unidad en el 90% de los municipios.

Pero el debate por las reelecciones indefinidas exhibe diferencias dentro de esa misma tropa. Garciarena cuestionó la oportunidad de modificar el límite de mandatos y afirmó que el sistema institucional no puede ponerse “a disposición de 80 tipos”. Al mismo tiempo, cerca de veinte jefes comunales radicales quedarían impedidos de competir nuevamente en 2027 si la norma continúa vigente. El Foro de Intendentes todavía no fijó una posición uniforme.

Otra discusión llegó desde el plano nacional. Pedro “Perico” Azcoiti, Federico y María Luisa Storani y otros dirigentes reclamaron a Balbín que intervenga ante Abad y los legisladores nacionales para rechazar el proyecto denominado de “inviolabilidad de la propiedad privada”, por considerar que afectaría la soberanía territorial. El presidente del Comité Nacional, Lionel Chiarella, también se comunicó con los representantes parlamentarios para pedir una postura acorde con la doctrina partidaria.

Territorio, señales y 2027

El relanzamiento incluye contactos por fuera de la estructura radical. Una fotografía de Balbín con el intendente vecinalista de 25 de Mayo, Ramiro Egüen —con pasado en el GEN y una breve estadía en La Libertad Avanza— alimentó versiones sobre una posible incorporación. Ninguna de las partes la confirmó y oficialmente se habló de un repaso de asuntos de gestión. Su esposa, Mercedes Squillaci, preside el bloque oficialista local y es convencional radical por Evolución.

La apertura hacia dirigentes extrapartidarios convivirá con la normalización de las estructuras locales. En La Plata, Federico “Fefo” Ayllón fue elegido presidente de la Junta Central, acompañado por Laura Busse como vicepresidenta y Leandro Bazze como secretario general. El coordinador de la Convención, Pablo Domenichini, fue quien convocó la sesión constitutiva del sábado.

Mendoza resumió el propósito con el que la nueva conducción llegará al Club Atenas: “Dotar al partido de una institucionalidad robusta para poder generar la herramienta política que tanta falta le hace al sistema político bonaerense y sus vecinos”.