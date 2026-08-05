Reelecciones indefinidas: Kicillof acelera el proyecto y el Senado discute por qué comisión arrancar

Magario y Kicillof.

Axel Kicillof decidió que el debate por las reelecciones indefinidas deje de transitar por declaraciones públicas y empiece a moverse en el Senado bonaerense. El proyecto presentado en 2025 por la senadora Ayelén Durán, del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), quedó en el centro de una discusión que mezcla el futuro de 80 intendentes, la interna del peronismo y el armado nacional que el gobernador proyecta hacia 2027. En total, son 51 peronistas, 16 radicales, siete del PRO, cinco vecinalistas y uno de La Libertad Avanza.

La iniciativa propone modificar el artículo 3 del Decreto Ley 6.769/1958 para permitir la reelección de intendentes y concejales, y sumar a la Ley 5.109 un artículo 13 bis que habilite la reelección de diputados y senadores provinciales. En sus fundamentos, Durán sostiene que el límite de una sola reelección afecta el ejercicio de los derechos del electorado. También quedarían comprendidos los consejeros escolares.

La vicegobernadora Verónica Magario sostuvo que la decisión debe quedar en manos del pueblo, mientras el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, calificó la restricción de “proscriptiva”. Fuentes del Ejecutivo aseguran que el expediente comenzará a moverse de manera “inminente”, aun sin tener garantizados todos los votos.

En La Plata sostienen que la propuesta debe llegar al recinto y que quienes la rechacen tendrán que “poner la cara”. La cuenta excede la Legislatura: el despliegue municipal es considerado decisivo para una eventual candidatura presidencial de Kicillof y para una elección conjunta con los cargos nacionales.

La pelea por el recorrido

El primer movimiento sería en Legislación General, comisión presidida por el senador axelista Germán Lago. Allí, Marcelo Leguizamón Brown, de Hechos, ocupa la vicepresidencia y Pedro Borgini, la secretaría.

Cerca de Kicillof interpretan que un dictamen de ese cuerpo alcanzaría para llevar el proyecto al recinto. Esa lectura es resistida por integrantes de Reforma Política y Régimen Electoral, presidida por la massista Malena Galmarini, quienes reclaman que el expediente también pase por allí. “Suponemos que lo mandarán a Reforma Política, no creo a Legislación General como están haciendo ahora con otros temas”, advirtieron desde ese sector. El recorrido sigue en disputa.

Comisión de Reforma Política en el Senado bonaerense.

Galmarini convocó a su comisión para el martes 11 de agosto a las 11. Formalmente, tratará el funcionamiento y una hoja de ruta; alrededor de ese temario aparecen las reelecciones, las PASO, el eventual desdoblamiento y la Boleta Única de Papel.

El Frente Renovador de Sergio Massa sostiene el límite aprobado en 2016 —Ley 14.836— durante la gestión de María Eugenia Vidal y cuestiona por qué los intendentes podrían tener mandatos sin tope mientras el gobernador y el Presidente no.

Los votos que todavía no aparecen

Fuerza Patria cuenta, en teoría, con los escaños necesarios para aprobar por mayoría simple, pero esa cuenta incluye a los tres senadores del Frente Renovador, que no acompañarían. La Libertad Avanza también anticipó su rechazo y descartó negociar reelecciones a cambio de la Boleta Única. Desde Unión y Libertad admitieron que sería “difícil” votar la continuidad indefinida de los intendentes. El PRO y buena parte del radicalismo también suman objeciones.

La posición de La Cámpora tampoco aparece desligada de la interna peronista. Sectores del kirchnerismo vinculan cualquier acuerdo a una definición más firme del axelismo sobre el reclamo de “Cristina Libre” y a los mecanismos legislativos que pudieran impulsarse en el Congreso.

En ese contexto, una fuente de la mesa chica del gobernador lanzó una acusación: “El que no quiere las reelecciones de los intendentes es porque busca que el peronismo pierda los comicios nacionales de 2027”.

En paralelo, conserva media sanción desde 2025 el proyecto del senador Luis Vivona, que restablece las reelecciones para legisladores, concejales y consejeros escolares, pero deja afuera a los intendentes. Otra alternativa propone que cada Concejo Deliberante resuelva el asunto mediante la autonomía municipal, una salida que también abre dudas por la fragmentación política de numerosos distritos.

Elecciones bonaerenses

El calendario entra en la negociación

La discusión está atravesada por las PASO y el calendario de 2027. En el Ejecutivo afirman que, si continúan las primarias nacionales, “no hay chance de desdoblar” por la acumulación de convocatorias en pocos meses.

Si fueran eliminadas, la separación tampoco estaría resuelta: el intendente de Pilar, Federico Achával, miembro de la liga de intendentes que se planta como cuarta pata del peronismo, prefiere una elección simultánea, mientras la senadora radical Nerina Neumann impulsa fechas separadas para los cargos provinciales y municipales.

La presión más directa llega desde los municipios. En una entrevista reciente con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Benito Juárez, Julio Marini, evitó definir su futuro personal, pero defendió que los jefes comunales puedan volver a presentarse. “Desde el comienzo, cuando se llevó a cabo esa ley, nunca lo vimos con buenos ojos”, afirmó. Y remató: “Hay que dejar que el electorado elija. Me parece que, en un país en democracia, es lo más correcto”.

#EntrevistaGLP ⭕️ “Hay que dejar que el electorado elija”: @JULIOMARINI1 defendió las reelecciones indefinidas y no descartó otro mandato en Benito Juárez



En la primera parte de la entrevista con GRUPOLAPROVINCIA, el intendente sostuvo que los vecinos deben poder decidir la… pic.twitter.com/n80rhq58Ms — Grupo La Provincia (@LaProvinciaBsAs) August 4, 2026