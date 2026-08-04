Deudas, hipotecas y hogares en riesgo: la estrategia del peronismo bonaerense frente al ajuste de Milei

El peronismo bonaerense salió a cuestionar la política económica de Milei y presentó un proyecto para frenar ejecuciones hipotecarias ante el avance del endeudamiento familiar.

La senadora bonaense de Fuerza Patria Mónica Macha presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para suspender durante un año las ejecuciones hipotecarias, tanto judiciales como extrajudiciales, sobre viviendas únicas y de ocupación efectiva en la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa surge en medio del aumento de la morosidad y del endeudamiento de los hogares, un escenario que la legisladora vinculó directamente con la política económica del gobierno de Javier Milei. La propuesta apunta a establecer una pausa temporal para aquellas familias que enfrentan el riesgo de perder su único inmueble por no poder afrontar las obligaciones asumidas.

El proyecto no contempla la eliminación de las deudas ni una condonación de capital, intereses o ajustes. Su objetivo es suspender por doce meses los procesos que puedan derivar en la ejecución de una vivienda, mientras los hogares afectados buscan reorganizar su situación financiera.

El planteo de la senadora se conoció luego de que Milei rechazara cualquier intervención estatal frente al aumento de los incumplimientos crediticios. Durante una entrevista televisiva con el periodista Luis Majul, el Presidente sostuvo que las deudas corresponden a acuerdos entre privados y cuestionó que el Estado deba intervenir para resolver esos compromisos.

“Si yo tengo un acuerdo con una persona, y por algún motivo una de las partes no está en condiciones de cumplir el acuerdo, ¿es correcto que yo le haga pagar a usted eso? No”, afirmó Milei.

Además, el mandatario agregó: “¿Alguien le puso una pistola en la cabeza a esa persona para que se endeude? No”, al defender que quienes toman créditos deben asumir las consecuencias de sus decisiones.

La postura presidencial fue cuestionada por dirigentes del peronismo bonaerense. La diputada provincial de Fuerza Patria Mayra Mendoza sostuvo que las políticas económicas del Gobierno nacional empujaron a más argentinos a recurrir al endeudamiento para cubrir gastos cotidianos.

“Cuando uno creía que Milei no podía ser más insensible”, expresó Mendoza en redes sociales, y afirmó que la pérdida del poder adquisitivo, el aumento de tarifas y la caída del empleo llevaron a muchas familias a “correr desesperadas hacia la deuda”.

Un proyecto que busca evitar la pérdida de la vivienda única

El texto presentado por Macha establece que la suspensión alcanzará a las ejecuciones hipotecarias sobre inmuebles destinados a vivienda única y ocupados efectivamente por la persona deudora o sus sucesores.

La medida tendrá una vigencia inicial de un año desde su promulgación. Durante ese período, no avanzarían los procedimientos judiciales o extrajudiciales destinados a ejecutar la garantía hipotecaria.

Sin embargo, la iniciativa no incluye mecanismos específicos de refinanciación, límites a los intereses, mediaciones obligatorias con entidades financieras ni una regulación particular para los créditos ajustados por UVA.

Esos aspectos quedarían sujetos a una eventual reglamentación del Poder Ejecutivo provincial en caso de que la Legislatura apruebe la propuesta. “Definimos un año porque es un tiempo predeterminado, específico, que se podría prorrogar, pero que al principio nos parece bien establecer”, explicó Macha al referirse al plazo previsto para la suspensión.

La senadora señaló además que el proyecto fue trabajado junto a colectivos de personas afectadas por créditos hipotecarios UVA y definió la iniciativa como una medida de emergencia frente a una situación que afecta a familias que pueden quedar al borde de perder su hogar.

Endeudamiento, mora y presión sobre los hogares

Los fundamentos del proyecto incorporan datos sobre el crecimiento del endeudamiento en Argentina. Según cifras del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), 20,9 millones de personas mantienen algún tipo de deuda y 5,8 millones atraviesan situaciones de mora.

En la provincia de Buenos Aires, el 28,5% de las personas endeudadas registra atrasos en sus pagos, mientras que la morosidad vinculada a billeteras virtuales alcanza el 31,6%.

Macha planteó que el endeudamiento dejó de estar asociado únicamente a la adquisición de bienes o proyectos personales y pasó a convertirse en una herramienta utilizada por muchas familias para cubrir necesidades básicas.

“Desde que asumió Javier Milei, millones de argentinos y argentinas se vieron obligados a endeudarse para poder sobrevivir. Endeudarse para comer, para pagar el alquiler o para llegar a fin de mes”, afirmó la legisladora.

La senadora también vinculó esta situación con el aumento del pluriempleo y señaló que muchas personas deben sumar más de un trabajo para sostener sus ingresos, con impacto sobre el descanso, el cuidado personal y la salud mental.

Los créditos UVA, en el centro de la discusión

Uno de los puntos centrales del debate son los créditos hipotecarios UVA, que ajustan el capital adeudado y las cuotas según la evolución de la Unidad de Valor Adquisitivo.

Los fundamentos del proyecto señalan que desde la creación de la UVA hasta abril de 2026 el índice acumuló un incremento superior al 13.000%, generando dificultades para familias cuyos ingresos no acompañaron la evolución del crédito.

La propuesta de Macha, sin embargo, no establece qué ocurrirá con esos ajustes durante el período de suspensión. Tampoco determina si continuarán acumulándose intereses, punitorios o actualizaciones durante el año de pausa.

Ese punto abre una discusión sobre qué ocurrirá una vez finalizado el plazo previsto por la iniciativa y si la suspensión será acompañada por medidas complementarias para evitar una acumulación de deuda mayor.

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La crisis habitacional también golpea a los inquilinos

El proyecto también toma como referencia la situación del mercado de alquileres. Según datos citados de organizaciones de inquilinos, el 73% de las personas que alquilan mantiene algún tipo de deuda y uno de cada cinco hogares tuvo que mudarse por motivos económicos.

Además, casi la mitad de los hogares destina el 50% o más de sus ingresos al pago del alquiler. En la provincia de Buenos Aires, el 21,5% de los hogares habría abandonado su vivienda por no poder sostener ese gasto.

Aunque esos datos corresponden al mercado de alquileres y no específicamente a créditos hipotecarios, Macha los utiliza como parte del diagnóstico sobre la presión que atraviesan las familias para conservar una vivienda.

“La vivienda es un derecho humano fundamental y no puede quedar librada exclusivamente a la capacidad de pago de las familias en un contexto de crisis”, sostuvo la legisladora.

Ahora, el proyecto deberá avanzar en la Legislatura bonaerense, donde el oficialismo provincial y la oposición deberán definir si la emergencia habitacional vinculada al endeudamiento merece una respuesta legislativa específica.