Galmarini reactiva la reforma electoral: reelecciones, PASO, desdoblamiento y Boleta Única

Malena Galmarini

La Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral del Senado bonaerense volverá a reunirse el martes 11 de agosto a las 11, convocada por su presidenta, la senadora Malena Galmarini. Tras el primer encuentro ordinario del 16 de junio, el cuerpo retomará su actividad con las reglas electorales de 2027 como telón de fondo: reelecciones de intendentes, continuidad de las PASO, eventual desdoblamiento y adopción de la Boleta Única de Papel.

Formalmente, la reunión tendrá como eje el funcionamiento de la comisión y la definición de una hoja de ruta. La convocatoria, sin embargo, llega mientras el gobernador Axel Kicillof respalda el reclamo de los intendentes que buscan competir por otro mandato. El cuerpo quedó presidido por una dirigente del Frente Renovador y Sergio Massa mantiene su rechazo a modificar el límite aprobado en 2016.

El límite de mandatos divide al peronismo

El proyecto que impulsa el axelismo fue presentado por la senadora Ayelén Durán, del Movimiento Derecho al Futuro. Propone eliminar las restricciones para intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares. El expediente continúa en la Comisión de Legislación General, presidida por Germán Lago, y después debería pasar por Reforma Política.

Si la Ley 14.836 no cambia, unos 80 de los 135 intendentes no podrán buscar otro período consecutivo en 2027: 51 pertenecen al peronismo, 16 a la UCR, siete al PRO, cinco a espacios vecinalistas y uno a La Libertad Avanza. La vicegobernadora Verónica Magario sostuvo que “las reelecciones siempre las define el pueblo con su voto”, mientras el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, calificó la restricción como “proscriptiva”.

El Frente Renovador, que acompañó la norma sancionada durante la gestión de María Eugenia Vidal, insiste en sostenerla. Tampoco aparecen, por ahora, votos opositores suficientes. El senador del PRO Juan Manuel Rico Zini, integrante de la comisión, pidió preservar la alternancia; el jefe del bloque UCR + Cambio Federal en Diputados, Diego Garciarena, afirmó que “un sistema institucional entero no puede ponerse al servicio de 80 tipos”, y La Libertad Avanza también anticipó su rechazo.

Sobre la mesa permanece una salida parcial: el proyecto del senador Luis Vivona, con media sanción desde 2025, restablece las reelecciones de legisladores, concejales y consejeros escolares, pero excluye a los intendentes. Otro sector propone que cada Concejo Deliberante resuelva el asunto mediante la autonomía municipal.

Comisión de Reforma Política (Senado BA).

PASO y calendario, la discusión peronista

Kicillof pretende conservar las primarias bonaerenses como mecanismo para resolver candidaturas si el peronismo no alcanza un acuerdo. La Ley 14.086 sigue vigente, aunque en 2025 se suspendió su capítulo inicial después de que el Congreso hiciera lo propio con las PASO nacionales. Ahora, mientras el jefe de Gabinete, Diego Santilli, promueve su eliminación definitiva a nivel nacional, en la Legislatura provincial hay sectores que plantean sostenerlas o modificarlas.

El senador nacional Maximiliano Abad propone revisar el sistema sin suprimirlo, y el dirigente de la Coalición Cívica Andrés De Leo impulsa primarias optativas para los partidos que no tengan competencia interna. Para el axelismo, las PASO también funcionan como herramienta de negociación frente a la sucesión de Kicillof.

El desdoblamiento tampoco está resuelto. El gobernador no definió si repetirá en 2027 la experiencia de 2025 y espera conocer las reglas nacionales. Federico Achával, intendente de Pilar, prefiere una elección simultánea para fortalecer la candidatura presidencial peronista. La senadora radical Nerina Neumann, en cambio, propone votar cargos provinciales y municipales el segundo domingo de septiembre, realizar las primarias el último domingo de junio y convocar con 180 días de anticipación.

La Boleta Única entra en la negociación

La oposición impulsa la Boleta Única de Papel y algunos sectores dialoguistas dejaron trascender que podrían discutir los mandatos si el oficialismo acepta cambiar el instrumento de votación. Desde el MDF calificaron esas versiones como “ciencia ficción”, por lo que no existe hasta ahora un acuerdo verificable.

La UCR, la Coalición Cívica, La Libertad Avanza y Hechos promovieron propuestas sobre la BUP, aunque ninguna llegó al recinto. Marcelo Leguizamón Brown, senador de Hechos y secretario de la comisión, también reclama comicios separados y rechaza las reelecciones indefinidas. Un estudio del Observatorio de Instituciones Políticas de la UBA calculó que la impresión de la BUP nacional de 2025 costó $52.000 millones con IVA y señaló que la participación fue del 67,3%, el nivel más bajo para una legislativa nacional desde 1985.

La comisión deberá revisar además la propuesta de la Junta Electoral para ampliar los plazos de presentación de alianzas, listas y autoridades de mesa. Leguizamón reclamó resolver las reglas con anticipación: “No puede ocurrir lo del año pasado, donde se modificaron cuestiones sobre la hora, como la suspensión de las PASO”.