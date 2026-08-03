De Leo impulsa la creación de la Comarca del Río Quequén Salado para potenciar el desarrollo regional

El diputado bonaerense de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, presentó un proyecto de ley para formalizar la Comarca del Río Quequén Salado, una región integrada por los territorios que conforman la cuenca del río y sus áreas de influencia en los partidos de Coronel Pringles, Coronel Dorrego, Adolfo Gonzales Chaves y Tres Arroyos.

Andrés De Leo, presidente del bloque de la Coalición Cívica en Diputados.

La iniciativa busca consolidar este espacio como un ámbito de planificación, coordinación y promoción de políticas públicas vinculadas al desarrollo ambiental, turístico, cultural y productivo, con eje en la preservación del paisaje natural y del patrimonio arqueológico, el impulso del turismo rural, la atracción de inversiones sostenibles y el trabajo articulado entre los municipios.

Desarrollo turístico y conservación

En los fundamentos del proyecto, De Leo sostiene que la región reúne recursos estratégicos de alto valor turístico, ambiental y cultural. Entre ellos menciona las localidades de Marisol, Oriente, Reta, Copetonas e Indio Rico, además de sitios emblemáticos como Puente Viejo, las cascadas naturales del río, la antigua central hidroeléctrica, los puentes ferroviarios históricos y diversos paisajes rurales característicos del sudoeste bonaerense.

"Todos ellos conforman un conjunto de atractivos que, adecuadamente articulados, poseen un enorme potencial para el desarrollo del turismo de naturaleza, el turismo rural, la pesca deportiva, el senderismo, el cicloturismo, las actividades náuticas, la educación ambiental y el turismo cultural", señaló el legislador en los fundamentos de la propuesta.

En ese marco, el proyecto plantea que la Provincia impulse políticas de conservación del paisaje, protección del patrimonio y promoción de actividades productivas compatibles con la preservación ambiental.

Ruta turística y Consejo de Gestión

El expediente también propone la creación de la Ruta Turística Provincial del Río Quequén Salado, concebida como un corredor estratégico de carácter ambiental, cultural y turístico.

Además, prevé la conformación de un Consejo de Gestión de la comarca, de carácter consultivo y honorario, integrado por representantes del Gobierno provincial, los municipios involucrados, universidades, organismos técnicos y organizaciones de la sociedad civil.

Este organismo tendrá funciones de asesoramiento, coordinación y formulación de propuestas para el desarrollo estratégico del espacio regional. Asimismo, la delimitación cartográfica oficial de la comarca quedará a cargo de la autoridad de aplicación que designe el Ejecutivo bonaerense, respetando los criterios establecidos por la normativa ambiental vigente.

Complementar la protección vigente

En los fundamentos, De Leo recuerda que la Cuenca del Río Quequén Salado fue declarada Paisaje Protegido de Interés Provincial mediante la Ley 12.707, sancionada en 2001, con el objetivo de preservar el curso hídrico libre de contaminación, proteger la integridad del paisaje y conservar las condiciones de la Villa Balnearia Marisol.

Según el legislador, la nueva propuesta no busca superponerse con ese régimen de protección, sino complementarlo, reconociendo a la cuenca como el "núcleo ambiental y territorial" de una estrategia más amplia de desarrollo regional.