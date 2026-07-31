El frente interno suma otro capítulo: ahora el massismo presiona a Kicillof por las escuelas

El massismo volvió a diferenciarse dentro de Fuerza Patria y exigió respuestas a Kicillof por la situación educativa. Qué datos pidió y por qué genera ruido.

El Frente Renovador, el espacio que conduce Sergio Massa, presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo detalle la situación del sistema educativo provincial y las políticas implementadas para mejorar los aprendizajes.

La autora del proyecto es la senadora bonaerense Valeria Arata. Además del pedido de informes, la legisladora presentó un proyecto de declaración para que el Senado manifieste su preocupación por los indicadores que reflejan dificultades en los niveles de aprendizaje, las trayectorias escolares y las condiciones necesarias para garantizar una educación pública de calidad.

En los fundamentos del proyecto, Arata sostiene que en los últimos años distintos indicadores educativos evidenciaron "importantes desafíos" para la provincia de Buenos Aires. Entre ellos menciona los resultados de las evaluaciones de aprendizaje, las dificultades en alfabetización y comprensión lectora, los bajos desempeños en Matemática, las trayectorias escolares interrumpidas y las desigualdades existentes entre los distintos distritos bonaerenses.

La legisladora también advierte sobre problemas vinculados con la infraestructura escolar, la disponibilidad de recursos, las condiciones de enseñanza y aprendizaje y la necesidad de fortalecer las políticas públicas destinadas a mejorar la calidad educativa y garantizar la permanencia de los estudiantes dentro del sistema.

Con ese diagnóstico, el proyecto solicita al gobernador Axel Kicillof, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, que remita información oficial y actualizada sobre una amplia batería de indicadores que permitan evaluar el funcionamiento del sistema educativo provincial.

El proyecto solicita al gobernador Axel Kicillof, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, que remita información oficial y actualizada para evaluar el funcionamiento del sistema educativo.

Qué información pidió el Frente Renovador

El pedido de informes apunta a conocer los resultados obtenidos por escuelas de gestión estatal y privada en las últimas evaluaciones provinciales, nacionales e internacionales de Lengua y Matemática, discriminados por nivel educativo y por distrito.

Además, solicita datos sobre los índices de repitencia, abandono escolar, promoción efectiva y egreso correspondientes a los últimos cinco ciclos lectivos, junto con la cantidad de días de clase efectivamente dictados durante 2024, 2025 y el período transcurrido de 2026, incluyendo las razones de eventuales suspensiones de actividades.

La iniciativa también pone el foco sobre la situación edilicia de los establecimientos educativos. En ese sentido, reclama información acerca de la cantidad de cargos docentes y auxiliares vacantes, el estado de la infraestructura escolar, las escuelas con riesgo edilicio, las obras en ejecución, los trabajos paralizados y las deficiencias en servicios esenciales como agua potable, gas, electricidad y sanitarios.

A su vez, Arata pide conocer la ejecución presupuestaria destinada al sistema educativo durante los últimos dos años, la cantidad de estudiantes alcanzados por el Servicio Alimentario Escolar, los recursos asignados a ese programa y las políticas específicas implementadas para fortalecer la alfabetización inicial y la comprensión lectora.

En los fundamentos del proyecto, la senadora sostiene que la provincia de Buenos Aires concentra la mayor matrícula escolar del país, por lo que considera indispensable contar con información precisa que permita evaluar las políticas públicas implementadas y diseñar nuevas estrategias para responder a las demandas de la comunidad educativa.

"El presente pedido de informes no persigue otro objetivo que dotar a esta Honorable Cámara de herramientas objetivas para el ejercicio de sus funciones de control y elaboración legislativa, favoreciendo la transparencia de la gestión pública y el diseño de políticas basadas en evidencia", argumentó la legisladora.

Una agenda que ya venía creciendo en la Legislatura

Tal como viene informando GRUPOLAPROVINCIA.COM, la educación se convirtió durante las últimas semanas en uno de los principales ejes de debate dentro de la Legislatura. A los reclamos impulsados ahora por el Frente Renovador se suman iniciativas presentadas por distintos bloques opositores que también buscan respuestas sobre el funcionamiento del sistema educativo.

La senadora de La Libertad Avanza, Analía Balaudo, promovió un pedido de informes para conocer los resultados del nuevo Régimen Académico implementado en las escuelas secundarias bonaerenses y determinar si las modificaciones tuvieron impacto sobre los aprendizajes, el abandono escolar y la permanencia de los alumnos.

Por su parte, el presidente del bloque PRO en el Senado, Pablo Petrecca, mantuvo semanas atrás una reunión con la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, para acercarle una serie de proyectos relacionados con violencia escolar, transporte educativo, salud mental y fortalecimiento de los Equipos de Orientación Escolar.

La discusión también llegó a los municipios. Integrantes del Foro de Intendentes Radicales plantearon a Terigi dificultades vinculadas con el transporte escolar, problemas de infraestructura, demoras en obras y un crecimiento de los episodios de violencia y ausentismo en las escuelas.

Otra señal de las diferencias dentro de Fuerza Patria

Más allá del contenido estrictamente educativo, el proyecto de Arata vuelve a exponer la dinámica interna del oficialismo bonaerense. El Frente Renovador integra Fuerza Patria, pero en los últimos meses mantuvo posiciones propias en distintos debates legislativos y políticos.

Las diferencias ya habían quedado expuestas durante la discusión por las reelecciones indefinidas y también cuando la senadora Malena Galmarini cuestionó públicamente la falta de actividad parlamentaria y apuntó contra la conducción del Senado, encabezada por la vicegobernadora Verónica Magario.

Ahora, el eje es la educación. El massismo eligió uno de los temas con mayor impacto social para reclamar información al Ejecutivo provincial y exigir un diagnóstico detallado sobre el estado del sistema escolar.