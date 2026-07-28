Llueven pedidos de informes por El Niño: la oposición reclama a la Provincia plazos, fondos y obras

Legislatura bonaerense.

La posible llegada de un episodio intenso de El Niño activó un frente parlamentario en la provincia de Buenos Aires. La Libertad Avanza, la Coalición Cívica y Hechos-UCR Identidad presentaron pedidos que apuntan a conocer protocolos, partidas presupuestarias, zonas vulnerables y el estado de las obras hidráulicas.

La presión llega sobre una administración que ya puso medidas en marcha: el Ejecutivo de Axel Kicillof anunció un programa de $1,3 billones, reunió áreas de gobierno y exhibió tareas en distintos municipios.

La discusión, sin embargo, pasó de la existencia del plan a su trazabilidad. La oposición pretende fechas, montos, responsables y un inventario de intervenciones demoradas, mientras la Provincia sostiene que ya trabaja sobre tres ejes —monitoreo, prevención y obras— y recuerda que una parte de la infraestructura hídrica quedó frenada por decisiones del gobierno nacional de Javier Milei.

Tres bloques, una batería de preguntas

LLA llevó a Diputados un pedido dirigido a los ministros de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, y de Seguridad, Javier Alonso. Quiere saber si existe una estrategia integral, cuáles son los protocolos de emergencia, qué distritos presentan mayor exposición y qué recursos tendrán las áreas responsables.

También reclama datos sobre capacitación del personal, mecanismos de coordinación y respuestas previstas frente a inundaciones, crecidas, tormentas severas y olas de calor.

En el Senado, María Emilia Subiza, del bloque Hechos-UCR Identidad, había presentado el 8 de julio una iniciativa orientada al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. El texto pide el estado del programa de Gestión del Riesgo Climático dentro de la emergencia declarada por el Decreto 316/2025, la cantidad y fecha de finalización de las obras, las causas de eventuales interrupciones y los resultados de los estudios en curso.

Subiza incorporó además una demanda territorial: saber si el Sistema de Desagües Pluviales de la Cuenca Teherán, en San Nicolás de los Arroyos, será incluido, con qué inversión y en qué plazo. Según los fundamentos, completar ese sistema permitiría mejorar el drenaje de sectores ubicados al oeste del ferrocarril Mitre y entre las vías y la avenida Savio.

La Coalición Cívica, por su parte, avanzó a través de los diputados Luciano Bugallo y Andrés De Leo, jefe de la bancada en la Cámara baja. Exigieron que la cartera de Gabriel Katopodis realice en no más de 30 días un relevamiento integral de obras hidráulicas pendientes, inconclusas o demoradas, y que coordine con los municipios la terminación de aquellas consideradas estratégicas. Bugallo aclaró que la propuesta no busca sustituir atribuciones del Ejecutivo.

“Tener un relevamiento actualizado permitirá identificar las intervenciones paralizadas o demoradas, establecer prioridades, optimizar la asignación de recursos públicos y fortalecer la coordinación entre la Provincia y los municipios”, afirmó.

El operativo que exhibe la Provincia

Las estimaciones anticipan un escenario que exige preparación. Los equipos de Desarrollo Agrario calculan un 90% de probabilidad de un evento entre moderado y fuerte; la NOAA ubicó en 63% la posibilidad de un Niño “muy fuerte” entre noviembre y enero.

El climatólogo del Servicio Meteorológico Nacional José Luis Stella sostuvo en una entrevista reciente: “Ya estamos en El Niño”. La Organización Meteorológica Mundial advirtió que el episodio podría ubicarse entre los más intensos del registro histórico. Álvaro Silva, científico de la OMM, señaló que existe “un notable consenso” entre los modelos para un Niño intenso.

Katopodis reunió al Comité de Gestión del Riesgo y Emergencias, integrado por áreas de Recursos Hídricos, Energía y Planificación y organismos como Vialidad, la Autoridad del Agua, ABSA, OCEBA y BAESA. También hubo una mesa interministerial con representantes de Seguridad, Salud, Infraestructura, Ambiente, Producción, Trabajo, Desarrollo de la Comunidad, Desarrollo Agrario, Comunicación Pública y Educación.

Débora Guerra, directora provincial de Planificación y Gestión para el Desarrollo Sostenible, explicó que el esquema utiliza el SINPAR para seguir lluvias, niveles de ríos y humedad del suelo en tiempo real, además de una mesa de riesgo hídrico con los municipios. Según detalló, ya se acumularon más de 33.800 horas de maquinaria, 272 kilómetros de cursos de agua intervenidos y asistencia a unos 40 distritos.

Canales, drenajes y el reclamo a Milei

El dispositivo incluye limpieza de ríos, arroyos y canalizaciones, terraplenes, recambio de alcantarillas y revisión de compuertas y bombas. También comprende caminos, protección del agua potable, respaldo energético y obras de drenaje urbano y defensas costeras. En Saladillo, la Dirección Provincial de Hidráulica intervino tres kilómetros del canal Cabral y continuó los trabajos en la zona de Ramón Carrillo y Saavedra.

El Plan Maestro Integral del Río Salado ocupa otro lugar central. Rodríguez sostuvo que las obras realizadas redujeron consecuencias de lluvias intensas, pero cuestionó la paralización del tramo 4.2, dependiente de Nación. “Si esas obras no se hubieran paralizado, las consecuencias en buena parte de la zona inundada hubieran sido sustancialmente diferentes”, afirmó.