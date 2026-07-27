José Ignacio de Mendiguren anticipó que avanzará o analiza avanzar con una presentación judicial contra el presidente Javier Milei por los insultos y acusaciones que recibió durante la visita del mandatario a la Exposición Rural de Palermo.

El episodio ocurrió mientras Milei participaba de una entrevista en un estudio móvil instalado en el predio. Al advertir que De Mendiguren caminaba por el lugar, el Presidente interrumpió la conversación, lo señaló a través de una ventana y lo acusó de haber sido cómplice del gobierno de Eduardo Duhalde durante la salida de la convertibilidad.

“Vos, sí, ladrón. Vos arruinaste el país con Duhalde y toda su banda”, gritó Milei. También sostuvo que el exfuncionario había perjudicado a los argentinos por 30 mil millones de dólares, sin presentar pruebas durante la intervención pública.

De Mendiguren aseguró que no escuchó las palabras en el momento porque se encontraba caminando por el predio junto a una de sus hijas. Según relató, tomó conocimiento de lo ocurrido cuando abandonaba La Rural y fue consultado por un móvil periodístico.

De Mendiguren evalúa recurrir a la Justicia

El exministro de la Producción y exdiputado nacional consideró que las declaraciones excedieron una discusión política y constituyeron una acusación directa por la supuesta comisión de un delito.

De Mendiguren afirmó que nunca tuvo una causa ni una denuncia vinculada con su paso por la función pública y sostuvo que las expresiones presidenciales fueron realizadas sin pruebas. Por ese motivo, planteó que una respuesta judicial serviría para establecer un límite institucional.

“Voy a la Justicia no porque me pueda afectar, sino porque si la institucionalidad en la Argentina se acostumbra a que un presidente pueda agredir de esta forma absolutamente infundada, esto es serio”, señaló.

En otra entrevista, confirmó que su intención es actuar judicialmente y definió el episodio como un agravio y una presunta incitación a la violencia. “Es un delito, no se puede dejar pasar”, afirmó al explicar los motivos de la eventual presentación.

Aunque las distintas declaraciones dejaron abierta la definición formal sobre el tipo y el momento de la acción legal, De Mendiguren fue contundente al sostener que la acusación presidencial no debería quedar únicamente en el terreno de la confrontación pública.

El cruce por la salida de la convertibilidad

Milei vinculó al exfuncionario con la salida de la convertibilidad y con las medidas aplicadas durante la gestión de Eduardo Duhalde, período en el que De Mendiguren se desempeñó como ministro de la Producción.

El dirigente rechazó esa interpretación y sostuvo que la convertibilidad ya había colapsado antes de la conformación del gobierno de unidad nacional. Recordó el cierre de los bancos, el default, la circulación de monedas provinciales y la crisis política que atravesaba el país entre finales de 2001 y comienzos de 2002.

También negó haber sido el responsable de la pesificación asimétrica. Según explicó, se trató de una decisión instrumentada mediante una ley y basada en un diagnóstico presentado por las autoridades del Banco Central sobre el nivel de incobrabilidad que podía enfrentar el sistema financiero.

De Mendiguren defendió además los resultados de la administración de Duhalde y afirmó que, al concluir ese gobierno, el país se encontraba en crecimiento, con superávit y una inflación anual del 3%. Admitió que pudieron existir errores en la gestión, pero rechazó cualquier acusación vinculada con hechos de corrupción.

Una nueva controversia por el tono presidencial

El episodio ocurrió durante la participación de Milei en la 138ª Exposición Rural y volvió a poner bajo discusión el tono utilizado por el Presidente frente a dirigentes políticos, empresarios y referentes de otros países.

De Mendiguren consideró que estas confrontaciones también pueden afectar la imagen institucional de la Argentina y las decisiones de inversión. A su entender, los ataques públicos del mandatario generan incertidumbre entre quienes analizan desarrollar proyectos productivos en el país.

El exfuncionario sostuvo que las expresiones forman parte de una estrategia orientada a recuperar el centro de la discusión política mediante la confrontación. Sin embargo, diferenció la crítica política de la imputación pública de un delito y señaló que será la Justicia la que deberá intervenir si finalmente presenta la demanda.

Hasta el momento, no se informó la radicación formal de una denuncia ni los términos jurídicos concretos que tendrá la presentación. La definición dependerá de los pasos que adopte De Mendiguren después de evaluar las declaraciones y el registro audiovisual del episodio.