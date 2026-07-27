Evita, actos separados y faltazos: el homenaje que expuso la fragmentación del PJ bonaerense.

El homenaje por el 74º aniversario de la muerte de Eva Perón dejó una postal difícil de disimular para el peronismo bonaerense: una misma figura histórica, varios actos, ausencias de peso y discursos de unidad pronunciados desde escenarios separados.

Axel Kicillof eligió La Plata junto a Julio Alak; Mariel Fernández reunió en Moreno al kirchnerismo, intendentes y organizaciones; La Cámpora hizo su vigilia el sábado; el massismo se expresó por redes y Jorge Ferraresi encabezó su propia marcha de antorchas en Avellaneda.

La jornada del domingo 26 de julio no mostró una ruptura formal, pero sí una fragmentación visible de cara a 2027. En Moreno había una silla con el nombre de Kicillof que quedó vacía durante los discursos, aunque desde la Casa de Gobierno habían anticipado que el gobernador sólo participaría del acto platense. También faltó Máximo Kirchner, diputado nacional y presidente del Congreso del PJ bonaerense, cuya presencia había sido esperada.

Dos escenarios y una misma interna

El acto con mayor convocatoria fue organizado en Moreno por la Secretaría de las Mujeres del PJ provincial, a cargo de Mariel Fernández. Después de una misa en la Catedral y una marcha encabezada por unas 300 mujeres que representaron a Evita, la intendenta fue la única oradora. Pidió dejar atrás los desencuentros y advirtió: “Ninguna bronca entre hermanos es más importante que el sufrimiento” de quienes esperan una respuesta del peronismo.

La foto reunió a Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Gastón Granados, de Ezeiza; Eva Mieri, intendenta interina de Quilmes; Florencia Saintout, presidenta del Instituto Cultural bonaerense; las legisladoras Lucía Cámpora, Juliana Di Tullio, Mónica Macha y Noelia Saavedra; Guillermo Moreno; Felipe Solá; Dora Barrancos; Emilio Pérsico; Silvia Saravia y representantes sindicales. Entre los dirigentes identificados con el axelismo se registró la presencia de Cristina Álvarez Rodríguez.

Horas antes, Kicillof, presidente del PJ bonaerense, había encabezado un acto más reducido en Plaza Moreno junto a Alak. Lo acompañaron Estela Díaz, Fabián Cagliardi, Gonzalo Atanasof, Lorena Riesgo, Ernesto Bauer, Raúl Castro, Roberto Baradel y Oscar de Isasi, entre otros dirigentes políticos, sindicales y funcionarios.

La Plata también miró a 2027

La actividad platense tuvo un dato que excedió el homenaje. Alak proyectó a Kicillof hacia la pelea nacional y afirmó: “En 14 meses vamos a hacer posible que este inmenso gobernador lidere el proyecto nacional y popular para que el Gobierno nacional vuelva a ser peronista”.

El intendente de La Plata, mencionado dentro del oficialismo como posible aspirante a suceder al gobernador, recuperó cercanía con Kicillof y al mismo tiempo procura sostener su relación con Cristina Kirchner.

Ese movimiento también repercute en la sucesión municipal. En sectores del peronismo platense circula la preocupación de que, si Alak deja la intendencia, se debilite la unidad que reconstruyó tras ganar en 2023. Saintout aparece como una de las figuras mejor posicionadas del kirchnerismo, aunque dirigentes locales admiten dudas sobre la posibilidad de conservar detrás suyo a todas las corrientes.

La Cámpora ya había marcado territorio el sábado, en el mismo monumento, con la vigilia “Evita eterna, Cristina libre”. En Avellaneda, Magdalena Sierra y Ferraresi impulsaron otra marcha bajo la consigna “Con Eva como bandera, derecho al futuro”. En Los Toldos se inauguró la muestra “EVITA una necesidad HOY”, de Carlos Giusti, y se programó el tradicional encendido de la antorcha a las 20.25. Sergio Massa y Mujeres del Frente Renovador se limitaron a pronunciamientos digitales.

Unidad pedida, conducción pendiente

Kicillof utilizó el aniversario para confrontar con Javier Milei. Habló de una “etapa muy oscura”, recordó que “detrás de cada necesidad hay un derecho y una obligación”, cuestionó la admiración presidencial por Margaret Thatcher y advirtió que los agravios contra Brasil pueden poner en riesgo inversiones y puestos de trabajo. “El mejor homenaje a Evita es organizarnos”, sostuvo, y convocó a construir una alternativa.

Felipe Solá, presente en Moreno, calificó los insultos contra Luiz Inácio Lula da Silva como “una página negra” en la relación con Brasil y advirtió por el comercio bilateral.

Fernández, desde el mismo escenario, definió a Cristina Kirchner como “la máxima dirigente del peronismo”, acusó a Milei de impulsar una campaña contra los argentinos y reclamó que la dirigencia abandone los intereses personales. “Cuando nos pongamos la camiseta de nuestro país, pateemos la pelota para el mismo lado, como hizo la Selección nacional en el último Mundial”.