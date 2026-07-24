Se agiganta la sangría libertaria: otra fuga expone las grietas del armado de Pareja en la Provincia

Las tensiones en los Concejos Deliberantes dejaron de ser casos aislados y empiezan a dibujar un mapa de conflictos que inquieta a la conducción libertaria.

La escena ocurrió en apenas unos segundos, pero tuvo un fuerte impacto político. Al comenzar la última sesión del Concejo Deliberante de Balcarce, el concejal Edgar Foglia dejó la banca que ocupaba junto a los representantes de La Libertad Avanza y pidió trasladarse al sector donde se sientan los ediles del oficialismo. Sin cambiar formalmente de bloque ni anunciar una nueva pertenencia política, el gesto fue interpretado como la confirmación de una ruptura que venía gestándose desde hacía semanas.

El episodio volvió a poner bajo la lupa un fenómeno que atraviesa a La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires: las dificultades para consolidar un armado territorial estable en los municipios. Mientras el espacio que conduce Sebastián Pareja acelera su estrategia para llegar fortalecido a las elecciones de 2027, los cambios de bancada, las renuncias, las fugas hacia otros espacios y las disputas internas continúan multiplicándose en los Concejos Deliberantes bonaerenses.

Foglia había llegado al Concejo Deliberante representando al PRO y, tras distintos reacomodamientos políticos, pasó a integrar el interbloque opositor junto a La Libertad Avanza. Sin embargo, las diferencias con los concejales libertarios se profundizaron durante las últimas semanas.

Según informó el medio local La Vanguardia, días antes había sido desplazado de la última Comisión Permanente en la que todavía conservaba representación. Ese movimiento terminó de romper el vínculo con sus compañeros de bancada y desembocó en la decisión de cambiar de ubicación dentro del recinto durante la sesión del jueves.







Un problema que se repite en distintos municipios

Lo ocurrido en Balcarce está lejos de ser un hecho aislado. Desde comienzos de 2026, La Libertad Avanza viene acumulando episodios que reflejan la fragilidad de su construcción territorial en la provincia más grande del país.

El caso más reciente había ocurrido en Quilmes. Allí, el concejal Ricardo Rij renunció al bloque libertario apenas diez días después de haber asumido la presidencia de la bancada y conformó el monobloque Renovación Quilmeña. La salida sorprendió porque había sido promovido para ordenar la conducción legislativa local y terminó protagonizando una nueva ruptura. Distintas versiones políticas señalaron además un acercamiento del edil al Frente Renovador.

La crisis quilmeña dejó otro dato llamativo: en pocos meses el bloque tuvo tres presidentes diferentes. Primero ocupó ese lugar Leandro Goria, luego volvió Estefanía Albasetti y finalmente asumió Rij, cuya gestión duró menos de dos semanas.

Renuncia de Ricardo Rij.

Escobar abrió la puerta hacia el espacio de Dante Gebel

Otra de las fugas que más repercusión tuvo fue la de Mariana Huber en Escobar. La concejal abandonó La Libertad Avanza para conformar un monobloque bajo el sello Consolidación Argentina, el espacio político impulsado por el pastor Dante Gebel.

Al explicar su decisión sostuvo: "Tomé la decisión de conformar un monobloque con la convicción de seguir representando, con mayor libertad y coherencia, los valores y principios que sostuve desde el primer día de mi función pública". Luego agregó otra frase que tuvo amplia repercusión dentro del mileísmo: "No me corro de los valores; me acerco a la gente".

La salida de Huber tuvo un peso adicional porque significó el desembarco de Consolidación Argentina en el Conurbano bonaerense, después de haber incorporado anteriormente a Luis Vivas en Villa Gesell y a Patricia Heltner y Cristian Sebastián León en Mar Chiquita, todos electos originalmente por La Libertad Avanza.

La interna también escaló en Lanús, donde el dirigente Maximiliano Nievas rompió con la conducción local encabezada por Mariana Ayesa e Ignacio Moroni, referentes alineados con Sebastián Pareja.

Tras su alejamiento lanzó una nueva mesa política para disputar la conducción del mileísmo local y acusó a la coordinación distrital de haber deteriorado la imagen del espacio.

Desde el sector oficial minimizaron la ruptura y atribuyeron el movimiento al espacio vinculado al exintendente Diego Kravetz, actual funcionario nacional. Sin embargo, el episodio volvió a exhibir la disputa entre distintas terminales libertarias dentro del distrito.

Los concejales que rompieron el silencio

Las diferencias tampoco quedaron restringidas a cuestiones organizativas. En Ezeiza, el concejal José Luis Michelena protagonizó uno de los discursos más duros contra la conducción nacional durante una sesión del Concejo Deliberante. Cuestionó la política económica, criticó el estado de las rutas, defendió la universidad pública y lanzó fuertes cuestionamientos contra el presidente Javier Milei y Manuel Adorni.

En Vicente López, otro edil libertario, Andrés Persuh, fue incluso más lejos al reclamar públicamente la renuncia de Adorni tras la polémica generada por su situación patrimonial. Sus declaraciones volvieron a reflejar que el malestar ya alcanza a dirigentes que llegaron a sus bancas bajo el sello oficial del espacio.

En Berazategui, la tensión política derivó directamente en una pelea física. Los concejales Mario Molver y Jorge Gregorini protagonizaron un enfrentamiento a golpes dentro del Concejo Deliberante, episodio en el que también resultó involucrada la presidenta del bloque, Cecilia Franco, cuando intentó separarlos.

En La Matanza, la exfuncionaria Leila Gianni terminó enfrentada con el sector de Sebastián Pareja luego de impulsar un bloque propio junto a dirigentes del PRO y concejales libertarios, profundizando otra disputa dentro de la principal sección electoral bonaerense.

A esas situaciones se sumaron cuestionamientos públicos como el del exconcejal de Tigre Segundo Cernadas, quien definió al armado bonaerense como "una gran bolsa de gatos" en medio de otra disputa por la conducción local.

El reordenamiento de Pareja frente a un escenario cada vez más complejo

Mientras se suceden estos episodios, Sebastián Pareja intenta fortalecer la estructura bonaerense de La Libertad Avanza con la apertura de nuevos locales partidarios, la organización del Foro Provincial de Concejales y la realización de congresos destinados a unificar criterios políticos y legislativos.

En paralelo, junto al diputado provincial Pablo Morillo impulsa una modificación de la Ley 14.523 para reducir de 25 a 18 años la edad mínima para ser candidato a concejal, una iniciativa que busca ampliar la participación de jóvenes dirigentes dentro del espacio.

La estrategia apunta a consolidar una organización territorial competitiva de cara a las elecciones de 2027, cuando el oficialismo nacional aspira a disputar la gobernación bonaerense además de sostener una eventual reelección presidencial de Javier Milei.

Sin embargo, el panorama que muestran los Concejos Deliberantes parece ir en sentido contrario. Balcarce acaba de agregar un nuevo capítulo a una secuencia que ya incluye Quilmes, Escobar, Lanús, Ezeiza, Vicente López, Berazategui, La Matanza, Villa Gesell y Mar Chiquita.

Cada caso tiene su propia dinámica, pero todos dejan una misma señal: el desafío para La Libertad Avanza ya no pasa únicamente por crecer en la provincia de Buenos Aires, sino también por evitar que las diferencias internas sigan erosionando el armado que busca construir Sebastián Pareja rumbo a 2027.