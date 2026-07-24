Del reclamo contra Milei al fuego amigo: las rutas se vuelven el nuevo foco de tensión del peronismo bonaerense

La decisión del Gobierno nacional de avanzar con la transferencia de una ruta a Santa Fe volvió a tensar la relación con la provincia de Buenos Aires, pero esta vez el conflicto sumó un componente inesperado: un cruce dentro del propio espacio político que gobierna el territorio bonaerense.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia, Gabriel Katopodis, aprovechó el acuerdo alcanzado entre la Casa Rosada y el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro para volver a reclamar que Nación entregue la administración de la Autopista Presidente Perón, una obra estratégica para el Área Metropolitana de Buenos Aires que permanece inconclusa.

El planteo del funcionario bonaerense generó una reacción desde el Frente Renovador. La diputada nacional de Unión por la Patria Marina Salzmann cuestionó públicamente el reclamo y pidió poner el foco en otra traza provincial que atraviesa una situación crítica: la Ruta Provincial 40.

“Si no hay recursos para terminar las rutas provinciales, ¿de dónde van a salir los recursos para la Autopista Presidente Perón?”, planteó la legisladora a través de sus redes sociales, en una crítica que expuso las diferencias internas sobre la administración de los fondos destinados a infraestructura.

Sr. Ministro con todo respeto, los bonaerenses necesitamos que se termine la ruta provincial 40 que está en muy mal estado y se ha vuelto peligrosa para quienes la transitamos. Si no hay recursos para terminar las rutas provinciales, de dónde van a salir los recursos para la… https://t.co/KARfnUpADt — Marina Salzmann (@marinadorotea) July 24, 2026

La Autopista Presidente Perón, el reclamo que volvió a escena

La discusión tiene como eje una obra que comenzó a ejecutarse en 2010 y que fue pensada como el tercer anillo de circunvalación del conurbano bonaerense. La traza conecta corredores estratégicos como Panamericana, Acceso Oeste, Riccheri y Buenos Aires-La Plata, atravesando municipios como Merlo, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Ezeiza y Berazategui.

El proyecto quedó paralizado en diciembre de 2023, tras el cambio de administración nacional, y todavía resta completar poco más de 30 kilómetros para finalizar la totalidad del recorrido.

Desde el Gobierno de Axel Kicillof sostienen que el traspaso permitiría terminar los trabajos pendientes y avanzar con un esquema de administración junto a intendentes de los municipios involucrados. Sin embargo, la Provincia reclama que Casa Rosada transfiera la jurisdicción, algo que hasta ahora no ocurrió.

Katopodis volvió a instalar el reclamo luego del acuerdo entre Nación y Santa Fe para que esa provincia pueda administrar la Ruta Nacional A012. “Si sos bonaerense, Milei y Santilli no te quieren”, escribió el ministro en su cuenta de X, donde cuestionó que una obra que beneficiaría a millones de habitantes permanezca frenada.

Además, apuntó contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, dirigente que aparece mencionado como uno de los posibles nombres del oficialismo nacional para competir por la Gobernación bonaerense.

SI SOS BONAERENSE, MILEI Y SANTILLI NO TE QUIEREN



Una vez más reiteramos el pedido de traspaso a la PBA de la Autopista Presidente Perón, que estaba a punto de finalizarse, y ustedes la frenaron hace casi 3 años.



Beneficia a 12 millones de bonaerenses y atraviesa 12… pic.twitter.com/5vYeDQTHEj — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) July 22, 2026

La Ruta 40, el reclamo que llegó desde el propio oficialismo

Mientras la Provincia reclama por la finalización de una autopista nacionalizada, la diputada Marina Salzmann trasladó la discusión hacia una ruta provincial que atraviesa una situación compleja.

La legisladora del Frente Renovador, referente política de Marcos Paz, señaló que la Ruta 40 “está en muy mal estado y se ha vuelto peligrosa para quienes la transitamos”. Según planteó, más de 7 mil vehículos circulan diariamente por ese corredor, lo que aumenta la necesidad de una intervención.

El proyecto de duplicación y repavimentación de la traza entre Marcos Paz y Merlo comenzó en marzo de 2022 y contempla una extensión de 25 kilómetros. De acuerdo con datos oficiales de la Dirección de Vialidad bonaerense, en diciembre del año pasado se habilitó un primer tramo de 10 kilómetros, mientras que permanecen pendientes otros 14,3 kilómetros.

El reclamo abrió una discusión política sobre la planificación de obras y la distribución de recursos en un escenario marcado por restricciones presupuestarias y una fuerte caída de la inversión pública.

Pero, la discusión por la infraestructura vial no se limita al conurbano. En paralelo, legisladores bonaerenses vienen impulsando iniciativas vinculadas al mantenimiento y mejora de corredores estratégicos del interior.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Matías Civale, presentó proyectos para intervenir sobre las rutas provinciales 74 y 29, además de solicitar la construcción de una rotonda en la intersección de las rutas 74 y 50, en Ayacucho.

También planteó la necesidad de mejorar el cruce ferroviario ubicado en el kilómetro 230 de la Ruta Provincial 74, en Tandil, un sector donde se registraron accidentes y recientemente ocurrió una colisión entre un camión y una formación ferroviaria.

“Estamos hablando de obras que exceden a un municipio. Son corredores que utilizan diariamente productores, trabajadores, transportistas, estudiantes y miles de familias de toda la región”, sostuvo Civale al defender sus iniciativas.

La Ruta 5, otro símbolo del conflicto por la obra pública

El debate se da en paralelo a la polémica por la paralización de la Autovía Ruta Nacional 5, una de las obras más esperadas por los municipios del interior bonaerense.

Intendentes y legisladores de distintos espacios políticos vienen reclamando la reactivación del tramo entre Mercedes y Suipacha, cuya interrupción generó cuestionamientos por el impacto sobre la seguridad vial y la producción regional.

La diputada provincial Silvina Vaccarezza volvió a plantear la necesidad de retomar los trabajos y advirtió sobre las consecuencias de dejar sin continuidad una obra considerada estratégica para el corredor productivo.

La situación volvió a quedar expuesta tras un hundimiento registrado en el kilómetro 281, a la altura de 9 de Julio, que provocó daños en vehículos y obligó a restringir la circulación.