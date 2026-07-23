El turismo argentino muestra dos realidades diferentes durante 2026. Mientras el Gobierno destacó un récord en la llegada de visitantes procedentes de países no limítrofes, los últimos relevamientos del mercado interno exhiben viajes más cortos, menor gasto real y decisiones cada vez más condicionadas por el presupuesto disponible.

Entre enero y junio ingresaron a la Argentina 3.115.089 turistas extranjeros. De ese total, 1.434.001 residían en países no limítrofes, una participación levemente superior al 46%. Es decir, casi uno de cada dos turistas extranjeros que llegaron al país durante el primer semestre provino de mercados sin frontera directa con la Argentina.

La cifra constituye el mejor registro de los últimos 25 años para ese segmento y superó los 1.383.748 arribos contabilizados durante el primer semestre de 2019. Estados Unidos, España y Perú fueron los principales países emisores dentro del grupo no limítrofe.

Más turistas no siempre significan más consumo

El récord externo convive con un turismo nacional marcado por una mayor cautela. Los datos de los fines de semana largos muestran que una parte importante de los argentinos continúa viajando, pero reduce la duración de sus estadías, controla los gastos y privilegia propuestas cercanas o de menor costo.

En Semana Santa se movilizaron 2.852.256 turistas, un 5,6% más que en 2025. Sin embargo, el incremento en la cantidad de viajeros no se tradujo en un mayor impacto económico: el gasto total cayó 18,9% en términos reales y el desembolso diario por persona retrocedió 8,4%.

La estadía promedio de Semana Santa fue de 2,6 noches, un 16,1% menor que la del año anterior. El comportamiento mostró una de las principales desigualdades del mercado: hubo más personas viajando, pero permanecieron menos tiempo y destinaron menos recursos a sus consumos diarios.

La tendencia se profundizó durante el fin de semana largo del Día del Trabajador. En esa oportunidad viajaron 1.066.464 personas, un 8% menos que en 2025, aunque la comparación estuvo condicionada porque el feriado del año anterior había tenido un día adicional.

La estadía promedio fue de apenas dos noches, con una contracción interanual del 25,9%. El gasto diario por turista bajó 1,6% en términos reales, mientras que el desembolso total cayó 32,9%. Además, los consumos se concentraron principalmente en alimentación, alojamiento y transporte, con una menor participación de actividades recreativas y compras complementarias.

Viajes breves, reservas tardías y consumo moderado

El feriado en conmemoración de Martín Miguel de Güemes volvió a mostrar un comportamiento similar. Se movilizaron 993.683 turistas, el registro más bajo de los fines de semana largos de 2026 hasta ese momento.

La estadía promedio nuevamente fue de dos noches, un 13% inferior a la de 2025, mientras que el gasto diario por visitante registró una caída real del 3,5%. También predominaron las reservas sobre la fecha, las escapadas de cercanía y un consumo moderado.

La demanda se concentró en destinos con nieve, naturaleza, termas o grandes eventos. En otras localidades, los niveles de reserva anticipada fueron bajos y la ocupación dependió en mayor medida de decisiones tomadas durante los días previos al viaje.

Una brecha marcada entre los destinos de invierno

Las vacaciones de invierno también comenzaron con resultados desiguales. Mar del Plata registró una ocupación hotelera cercana al 25% durante los primeros días del receso bonaerense. Desde el sector señalaron que las estadías se concentran mayormente entre las dos y tres noches y que una parte de los visitantes define su viaje a último momento.

La situación fue diferente en los principales destinos de nieve. Bariloche alcanzó una ocupación del 85%, Malargüe llegó al 80% y Tierra del Fuego mantuvo un promedio cercano al 70%. La diferencia muestra que el movimiento turístico no se distribuye de manera uniforme y que los destinos con productos consolidados o propuestas estacionales específicas captan una mayor proporción de la demanda.

El Gobierno destacó el récord del turismo receptivo

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, atribuyó el crecimiento del segmento no limítrofe a la conectividad internacional, la política de Cielos Abiertos, la facilitación de visados y las acciones de promoción desarrolladas en los principales mercados emisores.

El resultado representa una mejora para un sector particular del turismo receptivo, pero no describe por sí solo el funcionamiento general de la actividad. El escenario completo combina una mayor participación de visitantes de países no limítrofes con un mercado interno más selectivo, de estadías breves y gasto controlado.

La actividad turística transita así una dinámica de dos velocidades: algunos mercados internacionales y destinos de nieve alcanzan cifras elevadas, mientras una parte del turismo nacional sostiene sus viajes mediante escapadas más cortas, reservas tardías y una reducción de los consumos no esenciales.