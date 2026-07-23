La confianza del consumidor volvió a caer en julio y se ubicó en 40,67 puntos, con un retroceso del 4,78% respecto de junio. En la comparación interanual, el indicador quedó 12,30% por debajo del nivel alcanzado durante el mismo mes de 2025.

El dato surge del Índice de Confianza del Consumidor elaborado por el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella. El relevamiento fue realizado por Poliarquía Consultores en 40 grandes centros urbanos del país entre el 2 y el 16 de julio.

El resultado interrumpió la mejora que había comenzado en mayo, cuando el índice avanzó 1,3%, y continuado en junio con una suba del 6,4%. La contracción interanual de julio fue, además, la más pronunciada desde la caída registrada durante la crisis provocada por la pandemia en julio de 2020.

Las expectativas futuras mostraron el mayor deterioro

El análisis por horizonte temporal mostró que el principal retroceso se concentró en las expectativas de los consumidores. Ese componente cayó 7,19% durante julio y quedó 11,4% por debajo del nivel registrado un año atrás, aunque se mantuvo en 47,1 puntos.

Las condiciones presentes, que reflejan la percepción de los hogares sobre su situación económica actual y la del país, bajaron 1,24% mensual y se ubicaron en 34,2 puntos. Frente a julio de 2025, la contracción alcanzó el 13,6%.

Entre los componentes que conforman el índice, la situación macroeconómica sufrió el descenso mensual más marcado, con una baja del 8,49%. La situación personal retrocedió 3,89%, mientras que la disposición para adquirir bienes durables e inmuebles disminuyó 0,48%.

En la comparación interanual, la situación macroeconómica quedó 10,54% por debajo de julio de 2025. El componente vinculado con la compra de electrodomésticos, automóviles y viviendas mostró una caída del 11,46%.

El impacto fue mayor en los hogares de bajos ingresos

La evolución del índice mostró una fuerte diferencia según el nivel socioeconómico de los hogares. Entre las familias de menores ingresos, la confianza cayó 11,47% en un solo mes y se ubicó en 35,99 puntos.

En los hogares de mayores ingresos, en cambio, la baja mensual fue del 1,45%, con un índice de 43,45 puntos. La distancia entre ambos segmentos se amplió hasta alcanzar casi siete puntos y medio.

La brecha también quedó expuesta en la comparación interanual. Los hogares de bajos ingresos registraron una contracción del 20,42% frente a julio de 2025, mientras que entre los sectores de mayores recursos el retroceso fue del 7,70%.

El Gran Buenos Aires quedó con el índice más bajo

Las tres regiones relevadas presentaron caídas mensuales. El Gran Buenos Aires encabezó el retroceso, con una disminución del 6,35%, y quedó en 38,12 puntos, el nivel más bajo del país.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el indicador cayó 6,24% y se ubicó en 39,83 puntos. El interior mostró una baja más moderada, del 1,68%, y conservó el mayor nivel de confianza, con 45,55 puntos.

La comparación con julio de 2025 también fue negativa. La Ciudad registró la contracción interanual más pronunciada, con un 15,66%, mientras que en el Gran Buenos Aires la caída alcanzó el 13,56%.

El índice se alejó del máximo alcanzado en 2025

El punto más alto de la confianza del consumidor durante la actual gestión nacional se había registrado en enero de 2025, cuando el índice llegó a 47,38 puntos. Desde ese máximo, el indicador acumula una caída del 14,16%.

A pesar del retroceso reciente, el nivel de julio todavía se mantiene por encima del piso de 35,60 puntos alcanzado en enero de 2024. Desde aquel mínimo, la recuperación acumulada es de aproximadamente 14,2%.

El Índice de Confianza del Consumidor no mide directamente las ventas realizadas, sino la percepción de los hogares sobre su economía personal, la situación macroeconómica y la conveniencia de efectuar compras importantes. La medición de julio muestra que el rebote de los dos meses anteriores no logró consolidarse y que la cautela volvió a ganar terreno, principalmente entre los sectores de menores ingresos.