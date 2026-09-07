Kicillof desembarca en Misiones: Passalacqua, el PJ y la expansión federal del MDF

Axel Kicillof - peronismo

Axel Kicillof sumará este miércoles 9 de septiembre una nueva escala a su recorrido por el interior del país. El gobernador bonaerense viajará a Misiones con una agenda que tendrá una parte institucional, encabezada por el encuentro previsto con su par Hugo Passalacqua, y otra abiertamente política: reuniones con intendentes y referentes locales y un acto del peronismo en Posadas. El movimiento profundiza la instalación nacional del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) cuando faltan apenas diez días para su plenario federal en Avellaneda.

La tierra colorada será la séptima provincia que Kicillof visite este año dentro de un itinerario que ya pasó por Tierra del Fuego, Formosa, Córdoba, Corrientes, Chaco y La Pampa. Desde el entorno bonaerense siguen evitando hablar de una candidatura presidencial lanzada, pero el recorrido ya excede largamente la agenda de gestión: en cada parada aparecen gobernadores, intendentes, estructuras partidarias, sindicatos y dirigentes locales con los que el MDF busca ampliar su presencia fuera de Buenos Aires.

Una visita con dos agendas

La programación definitiva todavía estaba terminándose de cerrar, pero las distintas fuentes consultadas coinciden en un encuentro institucional con Passalacqua, la posibilidad de firmar convenios y actividades con dirigentes e intendentes. La intención es intercambiar experiencias de gestión y analizar la situación económica que atraviesan las provincias y los municipios.

La visita tendrá, además, una particularidad política. Kicillof mantiene desde hace tiempo un vínculo fluido con Passalacqua y llegará en medio de las diferencias que atraviesan al mandatario misionero y al exgobernador Carlos Rovira. Desde el armado bonaerense procuran no intervenir públicamente en esa disputa y concentrar el viaje en la construcción de una alternativa al gobierno de Javier Milei.

En el peronismo bonaerense, incluso, hay quienes interpretan el distanciamiento de Passalacqua respecto de la Casa Rosada como una oportunidad para ampliar los acuerdos opositores. Uno de sus dirigentes sostuvo recientemente que el mandatario misionero ya estaría acercándose a ese universo, aunque esa lectura no supone una adhesión formal de Passalacqua al proyecto político de Kicillof.

Hugo Passalacqua, gobernador de Misiones.

Después llegará el tramo partidario. A las 19 está previsto un acto frente a la sede del Partido Justicialista de Misiones, en Posadas, organizado bajo la consigna “Misiones con Axel”. Christian Humada, presidente del PJ provincial desde abril, anticipó la participación de dirigentes, organizaciones sociales, sindicatos e intendentes y ya manifestó públicamente su expectativa de que el gobernador bonaerense termine ocupando un lugar central en la disputa presidencial de 2027.

El desembarco de Kicillof encontrará, además, a un PJ misionero que viene intensificando su agenda política. El 4 de septiembre, apenas cuatro días antes de la visita del gobernador bonaerense, Humada recibió en la sede partidaria al excanciller Jorge Taiana para una jornada de debate bajo la consigna “El peronismo y su rol en la reconstrucción nacional”.

Allí, el presidente del justicialismo provincial planteó la necesidad de que el partido vuelva a funcionar como “una casa de encuentro, de debate y de construcción política”, dentro de una serie de actividades con dirigentes, referentes y militantes orientadas a discutir el futuro del peronismo.

Humada había participado en julio del acto que Kicillof encabezó en la Quinta 17 de Octubre de San Vicente por el aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón. A partir de ese contacto comenzó a tomar forma la visita. Según afirmó el dirigente misionero, ya hubo conversaciones con intendentes ligados al gobierno provincial que provienen del peronismo y tienen interés en participar de la actividad.

La avanzada bonaerense

Antes del viaje hubo trabajo territorial. El diputado provincial y secretario del PJ bonaerense Mariano Cascallares y el director del Banco Provincia y exintendente de Florencio Varela Julio Pereyra viajaron a Misiones para reunirse con Passalacqua, Humada, intendentes y distintas expresiones del justicialismo local.

En una actividad en la sede partidaria se congregaron alrededor de 350 militantes, autoridades del PJ, congresales, representantes de consejos políticos municipales y dirigentes sindicales de las 62 Organizaciones Peronistas.

También participaron representantes de Empleados de Comercio, SOESGYPE, CGT y UDA y el exrector de la Universidad Nacional de Misiones Javier Gortari. La agenda incluyó además una mateada con unas 60 integrantes del Movimiento de Mujeres por la Justicia Social y encuentros con intendentes y referentes del Movimiento Estratégico Social Auténtico de Misiones.

Allí Cascallares dejó una definición que sintetiza el discurso que el MDF intenta trasladar a las provincias. Pidió una construcción “desde abajo hacia arriba, sin el dedo de nadie” y sostuvo que es necesario “recuperar el gobierno nacional para el peronismo”. También afirmó estar convencido de que Kicillof “es el mejor de nosotros para dar la discusión y conducir los destinos de la Patria”.

Pereyra puso el acento en la organización y llamó a no esperar órdenes para comenzar a trabajar hacia 2027. También planteó la necesidad de recuperar “la capacidad de dialogar, generar consensos y construir una alternativa” que coloque nuevamente en el centro al trabajo, la producción y el desarrollo.

El método se repite en otros puntos del país. Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, viene participando del despliegue territorial y mantuvo contactos en Chubut con el intendente de Dolavon, Dante Bowen, mientras el MDF también tuvo actividad reciente en Córdoba con la jefa de Asesores bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, Cascallares, intendentes, sindicalistas y el exsenador Carlos Caserio. En la provincia de Buenos Aires, Bianco encabezó este fin de semana el plenario de la Séptima Sección Electoral en Saladillo.

Diez días antes de Avellaneda

Todo desembocará el 19 de septiembre en la Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional, en Villa Domínico. El MDF prepara allí un plenario con representantes de las 24 jurisdicciones y distintos espacios de debate. Será la primera exhibición conjunta del trabajo que los enviados de Kicillof vienen realizando por fuera de Buenos Aires.

El dispositivo incluye contactos con dirigentes de Chubut, Córdoba, Jujuy, Corrientes, Santa Fe y otras provincias; la participación de intendentes, legisladores, sindicatos y organizaciones sociales; y una discusión programática impulsada por el Centro de Estudios Derecho al Futuro, coordinado por la exministra bonaerense Mara Ruiz Malec.

Pese a esos movimientos y a las expresiones que ya promueven su nombre para 2027, Kicillof continúa evitando formalizar una candidatura. Sus ministros Carlos Bianco y Andrés Larroque vienen sosteniendo que la etapa actual está destinada a la construcción política. El propio gobernador volvió a postergar cualquier definición electoral durante su reciente paso por Chaco: “Después veremos cómo se arregla lo electoral”.