Abad suma poder territorial: el recambio que reordena a la Juventud Radical bonaerense

La lista de JR Adelante logró imponerse en 13 de las 24 instancias representativas.

El recambio en la Juventud Radical de la provincia de Buenos Aires dejó una definición que excede la renovación generacional. La llegada de Rocío Tedesco a la presidencia le permitió al espacio referenciado en Maximiliano Abad recuperar una estructura estratégica, desplazar a un sector que llevaba varias conducciones consecutivas y sumar volumen territorial en medio del reordenamiento general de la UCR.

Tedesco, dirigente del Partido de La Costa y referente de la Quinta Sección Electoral, fue elegida durante el plenario provincial realizado el fin de semana. La lista de JR Adelante logró imponerse en 13 de las 24 instancias representativas computadas para definir la nueva conducción.

El resultado desplazó de la presidencia a JR en Lucha, corriente vinculada con el diputado nacional Pablo Juliano, que había conseguido mantener el control de la organización juvenil durante un período prolongado.

La llegada de Rocío Tedesco a la presidencia le permitió al espacio referenciado en Maximiliano Abad recuperar una estructura estratégica.

Tedesco es abogada, oriunda de Santa Teresita y forma parte de Participación Radical, un espacio con desarrollo territorial en el Partido de La Costa. Su recorrido combina militancia juvenil, actividad partidaria y trabajo político dentro de un distrito gobernado por el peronismo.

La dirigente ya integraba la conducción provincial de la Juventud Radical. En la mesa conformada a fines de 2024 había ocupado la vicepresidencia primera, como parte de un esquema de unidad encabezado por la bragadense Antonela Ciparelli Moreno.

Tedesco reivindicó en distintas oportunidades una construcción basada en la presencia en los barrios, la formación de nuevos dirigentes y el contacto permanente con los vecinos. Esa lógica intentará trasladarse ahora a la estructura juvenil de toda la Provincia.







La presidencia de Tedesco estará acompañada por dirigentes procedentes de diferentes puntos del territorio bonaerense. Carolina Lencina ocupará una de las vicepresidencias, mientras Nahuel González, Lucas Britez y Macarena Dolhagaray completarán los restantes lugares de esa línea de conducción.

La Secretaría General quedará a cargo de Augusto Castro Sala y la Secretaría General Adjunta será ocupada por Valentín Mauro. En tanto, Jorge Martín Salvi se desempeñará como delegado ante el Comité Provincia.

La integración busca mostrar amplitud y representación territorial. Sin embargo, el dato político central es que JR Adelante consiguió desplazar a JR en Lucha y ubicar a una dirigente cercana al abadismo al frente de la organización.

El objetivo formal será fortalecer la actividad juvenil en cada municipio, abrir instancias de formación y construir propuestas relacionadas con las dificultades que enfrentan las nuevas generaciones para estudiar, conseguir trabajo y desarrollar un proyecto de vida.

Por debajo de esa agenda aparece otro desafío: convertir a la Juventud Radical en una cantera de dirigentes capaz de aportar renovación a un partido que perdió representación y quedó debilitado por sucesivas disputas internas.

El avance de Maximiliano Abad

El resultado representa una victoria para Maximiliano Abad en la pelea por ordenar el mapa partidario. El senador nacional viene desplegando reuniones, actos y conversaciones con intendentes y legisladores para recuperar centralidad dentro de la UCR bonaerense.

La conducción juvenil ofrece una herramienta relevante. No solo permite formar cuadros y ampliar presencia territorial, sino que también aporta capacidad de movilización, participación en los comités y representación dentro de los órganos partidarios.

Abad celebró el resultado y sostuvo que la nueva etapa estará orientada a construir “una juventud protagonista, federal y con vocación de transformar la realidad”. El mensaje se inscribe en una estrategia más amplia: presentar al radicalismo como una fuerza con autonomía frente al peronismo, La Libertad Avanza y el PRO.

Como viene informando GRUPOLAPROVINCIA.COM, el dirigente comenzó a mover fichas para reagrupar a su sector y reposicionar a la UCR bonaerense después de una crisis que incluyó elecciones cuestionadas, presentaciones judiciales y una conducción partidaria transitoria.

En paralelo, la derrota del fin de semana golpeó a JR en Lucha, espacio que durante años consiguió conservar el control de la Juventud Radical y que tiene como referencia política a Pablo Juliano.

La corriente había conducido la organización a través de dirigentes como Juliano, Martín Borrazás y Manuel Cisneros, además de haber participado de la mesa de unidad que llevó a Ciparelli Moreno a la presidencia.

Felicito a @TedescoRocioA y a la nueva conducción de la Juventud Radical bonaerense. La UCR se renueva cuando los jóvenes tienen responsabilidad real y no un lugar decorativo. El desafío ahora es organización en los 135 municipios y una generación con voz propia. Siempre adelante… — Maxi Abad (@MaxiAbad) September 5, 2026

Una victoria dentro de un partido fragmentado

La renovación juvenil se produjo mientras el radicalismo bonaerense intenta superar una de sus crisis internas más profundas. La disputa por la conducción provincial, judicializada después de los comicios de 2024, afectó el funcionamiento del partido y expuso diferencias sobre las alianzas electorales.

La llegada de Emiliano Balbín al Comité Provincia no cerró la fractura: el sector de Miguel Fernández, acompañado por Alejandra Lordén y Pablo Juliano, cuestionó el funcionamiento de la Convención y conformó el espacio Construir, mientras el abadismo y Evolución conservaron mayor influencia sobre los principales órganos partidarios.

En este contexto, Balbín anunció la puesta en marcha de una agenda articulada con intendentes, concejales y militantes de los diferentes distritos. “Buscaremos transformar el despliegue territorial del partido en un motor político coordinado, para ofrecer respuestas concretas a las demandas históricas de los vecinos de la Provincia”, afirmó.

El dirigente sostuvo que los gobiernos locales representan una de las principales fortalezas del radicalismo. “La territorialidad no es un eslogan, sino una realidad cotidiana”, señaló, y destacó que los intendentes pueden demostrar que la UCR conserva presencia en numerosas comunidades bonaerenses.