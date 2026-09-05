Ataque a tiros, fuga y persecución policial: el escándalo que sacude al intendente Aristimuño en Coronel Rosales

Rodrigo Aristimuño, intendente de Coronel Rosales.

La detención de Ramiro Aristimuño, hermano del intendente de Coronel Rosales, volvió a sacudir a Punta Alta y colocó nuevamente al jefe comunal Rodrigo Aristimuño en el centro de una escena incómoda. El hombre, de 42 años, fue aprehendido acusado de balear y golpear a un vecino durante un violento episodio ocurrido en una vivienda de la ciudad.

El hecho se produjo en un domicilio de 11 de Septiembre al 100. Según el relato brindado a la Policía por la víctima, Federico Nicolás Prestipino, de 31 años, Ramiro Aristimuño llegó hasta la vivienda, golpeó la puerta y, cuando el propietario salió a atenderlo, le efectuó un disparo que impactó en el muslo izquierdo.

La agresión no habría terminado allí. Siempre de acuerdo con la denuncia, el atacante golpeó posteriormente a Prestipino en la cabeza con la culata del arma. El joven fue trasladado al Hospital Eva Perón de Punta Alta y se informó que se encontraba fuera de peligro. La principal hipótesis sobre el origen del episodio apunta a una disputa sentimental, ya que en el domicilio se encontraba una mujer de 21 años que tendría una relación previa con Aristimuño y sería la actual pareja de Prestipino.

Después del ataque, el hermano del intendente escapó en un automóvil gris. La fuga terminó poco después, cuando efectivos de la SubDDI lo localizaron en inmediaciones del barrio Albatros XXVII y concretaron su detención.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron del vehículo un revólver calibre 22 largo, municiones y una balanza de precisión. El arma deberá ser sometida a las pericias correspondientes para determinar si fue utilizada en el ataque denunciado.

En el mismo operativo también fue detenido Matías Ballesteros, de 43 años, quien se encontraba junto a Aristimuño. Según la información policial difundida, llevaba consigo una bolsa de nylon con una sustancia blanca..

La detención de Ramiro Aristimuño, hermano del intendente de Coronel Rosales, volvió a sacudir a Punta Alta.

Un antecedente que vuelve a quedar bajo la lupa

La nueva detención adquiere una dimensión particular por los antecedentes judiciales de Ramiro Aristimuño. En 2019 había sido detenido en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes en Punta Alta. En aquella investigación, la Policía de Drogas Ilícitas lo había señalado como uno de los principales proveedores de droga de la región.

La causa llegó a juicio y en 2021 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca absolvió a Aristimuño luego de declarar nulo uno de los allanamientos que había derivado en su detención. La Fiscalía había sostenido la acusación, pero la resolución judicial terminó con su absolución y recuperación de la libertad.

Aquel expediente había tenido además una serie de antecedentes policiales que habían quedado asociados a su nombre. La Nueva recordó que en 2016 había protagonizado un episodio que incluyó una persecución, un intercambio de disparos, una toma de rehenes y el secuestro de casi un kilogramo de cocaína. También había sido detenido en otros procedimientos durante 2015 y 2017.

El apellido Aristimuño vuelve a quedar en el centro

El impacto político del episodio está dado, fundamentalmente, por el vínculo familiar con el intendente de Coronel Rosales. Rodrigo Aristimuño llegó al gobierno municipal en 2023, después de desempeñarse como presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Coronel Rosales.

GRUPOLAPROVINCIA.COM viene siguiendo el deterioro que distintos sectores de la oposición atribuyeron a la gestión municipal. En julio de 2024, el entonces concejal Mariano Dello Russo cuestionaba el estado de las calles, la falta de cloacas y luminarias y el funcionamiento de los servicios. Incluso resumía la situación con una frase particularmente dura: “El plan de bacheo es una persona con un rastrillo”.

Meses después, otro concejal, Jorge Torres, describió un escenario similar. Señaló calles deterioradas, problemas sanitarios, árboles que continuaban caídos desde el temporal de diciembre de 2023 y dificultades en el hospital municipal. En aquella oportunidad también denunció que vecinos terminaban realizando tareas para cubrir baches ante la falta de respuestas del Ejecutivo.

El conflicto no quedó limitado al mantenimiento urbano. La edil Andrea Vogel cuestionó la falta de obras, los problemas con los residuos, las deficiencias en los servicios y el incumplimiento de promesas realizadas durante la campaña electoral. Entre los reclamos también aparecían la falta de cloacas y luminarias.

El desgaste también terminó expresándose electoralmente. En septiembre de 2025, Fuerza Patria sufrió una dura derrota en Coronel Rosales y quedó muy por detrás de La Libertad Avanza. El resultado fue presentado por dirigentes opositores como una señal de rechazo a la gestión municipal.

En ese contexto, el concejal Santiago Maidana cuestionó el estado de las calles, los desbordes cloacales, los microbasurales y la falta de respuestas para los barrios. “Vive en una realidad paralela”, fue la definición que utilizó al referirse al intendente en una entrevista con este medio.

Ese resultado terminó de instalar una pregunta incómoda para el jefe comunal: cómo recuperar el vínculo con una sociedad que ya había expresado en las urnas un fuerte malestar con su administración. Ahora, la detención de su hermano vuelve a poner el apellido Aristimuño en el centro de la escena pública de Coronel Rosales.