“La plata está en la timba”: la denuncia contra Milei y Caputo por $354.197 millones del Fondo Hídrico

Una respuesta oficial obtenida por la diputada bonaerense Silvina Vaccarezza reveló que la mayor parte de los recursos está colocada en Letras del Tesoro.

El destino del dinero recaudado para prevenir inundaciones volvió al centro de la discusión. Una respuesta oficial a un pedido de acceso a la información presentado por la diputada bonaerense Silvina Vaccarezza reveló que el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica acumulaba $354.197 millones, distribuidos entre Letras del Tesoro, un plazo fijo y una cuenta a la vista.

La legisladora de UCR+Cambio Federal cuestionó que esos recursos permanezcan dentro del circuito financiero mientras distintas obras siguen demoradas y el interior bonaerense se prepara para un posible fenómeno de El Niño de fuerte intensidad.

“La plata destinada a obras hídricas tiene que estar en las obras, no en la timba financiera”, afirmó Vaccarezza, quien dirigió sus críticas al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo.

La información oficial obtenida por Vaccarezza ofrece la fotografía más reciente sobre la composición financiera del Fondo: $303.370 millones estaban invertidos en Letras del Tesoro Nacional; $47,2 millones permanecían en un plazo fijo tradicional como reserva de liquidez; y $50.779 millones se encontraban disponibles en una cuenta a la vista.

“Estamos hablando de recursos que tienen un destino específico y que deberían estar trabajando para prevenir inundaciones y mejorar la infraestructura hídrica”, remarcó la diputada.

Una cifra más alta que la conocida en junio

Los números obtenidos por la legisladora actualizan el relevamiento publicado semanas atrás por Chequeado, también elaborado a partir de información oficial del Ministerio de Economía.

En junio de 2026, el Fondo registraba $290.000 millones en Letras del Tesoro, $247 millones en plazos fijos y $49.000 millones en depósitos a la vista. La nueva respuesta muestra un crecimiento posterior del patrimonio financiero: las Letras subieron hasta $303.370 millones y las disponibilidades en cuenta superaron los $50.700 millones.

El relevamiento de Chequeado también analizó los flujos acumulados entre 2024 y mayo de 2026. Durante ese período ingresaron $375.400 millones procedentes del Impuesto a los Combustibles, pero se pagaron obras por aproximadamente $116.000 millones.

Eso ubicó la ejecución en el 31% de lo recaudado. La evolución fue desigual: en 2024 se utilizó el 12%; en 2025, el 24%; y durante los primeros cinco meses de 2026, el 63%.

Para qué debe utilizarse el Fondo Hídrico

El Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica fue creado en 2001 y ratificado por ley en 2006. Se financia con el 4,31% de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos. La normativa establece que esos ingresos tienen afectación específica y deben aplicarse al desarrollo, mantenimiento y ejecución de infraestructura hídrica, recuperación de tierras productivas y obras para controlar o mitigar inundaciones.

El decreto original habilitaba la colocación transitoria de los recursos líquidos en plazos fijos de bancos oficiales. En 2025, el Gobierno nacional amplió las alternativas y autorizó su utilización en licitaciones de títulos del Tesoro.

Esa posibilidad explica jurídicamente la presencia de Letras dentro de la cartera. No resuelve, sin embargo, el cuestionamiento político: por qué el Fondo acumula recursos financieros mientras gran parte de las intervenciones para las que fue creado continúa sin terminarse.

La economista Sofía Grassi, integrante de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, explicó a Chequeado que la compra de esos títulos representa financiamiento para el Tesoro porque le aporta liquidez para atender necesidades financieras o renovar vencimientos.

También aclaró que esa operación no implica necesariamente financiar el déficit. Pero la falta de ejecución genera un resultado fiscal favorable: los ingresos se contabilizan mientras el gasto en infraestructura no se concreta.







Sobre esa diferencia construyó Vaccarezza su cuestionamiento al equipo económico nacional. “Lo dijimos desde el primer día: la prioridad del ministro Caputo nunca fue la producción ni la inversión productiva. El único programa económico es el de la especulación financiera”, afirmó.

La diputada sostuvo que la acumulación de recursos ayuda a respaldar el resultado fiscal exhibido por la Casa Rosada, pero deja pendientes inversiones necesarias para proteger ciudades, campos y caminos.

“El equilibrio fiscal de Milei, Caputo y Federico Sturzenegger se sostiene también con la plata que por ley tiene que destinarse a obras hídricas”, denunció en sus redes sociales.

El Salado, la principal preocupación bonaerense

El mayor impacto para la provincia de Buenos Aires aparece en el Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado, una intervención estratégica para mejorar el escurrimiento y reducir el riesgo de inundaciones en una región que atraviesa 58 municipios y concentra una parte importante de la producción agropecuaria.

El tramo IV contempla el dragado y ensanche del río sobre 56 kilómetros ubicados entre los partidos de 25 de Mayo, Chivilcoy, Alberti y Bragado. La intervención busca ampliar la capacidad del cauce y evitar que los excedentes de agua permanezcan durante largos períodos sobre campos y caminos.

Como explicó GRUPOLAPROVINCIA.COM al reconstruir el estado del proyecto, la Provincia avanzó sobre los sectores que quedaron bajo su responsabilidad, pero la etapa financiada por el Gobierno nacional perdió ritmo y dejó un cuello de botella dentro de la cuenca.

La interrupción no afecta solamente el punto donde se detuvieron las máquinas. Si un sector aguas abajo mantiene una capacidad menor, las ampliaciones realizadas en otros tramos no alcanzan a desplegar todo su efecto y el sistema pierde eficiencia para evacuar los excesos.

Según datos oficiales relevados por Chequeado, los subtramos A y B registraron apenas un 2% de avance físico entre 2024 y 2025, mientras que el C pasó del 8,5% al 22,5%. Los trabajos tuvieron una reactivación entre octubre de 2025 y marzo de 2026, pero volvieron a quedar condicionados por el financiamiento.

“Los productores miran al cielo preocupados por las lluvias, los caminos rurales necesitan obras y nuestros pueblos y ciudades siguen esperando infraestructura para prevenir inundaciones. Y, para colmo, las obras del río Salado están paralizadas”, afirmó Vaccarezza.