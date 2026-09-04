La cadena nacional de Javier Milei sobre Malvinas provocó un fuerte crecimiento de la conversación política en X. Entre las 21 y las 24 del jueves 3 de septiembre se registraron 7.248 publicaciones sobre el tema, sin contar retuits, un volumen 26 veces superior al observado el miércoles durante la misma franja horaria.

Los datos surgen de un informe de Pulso Research, que estudió la actividad en la plataforma antes, durante y después del discurso presidencial. A las 21, cuando comenzó la cadena, se contabilizaron 3.393 publicaciones en una sola hora.

Ese pico multiplicó por seis el mayor registro alcanzado durante la semana a partir de las declaraciones de Donald Trump, cuando se habían detectado 612 publicaciones por hora. A las 8 del viernes, la conversación sobre Malvinas volvió a superar los 1.000 mensajes por hora.

Apoyo y rechazo, con una diferencia de cuatro puntos

Entre las publicaciones posteriores a la cadena que expresaron una posición concreta, el 47% rechazó los anuncios, el 43% manifestó su apoyo y el 10% adoptó una postura escéptica o dudosa.

La evolución de la conversación, sin embargo, no fue uniforme. Entre las 21 y las 24, el respaldo se impuso por 48% a 41%. Desde la madrugada y durante la mañana del viernes, el rechazo pasó al frente con el 53%, frente a un apoyo del 37%.

Antes del discurso, durante los días marcados por las declaraciones de Trump, las publicaciones favorables representaban el 27%, el rechazo alcanzaba el 51% y el escepticismo llegaba al 22%. Después de la cadena, el respaldo creció 16 puntos, aunque no logró superar al rechazo en el balance general.

La posición también presentó diferencias según el tipo de cuenta. Entre los usuarios identificados como ciudadanos sin pertenencia política explícita, el 55% rechazó los anuncios, el 33% los apoyó y el 11% expresó dudas. En las publicaciones de políticos y funcionarios, el respaldo llegó al 51%.

La soberanía desplazó a Trump como eje principal

El mensaje presidencial también modificó el enfoque de la conversación. Antes de la cadena, la dependencia respecto de Estados Unidos y la posición de Trump ocupaban el 24% de las publicaciones analizadas. Después del discurso, ese encuadre descendió al 12%.

En contraste, la soberanía y el orgullo nacional pasaron del 16% al 22% y se convirtieron en el tema que más creció. El anuncio trasladó así el eje de la discusión desde la posición de Washington hacia la causa Malvinas.

La grieta partidaria representó el 16% de la conversación, mientras que las publicaciones que calificaron el discurso como una maniobra electoral o una “cortina de humo” alcanzaron el 14%.

Otros enfoques críticos se concentraron en una presunta entrega o subordinación, con el 9%, y en el señalamiento de que parte de los anuncios ya contaba con antecedentes normativos, con el 7%. Las referencias al petróleo, las sanciones y las empresas involucradas también reunieron el 7%.

El análisis encontró que las publicaciones favorables prevalecieron cuando la discusión se centró en la soberanía, el orgullo nacional, la confrontación partidaria y las sanciones contra empresas. El rechazo fue mayor cuando el debate giró alrededor del vínculo con Trump, la legislación existente y la base naval.

Rechazo casi unánime entre las cuentas británicas

La conversación en inglés reunió 4.747 publicaciones sobre Malvinas y la Argentina desde la cadena nacional. El debate estuvo impulsado principalmente por medios británicos y cuentas de otros países, especialmente de Estados Unidos.

Entre las cuentas británicas o vinculadas con las islas, el 90% se manifestó contra el reclamo argentino. Del total de la conversación en inglés, el 39% correspondió a usuarios de otros países.

El análisis detectó que Trump también apareció como un factor relevante en la discusión internacional. En esos mensajes, el interrogante central no estuvo puesto solamente en el reclamo argentino, sino en la posición que podría adoptar Washington.

Un termómetro de la conversación, no una encuesta

El relevamiento tomó todos los mensajes públicos en X que mencionaron a Malvinas entre el 27 de agosto y el 4 de septiembre a las 9, sin contar retuits. El conteo completo identificó 17.897 publicaciones desde la cadena, de las cuales 11.794 abordaron la cuestión política.

Además, se clasificaron individualmente 6.174 publicaciones mediante un modelo de lenguaje, una taxonomía cerrada de postura, enfoque, actor y tono, y una revisión humana por muestreo. Dentro de ese conjunto, 1.297 fueron mensajes políticos posteriores al discurso.

El informe aclara que los resultados no constituyen una encuesta ni representan al conjunto de la opinión pública. X sobrerrepresenta a la militancia, el periodismo y las cuentas politizadas, por lo que los datos deben interpretarse como un termómetro de la conversación digital.