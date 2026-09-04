Malvinas: qué dejó el anuncio de Milei y por qué la oposición salió a cruzarlo

La cadena nacional de Javier Milei por la cuestión Malvinas dejó un paquete de medidas económicas, legislativas y de defensa que abrió rápidamente un nuevo frente político. Mientras el Gobierno puso el foco en el avance británico sobre los recursos del Atlántico Sur y anticipó sanciones más severas contra las empresas involucradas, distintos referentes de la oposición cuestionaron tanto el momento elegido como el trasfondo de la estrategia presidencial.

Durante el mensaje, Milei ratificó el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y señaló directamente al Reino Unido por avanzar con iniciativas vinculadas a la explotación petrolera en la zona en disputa.

Milei en cadena nacional

“Quiero ser claro con el mundo y expresar mi posición y la de nuestro Gobierno: las Malvinas son Argentinas. Por historia y por derecho. No hay discusión al respecto”, afirmó el Presidente.

También sostuvo que las islas formaron parte del territorio argentino “desde los orígenes” de la Nación y recordó la ocupación británica de 1833.

Milei rechazó además el argumento de la autodeterminación de los habitantes de las islas y reivindicó la primera cláusula transitoria de la Constitución Nacional, que ratifica la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre Malvinas.

Sanciones más duras y un proyecto que llegará al Congreso

Uno de los principales anuncios fue la reglamentación de la Ley 26.659 para agilizar los mecanismos de sanción contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

La medida establecerá un procedimiento para que diferentes organismos estatales remitan información a la Cancillería ante posibles incumplimientos. También incorporará declaraciones juradas en trámites relacionados con actividades hidrocarburíferas y en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Además, el Gobierno enviará al Congreso un Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional con el objetivo de modificar la legislación vigente, endurecer las sanciones y ampliar su alcance.

La iniciativa buscará incluir también a las empresas que presten servicios a compañías involucradas en actividades de exploración o explotación de recursos en la zona bajo administración británica.

Sea Lion, el proyecto que encendió la alarma del Gobierno

Buena parte del mensaje presidencial estuvo atravesada por el proyecto petrolero Sea Lion, que Milei señaló como uno de los principales motivos para avanzar con nuevas medidas.

El Presidente advirtió que la iniciativa estaría próxima a iniciar operaciones en la región durante los próximos meses y sostuvo que esa explotación podría darle a la administración británica capacidad material para apropiarse de las reservas petroleras existentes en el área.

Milei recordó que Naciones Unidas solicita desde hace décadas a la Argentina y al Reino Unido evitar acciones unilaterales mientras continúe pendiente la controversia por la soberanía.

“Desde hace 50 años las Naciones Unidas solicitan a la Argentina y al Reino Unido no realizar acciones unilaterales sobre el territorio hasta que se resuelva la controversia”, afirmó.

Luego acusó al Reino Unido de haber incumplido “sistemáticamente” ese llamado.

El escenario había sumado además otro episodio de tensión por el amarre del buque petrolero de bandera inglesa VS Promise en el puerto de Ushuaia.

Más recursos para la base naval en Tierra del Fuego

El paquete de medidas anunciado por Milei también contempla una mayor presencia argentina en el Atlántico Sur.

El Gobierno ampliará los recursos destinados al Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y fortalecer las capacidades de telecomunicaciones.

A esto se suman la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, un régimen de protección de infraestructuras críticas y nuevas herramientas destinadas a reforzar la protección aeroespacial y marítima.

La estrategia oficial busca vincular el reclamo argentino por Malvinas con una política más amplia de seguridad nacional y presencia en el Atlántico Sur.

Taiana acusó a Milei de llegar tarde

Las reacciones opositoras aparecieron rápidamente después del mensaje.

El excanciller Jorge Taiana cuestionó el giro del Gobierno y aseguró que las medidas llegan después de años de decisiones que, según planteó, favorecieron el avance británico.

“Tras 3 años de persistente desmalvinización, Milei anuncia medidas que llegan tarde, después de haber flexibilizado normas y hecho concesiones que facilitaron el avance del Reino Unido sobre nuestros intereses”, sostuvo.

Taiana también cuestionó la creación del Consejo de Seguridad Nacional y consideró que Milei intenta “galtierizar” su figura para recuperar terreno político.

Además, se refirió específicamente a la Base Naval Integrada de Ushuaia.

“Sobre la Base Naval Integrada de Ushuaia la comenzamos a construir en 2022, cuando era Ministro de Defensa y nunca fue pensada para compartir con ningún país extranjero”, aseguró.

El excanciller también remarcó que las actividades de exploración y explotación en Malvinas ya cuentan con sanciones previstas en las leyes 26.659 y 26.915.

Bregman y del Caño apuntaron al vínculo con Estados Unidos

Desde el Frente de Izquierda, las críticas fueron todavía más duras.

La diputada nacional Myriam Bregman cuestionó el sentido geopolítico del anuncio y vinculó la posición presidencial con Estados Unidos.

“Le hackearon las neuronas o Estados Unidos lo está usando como enviado para provocar a Gran Bretaña en su actual disputa entre piratas. Se lo escribieron en el Pentágono”, publicó.

Nicolás del Caño, en tanto, acusó a Milei de utilizar el reclamo argentino sobre las islas con objetivos políticos de cara al próximo año electoral.

“Milei quiere utilizar el legítimo reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas para recuperar terreno de cara al año electoral y prestar sus servicios a Estados Unidos en su disputa con Gran Bretaña”, sostuvo.

También apuntó contra la admiración que Milei manifestó en otras oportunidades por Margaret Thatcher y cerró su mensaje con críticas tanto al Reino Unido como a Estados Unidos.