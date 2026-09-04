Malvinas y petróleo: Kicillof acusa a Milei de reaccionar tarde ante el avance de Sea Lion

Carlos Bianco y Axel Kicillof.

El intento de Javier Milei de convertir la causa Malvinas en un llamado a la unidad nacional recibió una respuesta inmediata desde la provincia de Buenos Aires. Tras la cadena nacional del jueves, Axel Kicillof respaldó un mensaje de su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, que calificó de “oportunista” la reacción presidencial y puso el foco en los 267 días transcurridos desde que Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration tomaron la decisión final de invertir en Sea Lion.

La discusión no quedó limitada a la validez de las medidas anunciadas. El planteo bonaerense apuntó a la demora, a los antecedentes del mandatario y a la distancia entre su discurso actual y su declarada admiración por Margaret Thatcher, primera ministra británica durante la guerra de 1982.

Los elogios de Javier Milei a Margaret Thatcher.

Horas antes de la transmisión, durante la renovación de autoridades de la JUP La Plata en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP, Kicillof había sido tajante: “Alguien que se declara admirador de Margaret Thatcher no tiene derecho a decir que le importa la soberanía nacional”.

El gobernador también sostuvo que esa admiración resultaba incompatible con una defensa de los excombatientes. Ya después del mensaje oficial, hizo propia la acusación más detallada de Bianco y convirtió el proyecto petrolero en el principal argumento de su objeción.

Kicillof cruzó a Milei por Malvinas durante la renovación de autoridades de la JUP La Plata.

Sea Lion y los 267 días que señala la Provincia

Bianco fijó el punto de partida el 10 de diciembre de 2025, cuando Navitas y Rockhopper anunciaron la decisión final de inversión en Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. “267 días tardó el fan de Thatcher en cumplir la ley. Ahora lo hace de manera oportunista”, escribió. El cálculo entre aquella fecha y el 3 de septiembre coincide con ese lapso.

Según el ministro, la Provincia denunció la explotación no autorizada desde el primer día, mientras el emprendimiento aseguró su financiamiento, inició trabajos en las islas y avanzó con la preparación del buque destinado a producir. Bianco mencionó una inversión prevista de US$1.800 millones, una capacidad inicial de 50.000 barriles diarios y una eventual ampliación a 180.000.

El cuestionamiento es jurídico y político. La Ley 26.659, sancionada en 2011, prohíbe desarrollar, financiar o prestar servicios a actividades hidrocarburíferas no autorizadas por la Argentina en su plataforma continental y habilita inhabilitaciones de cinco a 20 años. En 2022, el Estado aplicó esa norma a Navitas y le impuso el máximo plazo.

Para Bianco, durante casi nueve meses la Nación no afectó los intereses asociados a Sea Lion ni actuó contra aseguradoras, proveedores, financistas o mercados involucrados. También relacionó esa pasividad con los elogios de Milei a Thatcher, la recepción de Boris Johnson, el entendimiento Mondino-Lammy y su alineamiento con el gobierno de Benjamín Netanyahu. Son señalamientos políticos del ministro, respaldados por Kicillof, que no tuvieron una respuesta específica de la Casa Rosada.

Qué dispuso Milei sobre la Ley 26.659

Milei presentó Sea Lion como un riesgo urgente y afirmó que la Argentina desplegará recursos diplomáticos, económicos, judiciales y legales. En cadena nacional informó que Cancillería había remitido cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países. También anunció un decreto para acelerar los sumarios de la Ley 26.659, ampliar la detección de posibles infractores y extender las acciones a accionistas, directores y proveedores.

El Decreto 868/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, designó a Cancillería como autoridad de aplicación y dispuso que los organismos nacionales deberán comunicar posibles infracciones dentro de cinco días hábiles. Además, fijó plazos de diez días tanto para el descargo como para la resolución administrativa e incorporó declaraciones juradas de cumplimiento en trámites hidrocarburíferos y solicitudes de adhesión al RIGI.

La cadena nacional de Javier Milei.

El Presidente anticipó además el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para endurecer sanciones, alcanzar otras actividades que afecten recursos naturales y crear un Consejo de Seguridad Nacional con participación de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. A eso sumó un DNU para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa, avanzar con la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y reforzar las telecomunicaciones.

Milei sostuvo que las empresas deberán elegir entre participar en negocios sin autorización argentina u operar dentro del país: “No se pueden hacer las dos cosas”. También apeló a declaraciones de Donald Trump sobre una posible revisión de la posición estadounidense y pidió un frente común de la dirigencia política, económica y social.

La credibilidad, eje de la respuesta opositora

El diputado nacional de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires Jorge Taiana, excanciller y exministro de Defensa, se sumó a los cuestionamientos. Afirmó que las decisiones llegan después de tres años de “desmalvinización”, acusó al Presidente de buscar “galtierizar” su figura para recuperar respaldo y consideró riesgoso utilizar la causa para crear un Consejo de Seguridad dentro de la estrategia denominada “Escudo de las Américas”.

Taiana en X.

Taiana remarcó que las leyes 26.659 y 26.915 ya contemplaban sanciones a la exploración y explotación no autorizadas. Además, recordó que la Base Naval Integrada de Ushuaia comenzó a construirse en 2022, cuando encabezaba Defensa, y aseguró que nunca fue concebida para compartirla con un país extranjero.

Para el kicillofismo, la réplica también busca mostrar continuidad. En abril, el gobernador viajó a Tierra del Fuego para la vigilia por el 44º aniversario de la guerra, defendió la industria fueguina como parte de una política soberana y responsabilizó al programa económico nacional por la pérdida de 10.000 empleos en Río Grande, según las cifras que expuso entonces. La vicegobernadora Verónica Magario había ratificado ese mismo día el reclamo argentino y el compromiso de la Provincia.

Bianco llevó ahora esa posición hacia 2027. Planteó que un próximo gobierno nacional debería elevar los costos materiales, políticos, diplomáticos y simbólicos de la ocupación británica, desmontar los vínculos económicos que la sostienen y aumentar la presión sobre el Reino Unido. Mientras la Casa Rosada advirtió que Sea Lion podría adquirir capacidad material de extracción “en pocos meses”, la planificación informada por las empresas ubica la primera producción en 2028.