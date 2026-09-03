Menos recaudación, más motosierra: en qué áreas ajustó el Gobierno en agosto

La menor recaudación tributaria volvió a poner presión sobre las cuentas públicas y el Gobierno de Javier Milei respondió con una nueva profundización del ajuste.

La menor recaudación tributaria volvió a poner presión sobre las cuentas públicas y el Gobierno de Javier Milei respondió con una nueva profundización del ajuste. Según una estimación de la consultora Analytica elaborada sobre la base de datos oficiales del Ministerio de Economía, el gasto primario devengado cayó 10,3% interanual en términos reales durante agosto, en lo que representa el retroceso más fuerte de los últimos meses.

La contracción llevó al gasto acumulado entre enero y agosto a una baja real del 4,1% respecto del mismo período de 2025. El dato resulta significativo porque muestra que la reducción de las erogaciones continúa siendo una de las principales herramientas utilizadas por la administración nacional para sostener el resultado fiscal, en un escenario en el que los ingresos tributarios dejaron de acompañar con la misma fuerza.

El comportamiento de los ingresos ayuda a explicar por qué la Casa Rosada volvió a profundizar la poda. De acuerdo con el seguimiento de la consultora LCG, la recaudación tributaria de agosto registró una caída real de 0,2% interanual y acumuló durante los primeros ocho meses del año un retroceso de 3,7% una vez descontado el efecto de la inflación.

El resultado fue heterogéneo entre los distintos impuestos. Mientras Ganancias mostró una mejora real y también crecieron los Derechos de Exportación y el Impuesto a los Combustibles, los tributos más vinculados al consumo y a la actividad económica siguieron mostrando dificultades.

El IVA DGI retrocedió 3% real frente a agosto de 2025 y el impuesto sobre los Créditos y Débitos cayó 9%. La fotografía es relevante para las cuentas públicas porque estos tributos están estrechamente relacionados con el nivel de consumo, las operaciones económicas y el movimiento de las empresas.

Provincias y programas sociales, entre los más afectados

El ajuste de agosto tampoco se distribuyó de manera uniforme. Las mayores reducciones se concentraron en partidas sobre las que el Estado nacional tiene un amplio margen de decisión.

Las transferencias a las provincias registraron una caída real interanual del 86,1%, según el informe de Analytica. En el acumulado de los primeros ocho meses, la reducción alcanza el 64,6%. Si se excluyen los fondos destinados a los hospitales SAMIC, la caída acumulada se ubica en 55,2%.

La magnitud de la reducción vuelve a colocar a los gobernadores frente a un escenario de menor asistencia discrecional de la Nación. El dato adquiere especial importancia porque las transferencias no automáticas constituyen una de las herramientas mediante las cuales el Gobierno central interviene en el financiamiento de las administraciones provinciales.

En paralelo, los programas sociales mostraron una caída real de 40,6% durante agosto. Una parte sustancial de ese descenso está vinculada con el cese de las transferencias correspondientes al programa Volver al Trabajo, que dejaron de ejecutarse formalmente en junio.

Las pensiones no contributivas también quedaron entre las partidas con mayores bajas, con un retroceso real de 76,7% interanual. En este caso, Analytica advierte que la comparación está condicionada por una elevada base registrada durante el año anterior.

Qué pasó con jubilaciones y la AUH

El ajuste presentó diferencias dentro del universo de las prestaciones sociales. La Asignación Universal por Hijo y las asignaciones familiares registraron en conjunto un incremento real de 2,1% durante agosto. El comportamiento estuvo impulsado principalmente por la AUH, cuyo gasto aumentó 5,1% real, mientras que las asignaciones familiares propiamente dichas retrocedieron 3,1%.

En el acumulado de enero a agosto, ambas partidas muestran una variación real positiva de apenas 0,7%. Las jubilaciones y pensiones, por su parte, prácticamente no modificaron su peso real dentro del gasto, con una variación acumulada de 0,1%.

Por otro lado, uno de los datos que se ubicó en sentido contrario al resto del gasto fue la evolución de la obra pública. Durante agosto registró un aumento real de 60,9% interanual.

Sin embargo, el salto debe ser leído teniendo en cuenta la base de comparación. El nivel de ejecución registrado un año atrás había sido particularmente bajo, por lo que el incremento porcentual no implica necesariamente una recuperación de la obra pública a niveles previos al inicio del programa de ajuste.

La misma dinámica explica por qué una mejora significativa en términos interanuales puede coexistir con un nivel de inversión estatal todavía acotado dentro del conjunto de las erogaciones nacionales.

Energía gana peso dentro de los subsidios

En el acumulado de los primeros ocho meses, los subsidios económicos fueron una de las pocas grandes partidas que mostraron un incremento real significativo.

El gasto destinado a subsidios económicos aumentó 10% interanual en términos reales. Dentro de ese conjunto, los subsidios energéticos crecieron 26,4%, mientras que los destinados al transporte cayeron 23,3%.

La diferencia refleja una de las prioridades del esquema económico de Milei: la política de subsidios se concentró cada vez más en el sector energético, mientras que el transporte registró una reducción de los fondos nacionales.

El comportamiento también se vincula con la política tarifaria implementada por el Gobierno, que busca trasladar una mayor proporción del costo de los servicios a los usuarios y reducir el peso de los subsidios sobre las cuentas públicas.