Massa acelera el armado bonaerense y crecen las voces que lo empujan a 2027

Sergio Massa junto a los legisladores del FR Malena Galmarini y Alexis Guerrera

El movimiento territorial que Sergio Massa puso en marcha en la provincia de Buenos Aires empieza a mostrar una segunda dimensión. Mientras el Frente Renovador (FR) avanza sección por sección, releva distritos y fortalece referentes propios, dirigentes de primera línea del espacio comenzaron a impulsar públicamente al exministro de Economía para las elecciones de 2027. El propio Massa, todavía sin formalizar una candidatura, dejó ante intendentes una definición que alimentó esas expectativas: “Si hay que jugar, vamos a jugar”.

La frase apareció durante la reunión con los cinco intendentes renovadores de la Sexta Sección electoral: Pablo Garate, de Tres Arroyos; Sergio Bordoni, de Tornquist; Ricardo Marino, de Patagones; Matías Nebot, de Saavedra; y Carlos Bevilacqua, de Villarino. El encuentro se realizó en las oficinas de Massa sobre avenida del Libertador y tuvo como objetivo revisar la situación política y social de cada municipio y el estado de la estructura partidaria.

El exintendente de Tigre pidió redoblar el trabajo territorial y mantener presencia aun en aquellos municipios gobernados por otros sectores del peronismo. La instrucción es llegar a 2027 con referentes instalados en cada localidad, independientemente de que las candidaturas terminen definiéndose mediante una negociación o por elecciones primarias. En ese marco, también afirmó ante los presentes que, llegado el momento, “si hay que poner el pecho, se va a poner”.

Del territorio a la candidatura

El cambio respecto de los movimientos que venía realizando Massa no está solamente en la continuidad de las reuniones. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el Frente Renovador ya había puesto en marcha un esquema para medir fuerzas en los municipios, desarrollar candidatos y preservar capacidad propia frente a una eventual interna peronista. El dispositivo pasó por la Quinta y la Séptima, llegó a la Sexta y tiene como próxima estación la Cuarta.

Ahora, esa construcción empieza a convivir de manera más explícita con la discusión presidencial. Dirigentes renovadores señalan que Massa viene hablando puertas adentro sobre la posibilidad de competir, aunque todavía no existe un lanzamiento ni una candidatura oficial. Una fuente del espacio resumió ese clima con dos palabras: “Tiene ganas”.

El respaldo público más contundente llegó desde la Legislatura bonaerense. Alexis Guerrera, vicepresidente de la Cámara de Diputados provincial y dirigente de General Pinto, sostuvo en una entrevista reciente que Massa es “el indicado para revertir eso”, en referencia al rumbo económico del gobierno de Javier Milei. Además, defendió las PASO como mecanismo para resolver las diferencias internas y contempló una eventual competencia entre Massa y el gobernador Axel Kicillof.

Guerrera en X.

Guerrera también evitó cerrar la puerta a otros escenarios. Consultado sobre una posible candidatura de Massa a gobernador bonaerense, respondió que no era él quien podía descartarla, aunque inmediatamente remarcó que el líder renovador mantiene una “vocación inclaudicable” de llegar a la Presidencia. Al mismo tiempo, sostuvo que cualquier definición deberá convivir con el objetivo de preservar la unidad del peronismo.

El pronunciamiento se suma al de Carlos Puglelli, diputado provincial del FR, quien ya había definido a Massa como “la persona más preparada para la presidencia”. Aquella señal formaba parte del mapa de nombres que comenzó a circular dentro del espacio y que también incluye, para la sucesión bonaerense, al intendente de San Fernando Juan “Oveja” Andreotti y al diputado nacional Sebastián Galmarini, sin que hasta ahora exista una definición orgánica sobre esas postulaciones.

El massismo bonaerense movilizó al Congreso contra la reforma de la Ley de Tierras.

Junín, la próxima parada

El despliegue seguirá este viernes 4 de septiembre en Junín. Desde las 18, dirigentes e intendentes del Frente Renovador de la Cuarta Sección replicarán el esquema utilizado en los encuentros anteriores. Massa no tiene previsto participar, pero el espacio llegará con presencia declarada en 17 de los 19 distritos de la región.

La estructura allí se apoya en los intendentes Juanci Martínez, de Rivadavia; Darío Golía, de Chacabuco; y Fernando Rodríguez, de General Pinto. También forman parte del esquema Guerrera y la senadora provincial Valeria Arata, cuyo nombre aparece entre las alternativas del FR para Junín.

El objetivo sigue siendo el mismo que Massa planteó en las reuniones anteriores: evaluar distrito por distrito, sostener referentes propios y llegar con una organización preparada cualquiera sea el mecanismo electoral. En la Quinta, el espacio ya había planteado construir alternativas en 14 municipios; en la Séptima reunió dirigentes en Olavarría; y en la Sexta el propio Massa pidió intensificar las recorridas.

German Di Cesare y Ramiro Gutiérrez encabezaron el plenario del Frente Renovador en la Quinta Sección.

La discusión sobre las PASO agrega una variable al movimiento. El Frente Renovador las defiende como instrumento para dirimir candidaturas, mientras la posibilidad de un mano a mano presidencial entre Massa y Kicillof aparece, por ahora, como una hipótesis contemplada por dirigentes del massismo y no como una competencia confirmada. Guerrera dejó abierta también la posibilidad de alcanzar acuerdos en algunos niveles aun si hubiera internas en otros.

Massa, mientras tanto, sostiene el discurso de unidad pero ya no esquiva por completo la conversación sobre su futuro. Frente a los intendentes de la Sexta pidió fortalecer al espacio, llamó a trabajar en cada municipio y, cuando la charla llegó a 2027, dejó su definición: “Si hay que jugar, vamos a jugar”.