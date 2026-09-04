Una nueva encuesta nacional proyectó un escenario electoral adverso para Javier Milei si el peronismo llega unido a las elecciones presidenciales de 2027. Según el estudio, una candidatura unificada de ese espacio obtendría el 41,6% de los votos, mientras que el Presidente alcanzaría el 34,4%.

La diferencia entre ambas opciones sería de 7,2 puntos porcentuales. El resultado muestra un panorama distinto al que se configura ante una eventual fragmentación opositora, situación en la cual el oficialismo conservaría mayores posibilidades de competir.

El relevamiento fue realizado por CEOP Latam entre el 28 de agosto y el 2 de septiembre de 2026. Comprendió 2.279 casos y presentó un margen de error informado de más o menos 2,01%. La medición también evaluó la demanda de cambios y distintos escenarios de segunda vuelta.

Kicillof y Massa se imponen en dos balotajes

El estudio consultó sobre dos posibles enfrentamientos de segunda vuelta. En el primero, Axel Kicillof alcanzaría el 47,9% de los votos contra el 41,8% de Milei, una ventaja de 6,1 puntos porcentuales para el gobernador bonaerense.

En el segundo escenario, Sergio Massa obtendría el 43,1%, mientras que el mandatario nacional reuniría el 41,2%. En ese caso, la diferencia sería más estrecha: 1,9 puntos.

Los resultados muestran que Milei conserva un núcleo electoral significativo, pero enfrenta dificultades para ampliar su respaldo en una segunda vuelta. De acuerdo con el sondeo, el 33,8% asegura que lo votaría con seguridad, mientras que el 56,9% afirma que no lo elegiría bajo ninguna circunstancia.

La medición le asigna así un piso elevado de intención de voto, acompañado por un nivel de rechazo que limita sus posibilidades de crecimiento. Su techo electoral fue estimado en el 41,8%.

Más de la mitad reclama un cambio de rumbo

Otro de los datos centrales del informe está relacionado con las expectativas sobre la orientación del país. El 51,5% de las personas consultadas manifestó que quiere cambiar el rumbo, frente al 31,7% que prefiere profundizarlo y el 15,5% que plantea moderarlo.

La demanda de modificaciones alcanza el 58% entre los jubilados y el 58,4% entre los asalariados formales de nivel socioeconómico medio o bajo. Entre los trabajadores informales de sectores de menores ingresos, el porcentaje asciende al 64,2%.

Según la encuesta, el pedido de un cambio de rumbo aumenta entre los sectores más vinculados con el trabajo asalariado, la informalidad y los ingresos previsionales. El respaldo a la continuidad del modelo, en cambio, crece entre los perfiles socioeconómicos más altos y los trabajadores autónomos.

El panorama todavía corresponde a una medición realizada con más de un año de anticipación respecto de las elecciones de 2027. Sin embargo, los resultados señalan dos factores que podrían condicionar la estrategia electoral del oficialismo: el rechazo que enfrenta Milei y la posibilidad de que el peronismo alcance una propuesta unificada.