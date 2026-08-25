La aprobación de la gestión del presidente Javier Milei subió tres puntos y alcanzó el 34%, aunque el repunte convive con un escenario mayoritariamente negativo para el Gobierno. El 61% de los argentinos desaprueba su desempeño y distintos indicadores muestran un deterioro de la confianza, las expectativas económicas y el respaldo social al ajuste.

Los datos corresponden al último QMonitor de QSocial Big Data. La medición muestra que Milei recuperó el nivel de aprobación registrado dos meses atrás, luego de haber descendido al 31% en junio. En paralelo, la desaprobación bajó del 64% al 61%.

Para Lucas Klobovs, director de Opinión Pública de QSocial, el movimiento representa más un regreso al piso anterior que una recuperación consolidada. El especialista señaló que será necesario observar las próximas mediciones para determinar si el repunte se convierte en una tendencia.

La mejora se apoyó principalmente en votantes del PRO y de la UCR. Entre quienes se identifican con el PRO, la aprobación presidencial avanzó del 42% al 51%, mientras que entre los radicales pasó del 13% al 26%. Dentro del núcleo de La Libertad Avanza, el respaldo se mantiene estable y llega al 95%.

Una parte de ese acompañamiento también aparece atravesada por el rechazo al peronismo: casi seis de cada diez personas identificadas con el oficialismo afirmaron que podrían votar a un candidato que no les guste para impedir un triunfo de ese espacio.

Crecen las dudas sobre la capacidad del Gobierno

Más allá de la mejora mensual en la aprobación, el 63% considera que el Gobierno no tiene capacidad para resolver los principales problemas del país. Solo el 34% confía en que la administración nacional pueda hacerlo.

La percepción negativa aumentó dos puntos frente a junio y permanece cerca de los valores más altos de la serie. Otro 73% cree que Milei gobierna únicamente para determinados sectores, nueve puntos más que en la medición anterior y el mayor registro obtenido desde que comenzó a realizarse esa pregunta.

Apenas el 25% considera que el Gobierno toma decisiones para la mayoría de la población.

También creció la percepción de corrupción dentro de la administración nacional. El 65% respondió que cree que la mayoría de los funcionarios son corruptos, frente a un 29% que sostiene que solo algunos lo son y un 3% que no identifica casos. Un año atrás, el primer indicador se ubicaba en el 56%.

El Índice de Apoyo Ciudadano elaborado por QSocial, que combina aprobación presidencial, capacidad para resolver problemas, honestidad de los funcionarios y evaluación sobre para quién gobierna la administración, quedó en 3,4 puntos sobre 10.

Cae la tolerancia social al ajuste

La principal señal de alerta para el oficialismo aparece en la evaluación del programa económico. El 64% rechaza que las políticas del Gobierno sean necesarias aunque produzcan dificultades en el corto plazo, mientras que el 34% está de acuerdo con esa afirmación.

En octubre de 2025, el rechazo se encontraba en el 51% y la adhesión llegaba al 41%. La comparación muestra una pérdida sostenida de aceptación social de las medidas económicas.

La tendencia se repite al consultar si el sacrificio actual tendrá resultados positivos en el futuro. El 65% no cree que el esfuerzo vaya a valer la pena y solamente el 33% conserva esa expectativa.

Según el análisis de QSocial, la aprobación presidencial y la intención de voto mantienen una relación directa con la tolerancia al ajuste. El deterioro de esa variable aparece cada vez más vinculado con los ingresos familiares, el consumo y las dificultades económicas cotidianas.

La oposición tampoco logra mejorar su evaluación

El malestar con la gestión no se traduce en un fortalecimiento automático de la oposición. El 63% desaprueba su comportamiento general, mientras que apenas el 17% lo aprueba y el 20% no adopta una posición definida.

Además, el 63% considera que la oposición no está preparada para gobernar en 2027. El 27% sostiene que sí tiene esa capacidad y el 11% no sabe. En junio, la evaluación positiva alcanzaba el 31%.

Axel Kicillof aparece como el principal dirigente opositor para el 32% de los encuestados, seguido por Cristina Kirchner con el 23%, Myriam Bregman con el 6% y Sergio Massa con el 2%. Otro 23% no reconoce a ningún referente como principal figura opositora.

En un posible balotaje, Kicillof obtiene un punto más que Milei. La diferencia se encuentra dentro del margen de error y configura un empate técnico, aunque la evolución registrada desde comienzos del año muestra un retroceso del Presidente y una mejora del gobernador bonaerense.

El estudio fue realizado entre el 8 y el 31 de julio mediante una encuesta online a mayores de 18 años. La muestra reunió 1.550 casos efectivos, con un margen de error de más o menos 2,5% y un nivel de confianza del 95%.