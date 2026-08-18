Una nueva encuesta nacional ubicó al peronismo y a La Libertad Avanza (LLA) en un escenario de paridad rumbo a las elecciones presidenciales de 2027. El primer espacio obtuvo el 26% de intención de voto, mientras que el oficialismo alcanzó el 24%.

Los resultados pertenecen a la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés, que también registró un empate entre el PRO y el Frente de Izquierda: ambos espacios consiguieron el 5% y compartieron el tercer lugar entre las fuerzas partidarias.

La diferencia nominal entre el peronismo y LLA fue de dos puntos. Sin embargo, el propio informe describió el resultado como una paridad, debido a que la distancia se encuentra dentro del intervalo de credibilidad aproximado de más o menos 3,15 puntos porcentuales.

El estudio fue realizado por el Laboratorio de Observación de la Opinión Pública de UdeSA entre el 5 y el 11 de agosto de 2026. La ficha técnica indica que se recopilaron 1.000 encuestas online entre personas mayores de 18 años con acceso a internet en todo el país.

La muestra fue estratificada por región, con cuotas de edad y nivel socioeconómico, y los resultados fueron ponderados de acuerdo con el voto de las elecciones de octubre de 2025.

Un cuarto de los encuestados no declaró una preferencia

El volumen de respuestas sin definición partidaria aparece como otro de los datos centrales. Un 20% manifestó que todavía no sabe a qué espacio votaría, mientras que otro 5% prefirió no revelar su elección.

Esto significa que el 25% de la muestra no expresó una preferencia concreta, aunque no todos pueden ser considerados estrictamente indecisos.

Detrás del empate entre el PRO y el Frente de Izquierda, la opción “otros” alcanzó el 4%. El voto en blanco y quienes afirmaron que no votarían obtuvieron un 3% cada uno.

Los partidos provinciales y Provincias Unidas registraron un 2% respectivamente, mientras que la Unión Cívica Radical quedó con el 1%.

Diferencias según género, edad y nivel socioeconómico

La segmentación por género mostró un mejor desempeño de LLA entre los hombres, donde alcanzó el 27%, frente al 25% del peronismo. Entre las mujeres, la relación se invirtió: el peronismo consiguió el 27% y el oficialismo quedó en el 21%.

La edad también presentó diferencias. La Libertad Avanza obtuvo su mayor adhesión entre los menores de 29 años, con el 27%. En ese grupo, el peronismo registró el 21% y el Frente de Izquierda llegó al 10%.

El peronismo, por su parte, alcanzó su mejor resultado entre las personas mayores de 62 años, con el 32%. LLA obtuvo el 24% dentro de ese segmento.

Los contrastes continuaron al analizar el nivel socioeconómico. La Libertad Avanza llegó al 28% entre los sectores ABC1, donde el peronismo reunió el 19%. En los sectores de nivel bajo, el peronismo alcanzó el 29% y LLA descendió al 21%.

El Gobierno registra un 61% de desaprobación

La encuesta también consultó sobre la evaluación del gobierno de Javier Milei. El 35% expresó aprobación, mientras que el 61% manifestó desaprobación y el 4% restante no definió una posición.

La insatisfacción con la marcha general del país alcanzó al 69%, frente a un 29% que manifestó estar satisfecho. En cuanto a la comparación con el año anterior, el 57% consideró que la situación del país empeoró, mientras que el 20% señaló que mejoró.

Como informó GrupoLaProvincia.com, la misma encuesta mostró que los once ministros y funcionarios evaluados registraron diferenciales de imagen negativos.

La medición refleja una intención de voto genérica por espacios políticos y no presenta escenarios con candidatos definidos. La paridad entre las dos principales fuerzas y el porcentaje de entrevistados sin una preferencia declarada mantienen abierta la competencia electoral rumbo a 2027.