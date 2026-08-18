La carrera presidencial hacia 2027 muestra un escenario abierto, con La Libertad Avanza al frente de la intención de voto por espacio político y una competencia mucho más ajustada cuando la consulta se reduce a un eventual balotaje entre Javier Milei y Axel Kicillof.

El último Monitor Sociopolítico y Electoral del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA), dependiente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, ubica a La Libertad Avanza en el primer lugar con el 34%. Detrás aparecen el peronismo kirchnerista, con 21%, y el peronismo no kirchnerista, con 15%.

Más atrás se encuentran Izquierda Unida, con 9%; el PRO/Macrismo, con 7%; mientras que un 8% responde que todavía no sabe qué opción elegiría y un 6% señala “ninguno de ellos/otro”.

Los números muestran al oficialismo como primera minoría en una eventual elección presidencial, aunque el porcentaje registrado por La Libertad Avanza no alcanza por sí solo los requisitos constitucionales necesarios para consagrar una fórmula presidencial sin segunda vuelta.

Milei y Kicillof quedan empatados en un eventual balotaje

El escenario se modifica cuando OPSA plantea una segunda vuelta entre Javier Milei y Axel Kicillof. En ese caso, ambos dirigentes alcanzan el 41%, mientras que un 9% responde que no sabe y otro 9% afirma que no votaría por ninguno de los dos.

El empate técnico aparece así como uno de los datos políticos centrales del relevamiento: La Libertad Avanza logra sostener una ventaja frente a las distintas expresiones opositoras cuando se consulta por espacios, pero esa diferencia desaparece en una disputa directa entre Milei y Kicillof.

La medición también permite observar el comportamiento de quienes participaron del balotaje de 2023. Entre los votantes de Milei, el Presidente obtiene 69% en un eventual mano a mano con Kicillof, mientras que el gobernador bonaerense reúne 9%. Entre quienes votaron a Sergio Massa, Kicillof alcanza 84% y Milei, 7%.

El 61% prefiere un cambio de gobierno

Otra de las cifras centrales del estudio aparece cuando se consulta por la continuidad política de cara a 2027. El 61% de los encuestados manifiesta que prefiere un cambio de gobierno, frente al 39% que opta por la continuidad.

Entre quienes quieren un cambio, el 37% se inclina por “un nuevo gobierno peronista no kirchnerista”, mientras que el 34% prefiere “un nuevo gobierno del kirchnerismo”. Un 21% elige otras alternativas y el PRO/Macrismo reúne el 8%.

La distribución exhibe uno de los principales desafíos para la oposición: el deseo de alternancia supera a la preferencia por la continuidad, pero se encuentra dividido entre distintas expresiones políticas y no se traduce automáticamente en una opción electoral dominante.

El propio informe caracteriza a La Libertad Avanza como la primera minoría y advierte que el malestar con la gestión no deriva de manera directa en una nueva mayoría opositora. Parte de ese electorado se desplaza hacia otras alternativas, mientras otro segmento permanece en una zona de indecisión o desmovilización.

Una mayoría todavía en disputa

La encuesta también registra un escenario crítico para la evaluación del Gobierno: el 58% desaprueba la gestión y el 42% la aprueba. Además, el 59% califica como mala o muy mala la situación económica del país, mientras que el 19% la considera positiva.

En sus conclusiones, OPSA señala que el relevamiento de julio no refleja una sociedad que se esté reconciliando con el Gobierno, aunque tampoco muestra una alternativa opositora claramente dominante. El oficialismo conserva competitividad electoral mientras la oposición amplía sus posibilidades, pero continúa condicionada por su fragmentación.

La encuesta fue realizada sobre 2.895 casos, con cobertura nacional y mediante encuestas online geolocalizadas. El trabajo de campo se desarrolló entre el 28 y el 31 de julio de 2026 y presenta un margen de error de ±2%, con un nivel de confianza del 95%.