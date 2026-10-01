Una nueva encuesta nacional volvió a poner el foco en el escenario electoral de 2027 y, esta vez, mostró diferencias dentro de los electorados que acompañaron a Javier Milei y Patricia Bullrich en la primera vuelta de 2023. El estudio de Equipo Mide registró que el 52% de los consultados considera que el Presidente no merece un segundo mandato, frente a un 33% que se pronunció a favor y un 14% que todavía no tiene una posición definida.

El relevamiento se realizó entre el 18 y el 25 de septiembre sobre 2.114 casos a nivel nacional y consignó un margen de error de ±2,1%. Además de consultar por la continuidad presidencial, midió evaluación de la gestión, rumbo del país, situación económica e intención de voto hacia las elecciones del próximo año.

Qué respondieron los votantes de Milei y Bullrich

La segmentación según el voto presidencial de 2023 muestra matices dentro de los espacios que confluyeron en el balotaje de aquel año.

Entre quienes votaron a Bullrich en la primera vuelta, el 31% respondió que Milei no merece un segundo mandato y el 24% manifestó que todavía no tiene una definición. Es decir, el sondeo registra un segmento relevante de ese electorado que actualmente no expresa un respaldo afirmativo a una eventual reelección.

Entre los propios votantes de Milei también aparecen diferencias: el 63% considera que merece continuar por un segundo mandato, mientras que el 20% respondió negativamente y otro 17% todavía no lo tiene claro.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, otro relevamiento nacional publicado esta semana también había detectado movimientos entre quienes acompañaron a Milei en 2023. Ese estudio, elaborado por OPSA-UBA, corresponde a una medición distinta y había puesto el foco en los votantes del Presidente que actualmente prefieren un cambio de gobierno en 2027.

La Libertad Avanza marca 33% por espacio

La encuesta también preguntó por intención de voto según espacio político. La Libertad Avanza registró 33%, seguida por el kirchnerismo con 17% y el peronismo no kirchnerista con 16%. Más atrás quedaron la izquierda con 6%, el PRO con 4% y la UCR con 1%.

Los indecisos y quienes optarían por el voto en blanco reúnen, en conjunto, el 19% en esa medición. La distribución refleja el escenario registrado durante el período de campo y no constituye una proyección del resultado electoral de 2027.

La segmentación por voto anterior vuelve a mostrar diferencias. Según el informe, el 65% de quienes votaron a Milei en 2023 elegiría actualmente a La Libertad Avanza, mientras que entre los votantes de Bullrich el apoyo al espacio oficialista se ubica en 33%. En ese último grupo, el 27% se inclina por el PRO.

La economía aparece como un factor central para definir el voto

El estudio también indagó sobre la situación económica personal. El 58% respondió que está peor desde que gobierna Milei, mientras que el 21% afirmó estar mejor y el 20% dijo encontrarse igual que antes.

Cuando la pregunta se trasladó hacia los próximos meses, el 54% consideró que su situación económica será peor y el 31% manifestó una expectativa de mejora. Además, el 48% señaló a la economía general como el principal factor que tendrá en cuenta para definir su voto en 2027.

La encuesta planteó además un escenario específico: qué ocurriría con el respaldo al Gobierno si dentro de un año la situación económica personal de los consultados siguiera igual que en la actualidad. El 31% respondió que “seguro” no lo apoyaría y otro 13% que “probablemente” tampoco lo haría. Del otro lado, un 19% dijo que seguramente mantendría su respaldo y un 14% que probablemente lo haría.

Entre quienes votaron a Milei en 2023, el 31% respondió que seguro o probablemente dejaría de acompañar al Gobierno bajo esa hipótesis. Entre los electores que respaldaron a Bullrich en aquella primera vuelta, esa proporción asciende al 42%.

Gestión y rumbo del país

La evaluación de la administración nacional también formó parte del relevamiento. El 59% manifestó desaprobación hacia la gestión del Gobierno, mientras que el 38% expresó aprobación y un 3% no respondió o dijo no saber.

Por otra parte, el 60% consideró que el país va en una dirección equivocada desde que asumió Milei. Esa respuesta alcanzó al 31% entre quienes votaron al Presidente en 2023 y al 40% entre quienes habían elegido a Bullrich en la primera vuelta.

Los resultados incorporan así otro conjunto de datos al escenario hacia 2027: la continuidad presidencial, la retención del voto de 2023 y, especialmente, la evolución de la economía aparecen entre las variables relevadas por Equipo Mide a poco más de un año de las elecciones.