La CTA ratificó su plan de lucha y convocó a una movilización a la Corte por la Ley de Tierras

La CTA Autónoma confirmó una agenda de protestas para octubre que incluye una marcha frente a la Corte Suprema el 6 de octubre, una movilización universitaria y una jornada nacional de paro y movilizaciones hacia fin de mes. La convocatoria al máximo tribunal será en rechazo al fallo vinculado con la derogación de la Ley de Tierras.
Política30 de septiembre de 2026Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
CTA Autónoma

La CTA Autónoma ratificó su plan de lucha para octubre y anunció una serie de movilizaciones y medidas de fuerza contra las políticas del Gobierno de Javier Milei. Entre las acciones previstas aparece una concentración frente a la Corte Suprema de Justicia el próximo martes 6 de octubre a las 15, convocada junto con la CTA de las y los Trabajadores y otras organizaciones.

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La protesta frente al máximo tribunal tendrá como eje el fallo relacionado con el DNU 70/2023 y la derogación de la Ley de Tierras. En un comunicado conjunto, ambas centrales rechazaron la resolución judicial y convocaron a movilizarse bajo consignas vinculadas con la soberanía y la defensa del territorio.

La decisión fue adoptada durante una reunión de la Conducción Nacional de la CTA Autónoma, encabezada por su secretario general, Hugo “Cachorro” Godoy. Allí se ratificó un esquema de protestas que se desarrollará durante octubre con paros, marchas y otras actividades articuladas con organizaciones sociales y sindicales.

La movilización a la Corte por la Ley de Tierras

La primera de las convocatorias de mayor peso será el 6 de octubre frente a la Corte Suprema. Según informaron las centrales, la protesta apunta contra el fallo que dejó sin efecto la sentencia que había frenado la derogación de la Ley 26.737 dispuesta mediante el DNU 70/2023.

La CTA Autónoma y la CTA de las y los Trabajadores cuestionaron la decisión judicial y sostuvieron, en su comunicado, que la eliminación de los límites establecidos por la normativa anterior puede favorecer una mayor adquisición de tierras rurales por capitales extranjeros. Esa valoración forma parte del posicionamiento político y sindical expresado por las organizaciones convocantes.

El pronunciamiento también criticó que la Corte no se haya expedido sobre el fondo de la cuestión. La resolución judicial, efectivamente, se concentró en la legitimación de la parte que había impulsado la acción y no resolvió la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras.

Paro y movilización hacia fines de octubre

El plan de lucha de la CTA no se limitará a la convocatoria frente al Palacio de Tribunales.

La conducción aprobó también la realización, hacia fines de octubre, de una jornada nacional de paro y movilizaciones, con una marcha central a Plaza de Mayo. La medida será impulsada junto con la CTA de las y los Trabajadores.

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Entre los reclamos informados aparecen salarios, despidos, condiciones laborales y precarización. La central encuadró estas demandas dentro de su rechazo general a las políticas económicas y laborales del Gobierno nacional.

La fecha exacta de esa jornada nacional todavía no fue informada en el comunicado difundido este 30 de septiembre.

Las otras fechas de la agenda sindical

La CTA también confirmó otras actividades para octubre. El 3 de octubre, jóvenes de la central participarán de la peregrinación a Luján. El 6 de octubre, además de la movilización frente a la Corte, la Federación Nacional Territorial participará de actividades de movimientos sociales relacionadas con la eliminación del programa Volver al Trabajo.

La agenda continuará el 15 de octubre, cuando la CTA se sumará a una nueva movilización convocada por el Frente Universitario. También anunció su participación en el 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersex y No Binaries, previsto para los días 10, 11 y 12 de octubre en Córdoba.

La conducción informó además que integra un espacio de organizaciones que impulsa una campaña por el juicio político al presidente Javier Milei, cuyo lanzamiento fue anunciado para el 9 de octubre. Se trata de una iniciativa promovida por esas organizaciones y no de un procedimiento parlamentario ya iniciado.

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Con ese cronograma, la CTA buscará sostener durante octubre una agenda continua de protestas con distintos ejes: la Ley de Tierras, la situación laboral, los salarios, la universidad pública y otros reclamos sectoriales.

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