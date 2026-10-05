La Libertad Avanza conserva el apoyo del 50,5% de los consultados que dijeron haber votado a Javier Milei en las elecciones presidenciales de 2023, según una encuesta nacional de Escenarios realizada en septiembre. El resto de ese electorado se distribuye entre otras fuerzas, la indecisión y opciones como no concurrir a votar o hacerlo en blanco o nulo, en una medición de preferencias hacia 2027.

Entre quienes habían elegido a Milei, el 12,6% se inclina ahora por un candidato peronista. Es el destino más mencionado por fuera del oficialismo, seguido por una derecha no oficialista, con 8,2%. Otro 9,7% todavía no sabe a quién votaría.

La distribución incluye un 6,2% que no iría a votar, un 4,6% que elegiría a un candidato de izquierda, un 3,5% que optaría por una alternativa de centro, un 2,5% que se inclina por otra opción y un 2,2% que votaría en blanco o nulo.

Los porcentajes corresponden al grupo que declaró haber votado a Milei en 2023, no al conjunto de la población encuestada. El relevamiento muestra preferencias actuales dentro de ese electorado: no implica que esos cambios ya se hayan traducido en votos efectivos.

La diferencia con los votantes de Massa

La retención del voto presenta diferencias al comparar los electorados de 2023. Entre quienes habían elegido a Sergio Massa, el 77,9% votaría actualmente a un candidato peronista.

En el grupo que acompañó a Patricia Bullrich, el 40,4% se inclina hoy por el oficialismo, el 17,4% por una derecha ajena al Gobierno y el 17% por una alternativa de centro. Entre los votantes de Myriam Bregman, el 59,3% mantiene su preferencia por la izquierda y el 15,3% se orienta al voto en blanco o nulo.

En la intención de voto general, el peronismo alcanza el 35,7% y el oficialismo el 27,2%: una diferencia de 8,5 puntos porcentuales. Detrás aparecen una candidatura de centro, con 7%, y una opción de derecha o liberal no oficialista, con 6,8%. La izquierda registra 4,9%.

El centro y las posiciones económicas mixtas

La autoubicación ideológica aporta otro cruce. Entre quienes se consideran de derecha, el 60,7% votaría al oficialismo y el 15,9% a otra fuerza de derecha. Entre quienes se identifican con la izquierda, el 73,9% elegiría al peronismo y el 13,5% a una candidatura explícitamente de izquierda.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, otra cobertura reciente sobre el estudio de Escenarios repasó la convivencia entre identificación con la derecha y respaldo a la intervención estatal.

Entre quienes se ubican en el centro, aproximadamente un tercio del electorado, el peronismo obtiene 39,6%, una candidatura de centro 13,7% y el oficialismo 10,9%. El 14,4% permanece indeciso.

La segmentación económica muestra una distribución diferente. El oficialismo reúne el 85% entre quienes tienen preferencias promercado; el peronismo alcanza 70,6% entre quienes priorizan el papel del Estado.

El grupo de posiciones económicas mixtas representa el 46% de la población. Allí, el peronismo registra 24,1% y el oficialismo 23,5%, mientras una derecha alternativa y una opción de centro obtienen 10,4% cada una. Los indecisos suman 13,1%.

Qué mide el potencial de la izquierda

Aunque la intención de voto actual a la izquierda es de 4,9%, Escenarios identifica un universo potencial de 36,3% al sumar respuestas de probabilidad media, alta y muy alta de elegir una candidatura de ese espacio. El segmento que expresa una probabilidad alta o muy alta representa 14,3%.

Ese universo potencial incluye respuestas condicionadas por el candidato y no equivale a intención de voto. Entre quienes rechazan a la izquierda, aparecen desacuerdos con valores y costumbres, ideas económicas, su asociación con Cuba y Venezuela y cuestionamientos a su capacidad para gobernar.

El trabajo de campo se realizó del 3 al 11 de septiembre de 2026, mediante una encuesta online a 2.235 personas de 16 años y más de todo el país. La ficha técnica informa muestreo aleatorio con cuotas por nivel educativo y edad, ponderación por sexo, educación y grupo etario, un error de muestreo de ±2,07% y un nivel de confianza del 95%.