Francos anticipó cómo imagina el frente de Milei para 2027 y dejó abierta una candidatura

El exjefe de Gabinete incluyó a fuerzas liberales y gobernadores en un eventual frente. Qué definiciones siguen abiertas y qué dijo sobre una candidatura propia.
Política05 de octubre de 2026Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
Francos CFI

Guillermo Francos, exjefe de Gabinete de Javier Milei, anticipó que La Libertad Avanza y el PRO podrían competir juntos en las elecciones de 2027, dentro de una coalición que también reúna a otras fuerzas liberales y gobernadores que acompañan al Gobierno. En una entrevista con radial, vinculó ese entendimiento con la posibilidad de ampliar la representación oficialista en el Congreso.

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Francos se mostró convencido de que las coincidencias sobre el libre mercado permitirán una convergencia electoral pese a las diferencias actuales. Sin embargo, reconoció que todavía deben definirse los liderazgos y los integrantes del eventual frente. Sus declaraciones expresan una expectativa política, sin un anuncio de acuerdo cerrado.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, el armado bonaerense también busca coordinar a libertarios y dirigentes del PRO para evitar la división del voto en los municipios. La cobertura del 1 de octubre repasó las conversaciones territoriales y las candidaturas pendientes de definición.

La apuesta por sumar diputados

El exfuncionario estimó que LLA podría alcanzar una presencia mucho mayor en la Cámara de Diputados, incluso mayoritaria. Fundamentó su pronóstico en la cantidad de bancas que deberá renovar el partido y en sus expectativas electorales.

Congreso Diputados

A su entender, sumar legisladores daría mayor estabilidad al Gobierno y facilitaría la continuidad de las reformas. También consideró que varios gobernadores podrían respaldar el rumbo económico de Milei.

Bullrich y una posible candidatura propia

Francos rechazó la posibilidad de que Patricia Bullrich rompa con el Presidente para construir una alternativa propia. Según sostuvo, las diferencias internas no deberían comprometer la continuidad del programa oficialista.

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Respecto de su futuro, dejó abierta la posibilidad de competir si recibe una convocatoria, aunque evitó confirmar una candidatura. Aclaró que las definiciones llegarán el año próximo y que una eventual postulación no constituye hoy su prioridad.

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