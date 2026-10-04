La CGT mueve sus fichas contra Milei: dos marchas y una señal sobre el próximo paro

La CGT convoca a una nueva movilización.

La Confederación General del Trabajo (CGT) abrirá esta semana una nueva etapa de su plan de acción contra las políticas del gobierno de Javier Milei. Sin avanzar por ahora con otro paro general, la central obrera convocó para el próximo jueves 8 de octubre a una movilización en defensa de la industria nacional y confirmó que el 15 acompañará la Marcha Federal Universitaria.

La primera cita será desde las 15 en la zona de Diagonal Sur y Perú, frente al edificio donde funcionó el ex Ministerio de Industria, en la Ciudad de Buenos Aires. Bajo la consigna “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”, la convocatoria buscará poner en primer plano la situación de la producción, el empleo y las actividades que concentran una parte importante del trabajo registrado.

La decisión fue tomada por la mesa chica ampliada de la CGT, que reunió a más de 30 gremios y contó con la participación del triunvirato integrado por Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, junto con dirigentes como Héctor Daer, Gerardo Martínez, Hugo Moyano, Omar Plaini, Julio Piumato y Andrés Rodríguez.

La industria, en el centro de la protesta

La marcha del jueves será la cuarta acción callejera impulsada por la central desde julio dentro de una secuencia que incluyó movilizaciones vinculadas con los jubilados, San Cayetano y el endeudamiento de las familias.

Esta vez, el eje estará concentrado sobre el entramado productivo. “Frente a un modelo que debilita el aparato productivo y pone en riesgo pilares fundamentales para el desarrollo del país, respondemos con unidad, organización y lucha”, sostuvo la CGT al anunciar la convocatoria.

El secretario general de UPCN y dirigente cegetista Andrés Rodríguez puso el foco especialmente en la industria, la construcción y el comercio. Según planteó, son actividades que emplean una gran cantidad de trabajadores y atraviesan un escenario de fuerte deterioro.

Los últimos indicadores alimentan ese diagnóstico. La actividad industrial registró en agosto una caída del 5,7% interanual y retrocedió 0,3% frente a julio. Durante los primeros ocho meses de 2026 acumuló una baja del 3% respecto del mismo período de 2025 y quedó 11% por debajo de los niveles registrados durante 2022 y 2023.

El cosecretario general Cristian Jerónimo también llevó esa discusión al Coloquio de IDEA, donde sostuvo que el equilibrio de las variables macroeconómicas no resulta suficiente si no encuentra un correlato en la producción, el empleo y las condiciones de vida. Allí volvió a reclamar una agenda de desarrollo productivo y diálogo entre el Estado, los empresarios y los trabajadores.

"La dirigencia debe interpelar a las nuevas generaciones, que ya no ven al trabajo solo desde lo salarial sino desde el intercambio de tiempo por valor." @cjeronimook en el #ColoquioIDEA. pic.twitter.com/PFKUjhGrXL — IDEA (@idea_arg) October 2, 2026

Por qué la CGT todavía descarta otro paro

La decisión de volver a las calles no implica, al menos por ahora, un endurecimiento hacia una nueva huelga general. Dentro de la conducción predomina la postura de sostener las movilizaciones mientras se evalúa cómo evoluciona el escenario económico, social y político.

Jerónimo explicó que la central considera que un paro debe convocarse cuando existan las condiciones adecuadas y advirtió que una medida de ese alcance también impacta sobre los propios trabajadores que los sindicatos representan.

“Hoy nosotros, haciendo un paro, perjudicamos a los que representamos”, señaló el dirigente, aunque describió con dureza el cuadro social. “Vemos cómo se agudiza la situación social, con pérdida de empleo, el costo de vida más alto. Es una situación angustiante con falta de previsibilidad e incertidumbre”, afirmó.

La discusión no está cerrada. Distintos sectores gremiales vienen reclamando una respuesta más intensa frente al deterioro laboral, mientras la conducción cegetista busca sostener una estrategia de movilización sin acelerar todavía una medida de alcance nacional.

Ese equilibrio marcará las próximas semanas: la CGT procura mantener presencia en la calle, pero sin agotar una herramienta que reserva para una instancia posterior.

Del reclamo industrial a la Marcha Federal Universitaria

El segundo punto del calendario llegará el jueves 15 de octubre, cuando la central acompañará una nueva Marcha Federal Universitaria. La decisión amplía el arco de reclamos y conecta la agenda gremial con uno de los conflictos que viene atravesando al Gobierno desde el inicio de su gestión.

De esta forma, octubre tendrá al menos dos demostraciones de fuerza de la principal central sindical del país. La primera estará enfocada en el aparato productivo y los puestos de trabajo; la segunda, en el sistema universitario.

Por ahora, la estrategia se sostiene sin paro general. La discusión sobre cuándo recurrir nuevamente a esa herramienta seguirá atravesando a la CGT mientras sus dirigentes observan la evolución de la actividad, el empleo y los salarios y preparan para este jueves su regreso a las calles.