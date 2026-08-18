El 37,5% de los niños, niñas y adolescentes de la Argentina urbana atravesó durante 2025 dificultades para comprar ropa o calzado por motivos económicos. El dato surge del documento “Dimensiones postergadas del bienestar infantil”, elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina.

El trabajo, publicado en abril de 2026, incorporó variables vinculadas con la vestimenta, el bienestar emocional, los vínculos sociales y la experiencia escolar. Entre quienes manifestaron problemas para adquirir indumentaria, un 13,6% atravesó esa situación muchas veces y otro 23,9% la experimentó en alguna ocasión.

La medición corresponde a la Encuesta de la Deuda Social Argentina de 2025. El relevamiento alcanzó a 3.000 hogares y registró información sobre 2.229 niños y adolescentes de entre 0 y 17 años, residentes en centros urbanos de más de 80.000 habitantes. Los datos fueron aportados por madres, padres u otros adultos de referencia.

La vestimenta expone una brecha de más de 40 puntos

Las diferencias se profundizan al observar el nivel socioeconómico de los hogares. La dificultad para comprar ropa o calzado alcanzó al 58,3% de los chicos pertenecientes al nivel muy bajo, mientras que en el nivel medio alto se redujo al 17,8%.

La distancia entre ambos extremos fue de 40,5 puntos porcentuales y mostró que el acceso a la vestimenta continúa funcionando como un marcador visible de desigualdad social.

La incidencia también fue mayor entre quienes vivían en hogares pobres por ingresos: allí llegó al 48,2%, frente al 25,2% registrado entre los no pobres. El indicador, sin embargo, no equivale por sí mismo a la tasa de pobreza monetaria, sino que mide una privación concreta que puede presentarse en hogares ubicados a ambos lados de esa línea.

Por edades, las mayores dificultades aparecieron entre los adolescentes de 13 a 17 años, con una incidencia del 39,2%. El porcentaje fue del 36,9% entre los chicos de 5 a 12 años y del 36,7% durante la primera infancia.

El impacto sobre la integración social

El informe señaló que la vestimenta no cumple únicamente una función de protección y abrigo. También influye sobre la pertenencia a grupos, la identidad y las posibilidades de participar en actividades escolares y comunitarias.

Entre los chicos de 5 a 17 años, el 12,3% no podía vestirse de manera similar a sus pares y el 6,9% sufría emocionalmente por esa diferencia. La afectación aumentó durante la adolescencia, una etapa en la que la integración con el grupo adquiere mayor importancia.

La desigualdad volvió a aparecer en este indicador: el 20,1% de los chicos del nivel socioeconómico muy bajo se veía afectado por no acceder a la ropa utilizada por sus pares. En el nivel medio alto, la proporción descendía al 1%.

Vínculos, bienestar emocional y aprendizaje

El documento también detectó que el 27,3% de los niños y adolescentes de 5 a 17 años tenía pocos amigos o dificultades para construir esas relaciones. La incidencia alcanzó al 31,8% entre las mujeres y al 22,8% entre los varones.

Además, el 18,1% presentó síntomas de tristeza o ansiedad desde la perspectiva de sus adultos de referencia. El porcentaje aumentó al 21,2% entre los adolescentes.

En el plano escolar, el 36,8% fue ubicado por sus referentes adultos en la categoría “aprende algo, pero podría aprender más”, mientras que otro 4% fue identificado como un grupo que aprende poco o casi nada. El estudio encontró asociaciones entre las dificultades para construir vínculos, el malestar emocional y las menores oportunidades de aprendizaje.

Los resultados muestran que las privaciones materiales, sociales, emocionales y educativas no actúan de manera aislada. La falta de recursos para comprar vestimenta puede afectar también la integración, el bienestar y la experiencia escolar de niños y adolescentes, especialmente en los sectores de menores ingresos.