Congreso de mujeres del PJ bonaerense: padrón, candidaturas e interna rumbo a 2027

Axel Kicillof y Mariel Fernández.

El peronismo bonaerense tendrá este martes 6 de octubre una nueva escena de su reordenamiento político. Más de mil mujeres participarán en la Quinta de San Vicente del congreso provincial “Unidas Triunfaremos”, convocado por la Secretaría de las Mujeres del PJ que conduce la intendenta de Moreno, Mariel Fernández. Axel Kicillof estará a cargo de la apertura y la jornada incluirá comisiones para discutir la coyuntura económica, social y política, además de herramientas territoriales y legislativas.

La convocatoria se produce mientras el justicialismo bonaerense intenta ordenar una discusión que cruza conducción partidaria, armado territorial y candidaturas para 2027. En ese escenario, el protagonismo femenino tiene también un dato estructural detrás: las mujeres representan aproximadamente el 55% del padrón del PJ provincial y son mayoría en 117 de los 135 municipios. El partido cuenta con alrededor de 1,15 millones de afiliados y viene desarrollando una campaña de incorporación que ya superó las 25.000 preinscripciones.

Una mayoría que también pesa dentro del partido

La composición del padrón le agrega dimensión política al encuentro de San Vicente. Mientras la conducción partidaria intenta rejuvenecer una estructura cuya edad promedio ronda los 60 años, la presencia femenina aparece mucho más consolidada territorialmente. No se trata solamente de una rama sectorial: en la enorme mayoría de los distritos, las afiliadas superan numéricamente a los varones.

Ese peso coincide con una etapa en la que distintos espacios internos comenzaron a organizar estructuras específicas de mujeres. Kicillof lanzó en mayo la rama Mujeres y Diversidades del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), dentro del armado político propio con el que viene recorriendo las secciones electorales y extendiendo vínculos hacia otras provincias.

El factor femenino también aparece en las mediciones nacionales. La encuesta de Poliarquía difundida en septiembre registró una diferencia de veinte puntos en la aprobación de la gestión de Javier Milei: 52% entre los hombres y 32% entre las mujeres. La consultora señaló que se trata de la brecha de género más amplia y sostenida registrada en su serie histórica de más de tres décadas.

Encuesta de Poliarquía Consultores.

El dato ofrece un contexto adicional para las estrategias que despliegan los espacios opositores, aunque el encuentro del martes tendrá además una lectura estrictamente interna: quien lo organiza es una de las dirigentes que ya decidió intervenir en la carrera por la sucesión bonaerense.

Mariel, la Liga y una candidatura que ya está sobre la mesa

Fernández no llega a San Vicente solamente como secretaria de las Mujeres del PJ. La intendenta de Moreno ya expresó públicamente su intención de competir por la Gobernación en 2027 y viene recorriendo municipios, reuniéndose con dirigentes de distintas líneas y construyendo una proyección que excede su distrito.

Al mismo tiempo, integra la Liga de Intendentes peronistas, un espacio que busca convertir el peso territorial de sus municipios en capacidad para intervenir en las definiciones provinciales. Federico Achával explicitó esta semana uno de sus objetivos: que el próximo gobernador o gobernadora provenga de una intendencia. Dentro de ese grupo, además de Fernández, aparecen Federico Otermín y Achával entre los dirigentes con proyección, mientras Gustavo Menéndez también manifestó intención de competir.

La carrera, sin embargo, es mucho más amplia. En el MDF circulan nombres como Gabriel Katopodis, Julio Alak, Fernando Espinoza y Jorge Ferraresi; Leonardo Nardini ya anunció su voluntad de competir; en La Cámpora aparece Mayra Mendoza y el Frente Renovador también pretende tener participación en la definición. Kicillof, bajo las reglas vigentes, no puede presentarse a un nuevo mandato consecutivo.

La Liga intenta construir una posición propia sin quedar absorbida por ninguno de los polos de la interna. Durante los últimos meses se reunió con Kicillof, con Máximo Kirchner y con dirigentes del kirchnerismo en el Congreso, mientras sus integrantes se presentan como un canal para acercar posiciones entre las distintas terminales.

Kicillof, La Cámpora y una unidad todavía en discusión

El Congreso de Mujeres aparece, además, sobre una interna que continúa abierta. Kicillof asumió este año la presidencia del PJ bonaerense después de un acuerdo entre sectores que evitó una elección partidaria, pero las diferencias entre el MDF y La Cámpora siguieron expresándose en el armado nacional, las candidaturas y el método para resolverlas. Máximo Kirchner reconoció recientemente que mantiene diferencias políticas y personales con el gobernador.

Mariel Fernández ya quedó anteriormente en medio de esa búsqueda de articulación. En julio, la Secretaría de las Mujeres organizó en Moreno un homenaje a Eva Perón con invitaciones amplias al peronismo. El resultado mostró las dificultades de la unidad: Kicillof encabezó otra actividad en La Plata y Máximo Kirchner tampoco participó del encuentro de Moreno. La jornada terminó con distintos actos, aunque Fernández utilizó su discurso para reclamar que las diferencias internas no desplazaran la construcción común.

Dos meses después, la escena será diferente en un punto concreto: Kicillof confirmó que abrirá personalmente el Congreso de San Vicente. Fernández, mientras tanto, llega con una candidatura provincial ya explicitada y como parte de una Liga que busca ampliar su influencia en las definiciones del PJ.

El martes, las participantes se distribuirán en comisiones para abordar la situación económica, social y política y discutir instrumentos territoriales y legislativos. Sobre ese programa formal se superpone otro dato que ya atraviesa al peronismo bonaerense: las mujeres son mayoría en su padrón y varias de sus dirigentes forman parte de una carrera por el poder partidario y provincial que llegará a 2027 con múltiples candidaturas todavía abiertas.