El PRO reunió a su dirigencia de la Tercera Sección Electoral.

El PRO bonaerense llevó su reorganización a la Tercera Sección Electoral con una definición: fortalecer candidatos propios antes de cerrar las condiciones de una eventual alianza con La Libertad Avanza. El encuentro encabezado por Cristian Ritondo reunió a dirigentes municipales y legisladores, en una etapa en la que las conversaciones con los libertarios ya comenzaron, pero todavía no existe un acuerdo definitivo para 2027.

La reunión se realizó el lunes en la sede partidaria de la Ciudad de Buenos Aires. La conducción puso el foco en preparar postulantes para intendencias y concejos deliberantes, mientras referentes del espacio insistieron en preservar una identidad propia dentro de cualquier entendimiento electoral.

La convocatoria dio continuidad al encuentro del sábado en Junín, donde el partido anunció que en febrero de 2027 comenzará a elaborar una propuesta de gobierno provincial. Esa hoja de ruta combina formación, organización territorial y preparación de candidatos, con la negociación con los libertarios todavía abierta.

La Tercera, el desafío que Ritondo puso sobre la mesa

El presidente del PRO provincial, Cristian Ritondo, destacó el peso electoral de la región y comprometió el acompañamiento de la estructura partidaria a sus referentes locales. “Necesitamos buenos candidatos a intendentes y concejales en cada distrito”, sostuvo ante los participantes.

El planteo estuvo dirigido tanto a disputar municipios gobernados por el peronismo como a ampliar la representación legislativa. La conducción también transmitió que comenzaron conversaciones políticas con LLA y repasó aspectos de la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional.

Junto a Ritondo estuvieron el presidente del bloque PRO en el Senado bonaerense, Pablo Petrecca, y la secretaria general del partido y diputada nacional, Florencia De Sensi. Participaron, además, el intendente de Lobos, Jorge Etcheverry; el diputado nacional Alejandro Finocchiaro; el senador provincial Jorge Schiavone y las diputadas María Sotolano y Leticia Bontempo, junto con concejales, consejeros escolares y referentes distritales.

El mensaje de Petrecca concentró una de las preocupaciones de la conducción: “Tenemos que fortalecernos como espacio, con la identidad clara que nos distingue”, expresó. El senador llamó a mantener la cohesión del partido mientras se organiza la competencia del próximo año.

Etcheverry también defendió un perfil diferenciado. “No somos lo mismo”, afirmó, antes de reivindicar una forma de gestión basada en el profesionalismo y reclamar un esfuerzo para sumar intendentes y legisladores en la Provincia.

La negociación entre amarillos y libertarios excede la definición de una candidatura para la Gobernación. Como contó GRUPOLAPROVINCIA.COM, uno de los desacuerdos centrales es quién tendrá la última palabra sobre las listas municipales y las sucesiones.

Ritondo busca que los intendentes del PRO conserven capacidad para conducir sus armados. Del otro lado, el sector libertario encabezado en la Provincia por Sebastián Pareja pretende ampliar su influencia y no garantiza que las postulaciones locales queden automáticamente reservadas para los actuales aliados.

Lobos, representado en el encuentro por Etcheverry, integra ese mapa. El oficialismo municipal evalúa alternativas para sostener la continuidad de su espacio, mientras los libertarios cuentan con dirigentes con aspiraciones propias. La resolución de esas candidaturas forma parte de una discusión que se repite, con características diferentes, en otros distritos.

También aparecen tensiones en Campana, Pergamino, Junín y General Pueyrredón, donde las restricciones a las reelecciones y las aspiraciones de distintos sectores agregan complejidad.

Junín dejó una fecha y herramientas para el armado

El paso por la Tercera siguió al encuentro de la Cuarta Sección, realizado el sábado 14 en Junín. Allí participaron, entre otros, el intendente interino local, Juan Fiorini; la intendenta de Nueve de Julio, María José Gentile; el jefe comunal de Pergamino, Javier Martínez, y el senador Alex Campbell.

La definición programática fue comenzar en febrero un trabajo con representantes de todas las secciones para elaborar una plataforma de gobierno bonaerense. También se presentaron Radar PBA, una herramienta de diagnóstico provincial, y programas de Fundación Pensar Buenos Aires destinados a formar equipos en gestión y comunicación.

La agenda incluyó al tercer encuentro provincial de la Juventud PRO, donde se abordaron salud mental, inteligencia artificial y preparación de dirigentes. En paralelo, la conducción intercambió posiciones sobre el Presupuesto 2027 y la Ley Fiscal Impositiva enviados por Axel Kicillof a la Legislatura.

Estas secuencia de reuniones muestra cuáles son las prioridades partidarias antes de definir el frente electoral: preparar candidatos, sostener las gestiones municipales y elaborar una propuesta provincial. En Junín, Ritondo resumió el mensaje de cohesión: “Donde hay uno del PRO, está todo el espacio”.

La reunión de la Tercera trasladó ese planteo a una región que el propio dirigente señaló como decisiva para disputar Buenos Aires. Con las conversaciones con los libertarios en marcha y sin un pacto cerrado, la conducción busca llegar a la negociación con referentes propios capaces de reclamar un lugar en las listas y en la conducción de los distritos.