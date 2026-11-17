Foro de Intendentes Radicales.

El Foro de Intendentes Radicales de la provincia de Buenos Aires volverá a reunirse este miércoles 18 de noviembre en La Plata, con una agenda que combina definiciones partidarias y reclamos de gestión. Los 27 jefes comunales de la Unión Cívica Radical (UCR) fueron convocados para oficializar una conducción colegiada de seis integrantes, después de meses de parálisis institucional, y analizar el Presupuesto bonaerense 2027 en una reunión con legisladores provinciales.

La jornada se desarrollará entre las 13:30 y las 17 horas en el Comité Provincia de la UCR. El programa establece que, después de las acreditaciones, los intendentes iniciarán a las 14 una reunión interna para presentar la nueva conducción, fijar objetivos, definir una estrategia de comunicación y acordar el funcionamiento del espacio. La intención es recuperar una agenda compartida que había quedado relegada por la disputa entre sectores del radicalismo.

Una conducción de seis intendentes para superar el empate

El acuerdo alcanzado contempla una mesa ejecutiva integrada por Esteban Reino, de Balcarce; Érica Revilla, de General Arenales; y Emilio Cordonnier, de Ayacucho, vinculados al sector del senador nacional Maximiliano Abad. También participarán Martín Randazzo, de General La Madrid; Lisandro Hourcade, de Magdalena; y Maximiliano Suescun, de Rauch, quien hasta ahora presidía el Foro.

La nueva conformación busca destrabar una discusión que había dividido en partes iguales a los alcaldes radicales. Durante una reunión virtual realizada a comienzos de septiembre, 13 intendentes votaron por renovar las autoridades y otros 13 respaldaron la continuidad de Suescun. El jefe comunal de Rojas, Román Bouvier, se abstuvo y dejó sin mayoría a ambos sectores.

Detrás del intento de recambio estaba el grupo referenciado en Abad, mientras que buena parte de quienes respaldaban la continuidad de Suescun se identificaban con Construir, el espacio impulsado por el exintendente Miguel Fernández y otros dirigentes de la oposición interna radical.

Miguel Fernández y Maximiliano Abad.

Para evitar una fractura, las partes conformaron una comisión negociadora con tres representantes de cada sector. Reino, Sofía Gambier y Cordonnier participaron por quienes promovían el cambio, mientras que Franco Flexas, Lucía Gómez y Randazzo representaron al espacio contrario. Las conversaciones finalmente desembocaron en una conducción colegiada, diferente de aquella mesa de negociación.

La solución también modifica el escenario que se había planteado cuando Revilla apareció como candidata a reemplazar a Suescun. En el otro sector se había mencionado al intendente de Saladillo, José Luis Salomón, como posible figura de consenso. Ahora, ambos espacios compartirán la conducción sin concentrarla en una presidencia unipersonal.

El Presupuesto 2027 vuelve a poner los recursos municipales sobre la mesa

La reorganización llega en un momento decisivo para las finanzas locales. Desde las 15:45 hasta las 16:45, los intendentes mantendrán un encuentro con diputados y senadores provinciales para analizar el Presupuesto 2027 del gobierno de Axel Kicillof, el financiamiento de obras públicas y los fondos destinados a los municipios.

De la reunión participará el presidente del Comité Provincia, Emiliano Balbín, quien acompañará la discusión sobre las prioridades legislativas relacionadas con la gestión municipal. Los intendentes buscarán ordenar sus necesidades presupuestarias para llevarlas a una instancia de debate político e institucional.

La discusión también resulta significativa para la administración bonaerense. El tratamiento del Presupuesto requiere acuerdos en una Legislatura donde el oficialismo provincial necesita sumar respaldos para avanzar con sus iniciativas. La articulación con los jefes comunales radicales representa, por eso, otro espacio de diálogo en torno a los recursos del próximo año.

El antecedente más cercano se produjo el 18 de septiembre, cuando Kicillof recibió a una delegación encabezada por Suescun. Los intendentes plantearon entonces reclamos por salud, IOMA, seguridad, transporte escolar y financiamiento municipal, además de dificultades para sostener servicios que dependen de convenios con la administración provincial.

Los intendentes radicales tuvieron un mano a mano con Kicillof.

En aquella audiencia, los jefes comunales solicitaron actualizar los montos destinados al funcionamiento de distintos programas y servicios. También expusieron el aumento de los costos que enfrentan los hospitales municipales. El Gobierno provincial manifestó su disposición a revisar determinados convenios y ambas partes acordaron mantener abiertos los canales de trabajo.

Los reclamos financieros conviven con una discusión más amplia sobre los recursos bonaerenses. Balbín había respaldado el reclamo de Kicillof por los fondos que el Gobierno de Javier Milei adeuda a la Provincia, aunque también exigió que la administración provincial regularice compromisos pendientes con los distritos. Esa posición muestra las tensiones entre los distintos niveles de gobierno que atraviesan la agenda municipal.

Prat-Gay analizará la economía nacional y su impacto en los municipios

Otro momento central de la jornada comenzará a las 14:30, con una exposición del exministro de Hacienda de la Nación Alfonso Prat-Gay. La actividad estará dedicada a los desafíos del trabajo en la Argentina y al papel que deben desempeñar los gobiernos locales frente a las transformaciones económicas.

Alfonso Prat-Gay.

El economista abordará las consecuencias del modelo económico sobre el empleo y los ingresos, así como las oportunidades y dificultades de los municipios bonaerenses. La agenda también contempla una reflexión sobre el mensaje del papa León XIV acerca del trabajo, la dignidad humana y la responsabilidad de la política frente a los cambios económicos.

La convocatoria incorpora así una discusión sobre el escenario nacional a una reunión que también estará atravesada por el financiamiento provincial. Para los intendentes, la evolución de la actividad económica, los recursos disponibles y las demandas de servicios forman parte de los problemas cotidianos de sus administraciones.

La interna se destraba, pero las alianzas de 2027 siguen abiertas

El acuerdo por la conducción no resuelve todas las diferencias dentro de la UCR bonaerense. Después de las dificultades electorales de Somos Buenos Aires en 2025, cuando el radicalismo no compitió con su sello propio, distintos sectores comenzaron a discutir cómo recuperar protagonismo territorial y qué estrategia adoptar para las elecciones de 2027.

Uno de los principales puntos de conflicto es la política de alianzas. Mientras algunos dirigentes rechazan cualquier acercamiento a La Libertad Avanza y buscan construir una propuesta radical diferenciada, otros consideran necesario explorar coaliciones amplias frente al peronismo. Las conversaciones entre el PRO y el oficialismo nacional agregan otra variable a esa discusión.

Por su parte, Construir, que tiene entre sus referentes a la diputada bonaerense Alejandra Lordén y al diputado nacional Pablo Juliano, impulsa la construcción de una alternativa con protagonismo radical. La discusión electoral continuará abierta, aunque el acuerdo entre los intendentes permite recuperar un ámbito de coordinación que había quedado paralizado.

La reunión concluirá entre las 16:45 y las 17, con una síntesis de acuerdos y la definición de próximos pasos. El desafío inmediato del Foro será transformar el entendimiento entre sus dos sectores en una agenda municipal común, mientras sus integrantes vuelven a discutir con la Legislatura los recursos que necesitan para sostener las gestiones locales durante 2027.