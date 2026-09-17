El Foro radical llega a Kicillof con cuentas pendientes y la conducción en disputa

Foro de Intendentes de la UCR.

Axel Kicillof recibirá este viernes 18 de septiembre por la tarde a una delegación del Foro de Intendentes Radicales de la provincia de Buenos Aires. La reunión pondrá sobre la mesa los problemas financieros que vienen planteando los municipios, pero también encontrará a los jefes comunales en medio de una discusión interna que todavía no logró resolver quién conducirá el espacio.

El grupo estará encabezado por el intendente de Rauch y actual presidente del Foro, Maximiliano Suescun. Entre los participantes sobre los que coinciden las distintas fuentes aparecen Luciano Spinolo, de Tres Lomas; Martín Randazzo, de General La Madrid; Emilio Cordonnier, de Ayacucho; y Osvaldo Dinápoli, de General Belgrano.

La audiencia con el Gobernador abrirá una instancia directa para revisar compromisos pendientes entre la Provincia y las comunas. Los intendentes vienen reclamando fondos adeudados y respuestas sobre distintos convenios, una agenda que ya habían llevado ante el ministro de Economía bonaerense, Pablo López.

Deudas, obras e IOMA: los reclamos de los municipios

Entre los temas previstos aparecen pagos aún no cancelados, obras y el funcionamiento de IOMA. La situación de la obra social provincial se volvió especialmente sensible para distintos municipios porque los gobiernos locales advierten que demoras en reintegros y prestaciones terminan trasladando gastos hacia hospitales y sistemas sanitarios comunales.

No es el primer planteo sectorial que los intendentes radicales realizan ante funcionarios bonaerenses. En julio habían llevado a la Dirección General de Cultura y Educación reclamos por transporte escolar, certificados de infraestructura pendientes y dificultades de coordinación con las Jefaturas Distritales. En varios distritos aseguraron que los municipios estaban cubriendo con recursos propios diferencias para sostener servicios vinculados con escuelas rurales.

El Foro de Intendentes de la UCR bonaerense llevó a la Provincia una agenda educativa.

Las finanzas municipales ya habían ocupado buena parte de la última reunión amplia del Foro en La Plata. Allí, los intendentes analizaron un escenario de recursos ajustados y la perspectiva fiscal para 2027, además de sumar a su agenda problemas vinculados con IOMA, rutas, caminos rurales y servicios que dependen de la articulación con la administración provincial.

El encuentro con Kicillof permitirá concentrar esos planteos en una sola mesa. Para los jefes comunales, el objetivo inmediato pasa por obtener definiciones sobre obligaciones pendientes y sostener canales de coordinación con la Provincia en áreas que tienen impacto directo sobre las cuentas de cada distrito.

El empate que dejó abierta la conducción del Foro

La reunión tendrá, al mismo tiempo, un trasfondo partidario. El Foro llega al encuentro después de una votación que terminó 13 a 13 sobre la posibilidad de renovar sus autoridades. El intendente de Rojas, Román Bouvier, se abstuvo, por lo que Suescun continuó al frente sin que exista todavía una definición definitiva sobre la conducción.

El intento de cambio fue impulsado por intendentes vinculados al sector del senador nacional Maximiliano Abad. Del otro lado quedaron jefes comunales relacionados con Construir, espacio en el que participan dirigentes como el diputado nacional Pablo Juliano, la diputada provincial Alejandra Lordén y el exintendente de Trenque Lauquen Miguel Fernández.

Ante la falta de mayoría, las partes conformaron una mesa para negociar una salida. Por un sector participan Esteban Reino, intendente de Balcarce; Sofía Gambier, de Pellegrini; y Cordonnier. Por Construir fueron designados Franco Flexas, de General Viamonte; Lucía Gómez, de Adolfo Gonzales Chaves; y Randazzo. El objetivo es alcanzar un acuerdo sobre las autoridades sin trasladar la pelea interna al funcionamiento cotidiano del Foro.

Gestión municipal y una discusión que ya mira a 2027

La disputa por las autoridades se superpone con otra discusión todavía sin resolver: qué estrategia electoral adoptará la UCR bonaerense para 2027. La conducción partidaria expresó la intención de presentar candidatos en los 135 municipios y construir una candidatura radical a la Gobernación, pero dentro del partido persisten diferencias sobre las alianzas y el vínculo tanto con el peronismo como con La Libertad Avanza y el PRO.

El Foro de Intendentes con las autoridades del Comité Provincia.

Los intendentes tampoco mantienen una posición uniforme. Algunos sectores priorizan construir una alternativa radical propia; otros ponen el acento en los acuerdos necesarios para la gestión municipal y existen distintas miradas sobre las posibles coaliciones electorales. Esa discusión seguirá abierta mientras la mesa creada después del empate busca destrabar la conducción del Foro.

Suescun llegará así a la reunión con Kicillof como presidente en funciones, mientras los dos sectores continúan negociando una salida para un espacio que reúne a los intendentes radicales y que todavía no consiguió acordar quién quedará al frente de su próxima etapa.