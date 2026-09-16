Malvinas entra en el tablero de las potencias: China respalda a la Argentina en plena tensión con Londres

Beijing ratificó su apoyo al reclamo de soberanía y volvió a pedir una solución conforme a las resoluciones de Naciones Unidas.

China volvió a respaldar públicamente el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. El embajador Wang Wei afirmó que Beijing “acompaña el legítimo reclamo” sobre el archipiélago y ubicó esa posición dentro del apoyo recíproco que ambos países mantienen en asuntos considerados estratégicos.

La declaración se produjo durante la recepción por el 77° aniversario de la fundación de la República Popular China, realizada en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. En representación del Gobierno de Javier Milei participaron el canciller Pablo Quirno y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

“Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas hace 54 años, China y Argentina siempre se han brindado un firme apoyo mutuo en temas relacionados con sus intereses fundamentales”, sostuvo Wang. Luego fue directamente al conflicto del Atlántico Sur: “China acompaña el legítimo reclamo de Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas”.

La posición de Beijing sobre Malvinas forma parte de una relación de reciprocidad diplomática. Argentina reconoce el principio de Una Sola China, según el cual Taiwán integra el territorio chino, mientras el gigante asiático acompaña los derechos soberanos argentinos y el reclamo de reanudar las negociaciones con Londres.

“China valora la adhesión del Gobierno y la sociedad argentina al principio de Una Sola China”, remarcó Wang antes de pronunciarse sobre las islas.

El vínculo quedó plasmado nuevamente en mayo, durante una reunión entre el canciller chino Wang Yi y Quirno en Nueva York. En esa oportunidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China informó que el funcionario argentino agradeció el apoyo de Beijing en la cuestión Malvinas y ratificó la adhesión de Buenos Aires a la política de Una Sola China.

“China valora la adhesión del Gobierno y la sociedad argentina al principio de Una Sola China”, remarcó Wang antes de pronunciarse sobre las islas.

Malvinas, entre China y la alianza de Milei con Estados Unidos

El respaldo chino coloca a la política exterior de Milei frente a una situación particular. El Presidente construyó su estrategia internacional alrededor de un alineamiento explícito con Estados Unidos, mientras Beijing continúa siendo uno de los principales socios comerciales y financieros de la Argentina.

China es el segundo socio comercial del país, el principal destino de las exportaciones agroindustriales y una fuente relevante de inversiones y financiamiento. El vínculo incluye, además, el swap de monedas entre los bancos centrales y proyectos de infraestructura que el Gobierno busca reactivar.

Durante su discurso, Wang destacó esa relación y mencionó los avances para retomar las obras de las represas hidroeléctricas de Santa Cruz, junto con la apertura del mercado chino para productos argentinos y la expansión de empresas tecnológicas y automotrices.

El embajador también dejó un mensaje de contenido geopolítico: sostuvo que América Latina debe conservar su condición de “zona de paz” y advirtió que el derecho de los países de la región a elegir sus socios comerciales y estratégicos “no debe ser interferido”.

*ESTADOS UNIDOS*



La Argentina y los Estados Unidos tenemos una alianza estratégica basada en la confianza mutua y en el diálogo en todos los niveles. Somos socios estratégicos.



Junto al Embajador Peter Lamelas (@USAmbassadorARG), @LuisCaputoAR y el @AtlanticCouncil mantuvimos… pic.twitter.com/9ySN1Y810J — Pablo Quirno (@pabloquirno) September 16, 2026

Qué significa realmente el apoyo de Beijing

El respaldo chino tiene un peso diplomático particular porque el país ocupa uno de los cinco asientos permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sin embargo, eso no implica una intervención directa en la disputa ni modifica por sí mismo la situación territorial de las islas.

La posición de China reconoce los derechos argentinos y promueve que Buenos Aires y Londres retomen las conversaciones bilaterales. Ese reclamo se apoya en la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, que en 1965 reconoció la existencia de una disputa de soberanía e invitó a ambos gobiernos a encontrar una solución pacífica.

La cuestión también recibe acompañamiento dentro del G77 más China, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el Mercosur y la Organización de Estados Americanos. No obstante, existen diferentes grados de adhesión: algunos países reconocen expresamente los derechos argentinos y otros se limitan a solicitar la reapertura del diálogo.

En junio, el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas volvió a pedir que la Argentina y el Reino Unido reanuden las negociaciones. Quirno reiteró allí el reclamo sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

El conflicto volvió a escalar

El pronunciamiento chino llega después de que Milei anunciara medidas para endurecer la política argentina frente a la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur. La Casa Rosada anticipó sanciones para las empresas que operen en la Cuenca Malvinas Norte en asociación con el Reino Unido sin autorización argentina.

La respuesta británica incluyó cuestionamientos al Gobierno nacional y advertencias sobre la seguridad del archipiélago. El ex primer ministro Boris Johnson llegó a reclamar el envío de refuerzos militares y calificó a Milei como un dirigente “anglófilo” y “admirador de Thatcher”, aunque dijo no creer que busque una confrontación armada.

Desde Buenos Aires, el ministro de Defensa, Carlos Presti, intentó bajar la tensión al aclarar que el reclamo argentino continuará por vías diplomáticas y pacíficas.

El ex primer ministro Boris Johnson llegó a reclamar el envío de refuerzos militares y calificó a Milei como un dirigente “anglófilo” y “admirador de Thatcher”.

Los antecedentes que mantienen abierto el debate

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la presencia británica en el Atlántico Sur también generó reclamos dentro del Congreso argentino. Diputados nacionales exigieron explicaciones por los movimientos del patrullero oceánico HMS Medway, destinado a la protección de los territorios británicos de ultramar y desplegado en distintas oportunidades alrededor de las islas.

La preocupación no se limita al plano militar. Legisladores bonaerenses impulsaron propuestas para fortalecer la política de Estado sobre Malvinas y cuestionaron las declaraciones de Milei sobre los habitantes implantados en el archipiélago.

Entre esas iniciativas aparece la denominada Carta Malvinizadora, promovida por el diputado provincial Gustavo Pulti. El proyecto reclama revisar acuerdos considerados perjudiciales para los intereses nacionales, fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y garantizar contenidos sobre soberanía en el sistema educativo.

El debate cobró fuerza después de que Milei hablara del deseo de que los isleños “decidan algún día votarnos con los pies”. La oposición cuestionó esa formulación porque la posición histórica argentina rechaza la aplicación del principio de autodeterminación: sostiene que la población fue implantada por el Reino Unido después de la ocupación de 1833 y que deben considerarse sus intereses, pero no sus deseos.