La ruta federal de Kicillof: gobernadores, intendentes y MDF en el armado fuera de Buenos Aires.

Axel Kicillof encadena movimientos fuera de las fronteras bonaerenses con formatos diferentes, pero un denominador común: ampliar interlocutores y darle volumen federal a su construcción política.

En poco más de una semana hubo convenios con el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua; una foto en La Plata con el intendente de Córdoba, Daniel Passerini; contactos de Andrés Larroque con dirigentes santafesinos; y preparativos para un plenario nacional del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que este sábado 19 de septiembre reunirá en Avellaneda a referentes de distintas provincias.

La secuencia mezcla gestión y política y no supone que todos los actores estén incorporados al mismo esquema. Algunos vínculos son institucionales, otros corresponden al diálogo entre sectores del peronismo y, en casos como San Juan, existe directamente una estructura territorial del MDF en desarrollo. Esa diferencia resulta central para dimensionar un movimiento que empieza a extender la agenda de Kicillof más allá de Buenos Aires sin que todos los contactos puedan traducirse todavía en acuerdos electorales.

Misiones y Córdoba, dos puentes diferentes

La escala misionera tuvo un perfil institucional. El 9 de septiembre, Kicillof fue recibido por Passalacqua en Posadas y ambos gobiernos firmaron acuerdos de cooperación en seguridad, desarrollo agrario e industrial, transferencia tecnológica y comercialización. También recorrieron la Escuela Secundaria de Innovación y Biofábrica Misiones. Las administraciones provinciales presentaron la jornada como una instancia de articulación entre distritos con problemáticas productivas comunes.

La visita incorporó además un componente político. Kicillof cuestionó las políticas económicas del Gobierno nacional y vinculó las dificultades de ambas provincias con el modelo impulsado por Javier Milei. Pero el encuentro con Passalacqua quedó formalmente centrado en convenios concretos entre Buenos Aires y Misiones, un plano distinto del despliegue partidario que el gobernador viene desarrollando a través del MDF.

Nos quieren convencer de que este rumbo es el único posible pero acá en Misiones, como en todo el país, estamos demostrando que hay otro camino y que es posible construir una alternativa nacional que reemplace en las urnas a este modelo que va contra la ciencia, la industria y el… pic.twitter.com/YGj3meniSO — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 10, 2026

En Córdoba, el acercamiento tiene otras características. Este martes, Passerini viajó a La Plata, se reunió con el intendente Julio Alak y cerró junto a Kicillof el III Congreso Federal e Internacional de Juventudes, que reunió representantes de 20 provincias. El intendente cordobés tomó distancia de cualquier lectura electoral inmediata, aunque planteó la necesidad de construir consensos más amplios frente a la situación nacional.

Los puentes con el cordobesismo no empezaron allí. Passerini y Alak ya compartían ámbitos municipalistas, mientras desde La Plata describen como fluido el diálogo entre Kicillof y el gobernador Martín Llaryora. El propio Passerini, sin embargo, evitó proyectar esos vínculos directamente hacia una alianza electoral. El PJ cordobés mantiene su dinámica provincial y tiene como prioridad la continuidad de Llaryora.

Lo que plantean los jóvenes tiene que ser la agenda de quienes gobernamos: salud mental, consumo, trabajo y educación pública. 🎓



En La Plata, junto a @Julio_Alak cerramos el III Congreso Federal e Internacional de Juventudes pic.twitter.com/YAbbxeVRtD — Daniel Passerini (@PasseriniOk) September 15, 2026

Santa Fe: Larroque abre otra conversación

En Santa Fe, el canal pasa por Andrés Larroque. El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense recibió en La Plata al intendente de Funes, Roly Santacroce, junto con los jefes comunales Horacio Compagnucci, de Las Parejas, y Rubén Cuello, de Calchaquí, además de otros referentes de RAIS. El espacio viene buscando reorganizarse dentro del peronismo santafesino y proyecta presentar una alternativa propia para la gobernación.

Larroque les expuso el estado de la construcción de Kicillof tanto desde la gestión como desde la política nacional. La reunión, sin embargo, no terminó en un acuerdo. “No cerramos ningún acuerdo con Larroque. Tuvimos una primera reunión positiva”, resumió Walter Bastianelli, uno de los participantes. El grupo prevé continuar su despliegue territorial con actividades en Reconquista durante septiembre.

Ese dato marca uno de los límites del mapa federal en formación. Los contactos en Santa Fe y Córdoba amplían la red de interlocución, pero los propios protagonistas evitan convertirlos por ahora en alineamientos nacionales. La construcción del MDF avanza, en paralelo, por carriles más orgánicos en otras provincias.

San Juan y el próximo paso del MDF

San Juan muestra justamente esa segunda dimensión. José Luis Gioja, Facundo Perrone y Juan Pablo Gómez trabajan en la organización provincial del Movimiento Derecho al Futuro y definieron participar del plenario federal que Kicillof encabezará este sábado en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional de Villa Domínico, en Avellaneda.

Perrone ya inició recorridas por departamentos sanjuaninos como Jáchal y Calingasta, mientras el espacio busca incorporar dirigentes y construir presencia territorial dentro del peronismo provincial. Gioja y otros referentes participaron esta semana de una reunión organizativa en la que se resolvió enviar una delegación al encuentro bonaerense. También se analiza una eventual visita de Kicillof a San Juan durante octubre, aunque todavía aparece planteada como una posibilidad y no como una actividad oficial confirmada.

El plenario de Avellaneda será la próxima instancia para reunir esas construcciones. No está previsto un lanzamiento formal de candidatura presidencial, pero la convocatoria apunta a mostrar la presencia del MDF fuera de Buenos Aires y reunir a dirigentes que ya trabajan bajo ese sello en distintos distritos.

Así, el mapa que rodea a Kicillof combina niveles distintos: cooperación institucional con gobiernos provinciales, diálogo con intendentes y sectores del peronismo que mantienen autonomía y una organización propia del MDF que intenta echar raíces en otros territorios. Misiones, Córdoba, Santa Fe y San Juan muestran esas variantes de un despliegue que el sábado tendrá una nueva foto federal en Avellaneda.