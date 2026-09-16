Mariel Fernández habló con Solá sobre su propuesta para gobernar la Provincia

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, se reunió con el exgobernador bonaerense, Felipe Solá, en el Espacio Reconquista de la Ciudad de Buenos Aires y afirmó que conversaron sobre la propuesta que está construyendo para el gobierno bonaerense. El encuentro incluyó un análisis de la situación económica, política y social de la Argentina.

Fernández dio a conocer la reunión a través de sus redes sociales. Allí planteó la responsabilidad del peronismo de elaborar un proyecto que recupere la representación y el cuidado de la población, y vinculó esa discusión con su trabajo político para la Provincia.

La intendenta señaló que abordaron “la propuesta que estoy construyendo para el gobierno de la provincia de Buenos Aires”. Al cerrar la publicación, agradeció a Solá por el encuentro.

Respaldo a un proyecto de desendeudamiento familiar

En otra publicación, Fernández informó que participó de una reunión en el Congreso Nacional junto con integrantes de la Liga de Intendentes Peronistas de la Provincia de Buenos Aires.

El encuentro fue con el presidente del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, Germán Martínez, y los diputados Teresa García y Guillermo Michel. El objetivo, según explicó, fue acompañar un proyecto de ley destinado a crear programas nacionales de alivio financiero y desendeudamiento familiar.

Fernández sostuvo que la iniciativa cuenta con la firma de una veintena de diputados peronistas y propone implementar plataformas de segunda oportunidad y regímenes específicos para reestructurar deudas.

Al describir la situación que busca atender el proyecto, la intendenta mencionó a más de seis millones de personas en condiciones de morosidad y a otros 14 millones con algún tipo de endeudamiento bancario o financiero.

También indicó que participaron de la reunión Federico Otermín, de Lomas de Zamora, y Federico Achaval, de Pilar. La actividad formó parte de una ronda de conversaciones y mesas de gestión de la Liga con dirigentes bonaerenses y nacionales de distintos espacios políticos.

Fernández vinculó esas gestiones con la defensa del tejido social y productivo de los municipios. En su diagnóstico, atribuyó el deterioro de las condiciones locales a las políticas del Gobierno nacional.

El respaldo expresado en el Congreso se concentró en la propuesta de crear herramientas para la reestructuración de deudas familiares, uno de los asuntos que la Liga llevó a su intercambio con los legisladores.