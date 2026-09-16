Viviendas, servicios y un parque ribereño: qué proyecta la Provincia en Berazategui

La Provincia tiene en construcción 549 viviendas en Berazategui destinadas a relocalizar a familias que viven a la vera del arroyo Las Conchitas, en condiciones de vulnerabilidad socioambiental. La ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, recorrió las obras junto al intendente Carlos Balor y visitó casas que ya fueron entregadas.

Los trabajos se distribuyen en tres proyectos habitacionales ubicados en los barrios Kennedy y 3 de Junio. Forman parte del Plan Buenos Aires Hábitat e incluyen viviendas adaptadas para personas con discapacidad, redes de servicios y espacios de uso comunitario.

La recorrida se realizó después de una reunión entre Batakis y Balor. Al referirse al alcance de las intervenciones, la ministra vinculó la construcción de las casas con la transformación del entorno urbano: “No solo les vamos a entregar un techo, sino que se está proyectando un parque costero”, expresó.

Cómo se distribuyen las viviendas en los dos barrios

En el barrio Kennedy continúan en ejecución 190 casas. El proyecto contempla unidades de dos y tres dormitorios, además de viviendas adaptadas para personas con discapacidad.

Ese desarrollo ya tuvo una primera entrega de 110 viviendas en julio de 2025, con la participación del gobernador Axel Kicillof. Las 190 que siguen en obra integran el total de 549 actualmente en construcción en el distrito.

En el barrio 3 de Junio se ejecutan las otras 359 viviendas, mediante dos proyectos financiados por el Banco Mundial. Uno comprende 120 unidades con equipamiento e infraestructura; el otro suma 239 casas y contempla locales comerciales, instalaciones municipales y un parque público.

Las primeras 120 viviendas tendrán superficies de entre 49 y 98 metros cuadrados y entre una y cuatro habitaciones. Dentro de ese conjunto habrá dos casas adaptadas para personas con discapacidad, de 63 metros cuadrados cada una.

El proyecto de 239 unidades constituye la segunda etapa del desarrollo. Sus viviendas tendrán entre 62 y 91 metros cuadrados y 16 estarán adaptadas para personas con discapacidad.

Esta intervención también incluye tres locales comerciales y tres equipamientos municipales. Las obras de infraestructura abarcan las redes cloacal, de agua potable, gas y desagües pluviales, además del alumbrado público y la infraestructura vial. El proyecto incorpora equipamiento deportivo y espacios públicos.

El parque ribereño está en evaluación de ofertas

La relocalización de las familias del arroyo Las Conchitas estará acompañada por la construcción de un parque ribereño. La propuesta busca integrar el espacio verde con los desarrollos habitacionales y mejorar las condiciones de uso comunitario del entorno.

La apertura de sobres de la licitación se realizó en agosto y el proceso se encuentra en etapa de análisis de las ofertas. La cartera de Hábitat también mantuvo una reunión con vecinos para comunicar los trabajos previstos de remodelación y puesta en valor del espacio verde lindero a sus casas.