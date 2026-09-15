Necochea lleva alumbrado a sectores que no lo tenían y mejora la transitabilidad

El Municipio de Necochea continúa avanzando con mejoras urbanas en distintos sectores del distrito, con nuevas luminarias LED en Quequén y trabajos sostenidos de mantenimiento vial en calles de tierra.

Uno de los principales frentes se concentra en la ampliación del alumbrado público hacia barrios y corredores que hasta ahora no contaban con este servicio.

En paralelo, el Ente Municipal de Servicios Urbanos y Rurales mantiene tareas de bacheo, repaso y reconstrucción para mejorar la circulación.

Nuevas luminarias en Quequén

Los trabajos de iluminación se concentraron en calle 557, entre 580 y 584.

Allí se instalaron artefactos LED de 150 watts para mejorar la visibilidad del sector.

La intervención beneficia especialmente a vecinos de calle 584, en el barrio Raiser.

Sectores que antes no tenían alumbrado

El plan apunta principalmente a zonas donde no existía iluminación pública.

La intención es ampliar progresivamente la cobertura y mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad.

Las intervenciones se definen a partir de necesidades detectadas y de reclamos registrados desde comienzos de año.

Alrededor de 50 nuevas luminarias

El operativo prevé la instalación de cerca de 50 luminarias LED de 150 watts.

Las obras abarcan distintos puntos de Quequén.

Además del tramo ya intervenido sobre calle 557, se contempla continuar desde avenida Lobería hasta 584.

Más calles incluidas en el operativo

La planificación también prevé extender la iluminación sobre calle 584 hacia 569.

A esto se suman los trabajos realizados en calle 580, entre 557 y 563.

También se interviene sobre las calles 559, 561, 563, 565 y 567, entre 584 y 586.

Trabajo conjunto con la Usina

Las tareas se llevan adelante en articulación con la Usina Popular Cooperativa.

El Municipio aporta recursos propios para sostener la ampliación del servicio.

El objetivo es llegar a más barrios y reforzar corredores utilizados diariamente por vecinos.

Mantenimiento de calles de tierra

En paralelo, el EMSUR mantiene un cronograma constante de mantenimiento vial.

Con maquinaria y equipos propios, se desarrollan tareas de bacheo, repaso y reconstrucción en distintos sectores de Necochea y Quequén.

La prioridad es sostener la transitabilidad y recuperar puntos deteriorados.

Intervenciones recientes en Necochea

En los últimos días, los trabajos se concentraron en calle 48, entre 77 y 85, con tareas de bacheo y repaso.

También se intervino en calle 79, entre 48 y 50.

Allí se realizaron además cortes para las salidas de agua y reparaciones.

Reconstrucción sobre calle 83

Otra de las intervenciones alcanzó a calle 83, entre 42 y 50.

En ese sector se realizaron trabajos de reconstrucción.

Posteriormente, el repaso se extendió hasta calle 56.

Trabajos también en Quequén

Los equipos municipales trabajaron también en Quequén.

Puntualmente, se realizaron tareas en 525 y 560.

Las intervenciones incluyeron calce de asfalto y reconstrucción.

Más sectores atendidos

Durante la semana anterior, los equipos también intervinieron en 81, 83 y 85, entre 30 y avenida 42.

A esto se sumaron trabajos sobre calle 38, desde avenida 75 hasta 91.

También hubo tareas en 40, entre 77 y 91.

Una planificación sostenida

Desde el Municipio plantean que el mantenimiento de calles de tierra requiere una presencia permanente.

El movimiento diario de la maquinaria permite intervenir de forma progresiva en distintos barrios.

La estrategia busca recuperar sectores afectados por un año lluvioso y mejorar las condiciones de circulación.