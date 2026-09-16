Cañuelas reunió a productores en su primer remate Limangus

Cañuelas fue sede de su primer remate Limangus, realizado en la Estancia La Florida, en Gobernador Udaondo. La jornada convocó a productores, cabañeros y referentes ganaderos de la Cuenca del Salado, con una oferta de 40 toros y 100 vaquillonas.

El remate de Fortín Quieto “La Marca del Salado” contó con Jáuregui Lorda Haciendas como firma consignataria. Los animales ofrecidos disponían de información productiva y genética individual, una herramienta para orientar la selección de reproductores y vientres según las necesidades de cada rodeo.

Además de la actividad comercial, el encuentro permitió el intercambio entre productores y actores vinculados con la ganadería regional. La programación incluyó stands y un almuerzo previo al remate, compartido por los asistentes y los organizadores.

La intendenta Marisa Fassi y el vicepresidente del Parlasur por Argentina, Gustavo Arrieta, participaron de la jornada. Fueron recibidos por Mariano Martínez y Julio Gutiérrez y recorrieron los stands antes de sumarse al almuerzo.

Las características de la raza Limangus

Desarrollada en Argentina mediante el cruzamiento de Angus y Limousin, la raza reúne características de rusticidad, fertilidad y facilidad de manejo, junto con desarrollo muscular y rendimiento carnicero.

La selección y el mejoramiento genético forman parte del trabajo destinado a obtener animales con capacidad para producir carne de manera eficiente. Esas características están vinculadas con su incorporación a establecimientos dedicados a la producción bovina.

En el encuentro de Gobernador Udaondo, la información individual de los ejemplares acompañó la oferta comercial y permitió a los productores evaluar animales de acuerdo con los objetivos de sus establecimientos.

Cañuelas celebró el Día del Maestro con cerca de mil docentes y auxiliares

Alrededor de mil docentes y auxiliares de escuelas de Cañuelas participaron de la celebración por el Día del Maestro organizada por el Municipio. El encuentro se realizó en el predio de la UTA y fue encabezado por la intendenta Marisa Fassi.

La convocatoria reunió a trabajadores de instituciones educativas de distintos niveles y establecimientos del distrito. Durante varias horas, los asistentes compartieron una cena show, espectáculos en vivo, baile y sorteos, como parte del festejo que el gobierno municipal realiza cada año.

La programación artística incluyó al músico Bruno Carabel, al humorista Emiliano Memo Cenas, al grupo Cenizas y a Cyber Band. Los artistas cañuelenses integraron la propuesta preparada para acompañar el encuentro de la comunidad educativa.

Durante su intervención, Fassi destacó el compromiso cotidiano de docentes y auxiliares en la formación y el acompañamiento de chicos y chicas. También señaló la importancia del reconocimiento del Estado municipal y de la comunidad hacia quienes desarrollan esas tareas en las escuelas.

La intendenta estuvo acompañada por el vicepresidente del Parlasur por Argentina, Gustavo Arrieta. También participaron funcionarios municipales, concejales, consejeros escolares y autoridades educativas.

La organización estuvo a cargo del Municipio, el Consejo Escolar y la Secretaría de Inspecciones. La actividad mantuvo el carácter anual del homenaje e incluyó tanto a docentes como a auxiliares de las instituciones educativas del distrito.