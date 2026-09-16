Cañuelas reunió a productores en su primer remate Limangus

La oferta incluyó 40 toros y 100 vaquillonas con información productiva y genética individual. Fassi y Arrieta participaron del encuentro en Gobernador Udaondo.
Municipales16 de septiembre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

Cañuelas fue sede de su primer remate Limangus, realizado en la Estancia La Florida, en Gobernador Udaondo. La jornada convocó a productores, cabañeros y referentes ganaderos de la Cuenca del Salado, con una oferta de 40 toros y 100 vaquillonas.

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El remate de Fortín Quieto “La Marca del Salado” contó con Jáuregui Lorda Haciendas como firma consignataria. Los animales ofrecidos disponían de información productiva y genética individual, una herramienta para orientar la selección de reproductores y vientres según las necesidades de cada rodeo.

Además de la actividad comercial, el encuentro permitió el intercambio entre productores y actores vinculados con la ganadería regional. La programación incluyó stands y un almuerzo previo al remate, compartido por los asistentes y los organizadores.

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La intendenta Marisa Fassi y el vicepresidente del Parlasur por Argentina, Gustavo Arrieta, participaron de la jornada. Fueron recibidos por Mariano Martínez y Julio Gutiérrez y recorrieron los stands antes de sumarse al almuerzo.

Las características de la raza Limangus

Desarrollada en Argentina mediante el cruzamiento de Angus y Limousin, la raza reúne características de rusticidad, fertilidad y facilidad de manejo, junto con desarrollo muscular y rendimiento carnicero.

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La selección y el mejoramiento genético forman parte del trabajo destinado a obtener animales con capacidad para producir carne de manera eficiente. Esas características están vinculadas con su incorporación a establecimientos dedicados a la producción bovina.

En el encuentro de Gobernador Udaondo, la información individual de los ejemplares acompañó la oferta comercial y permitió a los productores evaluar animales de acuerdo con los objetivos de sus establecimientos.

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Cañuelas celebró el Día del Maestro con cerca de mil docentes y auxiliares

Alrededor de mil docentes y auxiliares de escuelas de Cañuelas participaron de la celebración por el Día del Maestro organizada por el Municipio. El encuentro se realizó en el predio de la UTA y fue encabezado por la intendenta Marisa Fassi.

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La convocatoria reunió a trabajadores de instituciones educativas de distintos niveles y establecimientos del distrito. Durante varias horas, los asistentes compartieron una cena show, espectáculos en vivo, baile y sorteos, como parte del festejo que el gobierno municipal realiza cada año.

La programación artística incluyó al músico Bruno Carabel, al humorista Emiliano Memo Cenas, al grupo Cenizas y a Cyber Band. Los artistas cañuelenses integraron la propuesta preparada para acompañar el encuentro de la comunidad educativa.

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Durante su intervención, Fassi destacó el compromiso cotidiano de docentes y auxiliares en la formación y el acompañamiento de chicos y chicas. También señaló la importancia del reconocimiento del Estado municipal y de la comunidad hacia quienes desarrollan esas tareas en las escuelas.

La intendenta estuvo acompañada por el vicepresidente del Parlasur por Argentina, Gustavo Arrieta. También participaron funcionarios municipales, concejales, consejeros escolares y autoridades educativas.

La organización estuvo a cargo del Municipio, el Consejo Escolar y la Secretaría de Inspecciones. La actividad mantuvo el carácter anual del homenaje e incluyó tanto a docentes como a auxiliares de las instituciones educativas del distrito.

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