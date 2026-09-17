El Bloque Justicialista del Senado reclamó que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, concurra a la Cámara alta para presentar su informe de gestión y pidió a la vicepresidenta Victoria Villarruel que defina una fecha para la exposición. La presentación fue impulsada por Juliana Di Tullio, José Mayans y Fernando Salino.

El planteo opositor se apoya en el tiempo transcurrido desde la última visita de un jefe de Gabinete al Senado. El antecedente más reciente corresponde a Guillermo Francos, quien presentó el Informe N° 143 el 26 de junio de 2025. En aquella oportunidad, 48 senadores habían elevado 926 preguntas para ser respondidas por la Jefatura de Gabinete.

Desde entonces no volvió a concretarse una sesión informativa de este tipo en la Cámara alta. El Bloque Justicialista sostuvo en su presentación que se acumulan casi 15 meses sin una comparecencia ante el Senado y solicitó que Santilli cumpla con esa instancia institucional.

Qué establece la Constitución

El reclamo menciona expresamente el artículo 101 de la Constitución Nacional. La norma dispone que el jefe de Gabinete debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternando su presencia entre la Cámara de Diputados y el Senado, para informar sobre la marcha del Gobierno.

En el escrito ingresado ante la Cámara alta, el bloque opositor también recordó que ya había presentado un pedido el 8 de mayo para que se determinara cuándo se produciría la siguiente exposición del jefe de Gabinete ante los senadores.

Los legisladores cuestionaron además que los sucesivos cambios al frente de la Jefatura de Gabinete no derivaran hasta ahora en una nueva presentación ante el Senado.

De Francos a Santilli

Francos encabezó la última sesión informativa en junio de 2025. Según el registro oficial del Senado, su exposición se extendió durante más de cuatro horas y abordó distintas áreas de la administración nacional, entre ellas Economía, Capital Humano, Salud, Seguridad, Justicia y Relaciones Exteriores.

Posteriormente, Manuel Adorni ocupó la Jefatura de Gabinete. Durante su paso por el cargo realizó una exposición ante la Cámara de Diputados el 29 de abril de 2026, pero no concretó una presentación ante el Senado. Una visita prevista para el 2 de julio tampoco llegó a realizarse.

Santilli asumió al frente de la Jefatura de Gabinete a fines de junio de 2026. Desde entonces tampoco presentó un informe de gestión ante la Cámara alta, situación que motivó el nuevo pedido formal del peronismo.

El pedido a Villarruel

La presentación fue dirigida a Villarruel en su condición de presidenta del Senado. Di Tullio, Mayans y Salino solicitaron que se establezca una fecha para que Santilli concurra al recinto y responda las consultas de los legisladores.

El reclamo vuelve así a poner en discusión el cumplimiento del mecanismo previsto en la Constitución para que la Jefatura de Gabinete informe periódicamente al Congreso. La definición ahora queda pendiente de la convocatoria que pueda establecer la Presidencia de la Cámara alta.