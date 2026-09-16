Balcarce ajusta los últimos detalles para la reapertura deportiva del Juan Manuel Fangio

Balcarce entra en la cuenta regresiva para uno de los eventos deportivos más esperados de los últimos tiempos: el regreso del automovilismo nacional al autódromo municipal “Juan Manuel Fangio”.

Con la fecha del 26 y 27 de septiembre ya confirmada, el escenario de La Barrosa atraviesa ahora la etapa final de preparación para recibir nuevamente competencias de alcance nacional.

El fin de semana tendrá como principal atractivo a las TC Pick Up, que disputarán allí la octava fecha de su campeonato y encabezarán la reapertura deportiva del histórico circuito.

El Fangio, en la etapa final

En el marco de esa preparación, el intendente Esteban Reino recorrió las instalaciones junto al director de Planificación y Obras en Autódromos de la ACTC, Roberto Argento, y el gerente general de la entidad, Fernando Miori.

También participaron la subsecretaria de Turismo, Rosario Tufró, y el piloto local Juan José Suárez.

La visita estuvo centrada en revisar los últimos trabajos y definir qué cuestiones deben completarse antes de la competencia.

Ya no se discute la fecha

La recorrida tuvo un objetivo diferente al de las inspecciones iniciales.

Con la realización del evento ya confirmada, el foco pasó a estar puesto en la puesta a punto definitiva del circuito.

Las autoridades evaluaron lo ejecutado durante los últimos meses y los detalles pendientes para que el trazado llegue en las condiciones requeridas.

Seguridad e infraestructura

La ACTC viene realizando distintas inspecciones en el autódromo para acompañar la evolución de las obras.

Entre los últimos aspectos señalados aparecen trabajos vinculados con la seguridad, las camas de leca, pintura, césped y otros sectores de infraestructura.

La intención es que el escenario llegue al fin de semana de competencia con todos los requerimientos cumplidos.

Las TC Pick Up encabezan la programación

La octava fecha del campeonato de TC Pick Up será el eje central del cronograma.

La categoría será la encargada de protagonizar el regreso de la actividad nacional al Fangio.

La presencia de las camionetas le dará un marco especial a un fin de semana que Balcarce viene preparando desde hace meses.

También habrá TC Pista Pick Up

La programación no se limitará a la categoría principal.

También competirán las TC Pista Pick Up.

De esta manera, el autódromo tendrá actividad durante todo el fin de semana con distintas divisiones.

El Turismo Special de la Costa completa la agenda

A las categorías de la ACTC se sumará el Turismo Special de la Costa.

Su presencia permitirá ampliar la propuesta deportiva y darle mayor continuidad a la actividad sobre el renovado circuito.

La combinación de categorías anticipa dos jornadas de fuerte movimiento en La Barrosa.

Un regreso esperado

La vuelta de las competencias nacionales representa un momento significativo para el autódromo y para Balcarce.

El Fangio forma parte de la identidad automovilística de la ciudad y su reapertura deportiva genera expectativa entre fanáticos, pilotos y actores vinculados con la actividad.

El evento también volverá a colocar a la ciudad dentro del calendario del automovilismo argentino.

Impacto más allá de la pista

La competencia supone además movimiento para distintos sectores de Balcarce.

La llegada de equipos, pilotos, trabajadores y público genera actividad en alojamiento, gastronomía, comercios y servicios.

Por eso, la preparación del evento también tiene una dimensión turística y económica para la ciudad.

La cuenta regresiva ya comenzó

Con el grueso de las obras ejecutado, el trabajo entra ahora en la fase de ajustes finales.

Las inspecciones de la ACTC, las tareas municipales y la revisión de los distintos sectores apuntan a que el circuito llegue preparado al 26 y 27 de septiembre.

Balcarce se encamina así a recuperar uno de sus grandes símbolos deportivos y a volver a recibir al automovilismo nacional en el Juan Manuel Fangio.