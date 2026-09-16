Bahía Blanca inauguró un aula digital para docentes y la comunidad

Bahía Blanca inauguró el Aula Digital “Nuestro Lugar”, un espacio equipado para la formación docente que también permitirá desarrollar actividades de capacitación tecnológica para la comunidad. El intendente Federico Susbielles anunció la apertura a través de sus redes sociales.

Según explicó, Personal eligió instalar el aula en la ciudad como reconocimiento al compromiso con el programa. El equipamiento incluye 20 computadoras, una notebook y un televisor con conexión a Internet.

La propuesta contempla la capacitación de docentes para incorporar herramientas tecnológicas que contribuyan a enriquecer las experiencias de aprendizaje. El espacio también estará destinado a vecinos que busquen formarse y acceder a estos recursos.

“Herramientas para seguir fortaleciendo la educación y el acceso a la tecnología”, expresó Susbielles al presentar la iniciativa.

El intendente vinculó la incorporación del equipamiento con las condiciones necesarias para ampliar las oportunidades de formación. “La tecnología iguala y la infraestructura da las condiciones necesarias para seguir preparándonos para los desafíos del futuro”, sostuvo.

Bahía Blanca: más de 4.000 pacientes reciben cobertura municipal de medicamentos



Más de 4.000 pacientes con enfermedades crónicas reciben acompañamiento para sostener sus tratamientos a través de la Unidad Municipal de Atención y Dispensa de Medicamentos de Bahía Blanca. Así lo informó el intendente Federico Susbielles en una publicación en sus redes sociales.

El jefe comunal señaló que el Municipio destina más de $800 millones anuales a esos tratamientos y que la unidad genera 24.000 recetas por año. Los datos difundidos corresponden al alcance de la atención municipal y a los recursos destinados a mantener la cobertura.

“Garantizar el acceso a los medicamentos es también cuidar la salud de cada vecino”, expresó Susbielles al presentar las cifras.

El intendente también indicó que la cantidad de pacientes con cobertura creció un 33% respecto del inicio de su gestión. La comparación refiere a las personas alcanzadas por la prestación municipal.

Al cerrar su mensaje, Susbielles reafirmó el papel del Municipio en el acompañamiento de quienes necesitan sostener tratamientos por enfermedades crónicas. “Seguimos fortaleciendo la salud pública, con un Estado cerca de quienes más lo necesitan”, sostuvo.